సేవా మూర్తులకు సముచిత గౌరవం- మరింత కొత్త శక్తినిస్తుందన్న 'రామోజీ ఎక్సలెన్స్' అవార్డు గ్రహీతలు
Ramoji Excellence Awards Winners: దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రంగాల్లో విశిష్ట సేవలు అందిస్తున్న 9 మంది ప్రముఖులను రామోజీ ఫౌండేషన్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డులతో సత్కరించింది.
Published : November 17, 2026 at 8:02 AM IST
రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులు అందుకోవడంపై సామాజిక సేవలో తరిస్తున్న విశిష్ట వ్యక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇదొక గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. తమ ప్రయాణంలో మరింత ఉత్సాహంగా ముందుకెళ్లడానికి ఈ పురస్కారం తాము చేసే పనిలో మరింత కొత్తశక్తిని ఇస్తుందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రంగాల్లో విశిష్ట సేవలు అందిస్తున్న 9 మంది ప్రముఖులను రామోజీ ఫౌండేషన్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డులతో సత్కరించింది. పుట్టుకతోనే చూపు లేకపోయినా, అపార ప్రతిభతో మెప్పిస్తున్న గాయనీమణి విజయలక్ష్మి. కేరళలోని కొట్టాయం జిల్లా వైకోంలో జన్మించారు. కష్టనష్టాలను ఛేదించుకుని, జాతీయస్థాయి ఉత్తమగాయనిగా ఎదిగారు. విశిష్టమైన ఆమె టాలెంట్ను గుర్తించిన రామోజీ ఫౌండేషన్ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు ప్రదానం చేసింది.
"రామోజీ సంస్థల ఛైర్మన్ కిరణ్ సార్కు, రామోజీ సార్ కుటుంబ సభ్యులకు ఈ అవార్డుకు నన్ను ఎంపిక చేసిన జ్యూరీ సభ్యులకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను" - వైకోమ్ విజయలక్ష్మి, కళలు-సంస్కృతి, రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ పురస్కార గ్రహీత
గ్రామీణాభివృద్ధి, వ్యవసాయ రంగాల్లో చేసిన కృషికి గుర్తింపుగా పొదిలి రాజశేఖర్రాజుకు రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు అందజేశారు. ప్రకాశం జిల్లా కొక్కెర-కొండాయపాలెం లాంటి కరవు ప్రాంతంలో పుట్టి, పీడిత ప్రాంతాల ముఖచిత్రాన్ని మార్చే స్థాయికి ఆయన ఎదిగారు. చెక్డ్యామ్లు, ఇంకుడు గుంతలు, వాటర్ బడ్జెటింగ్తో మూడు రాష్ట్రాల్లోని 250కి పైగా గ్రామాల్లో జలసంరక్షణకు పాటుపడ్డారు.
మహిళా సాధికారతకు కృషి చేస్తున్న డాక్టర్ వి.రుక్మిణీరావును రామోజీ ఫౌండేషన్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డుతో గౌరవించింది. హైదరాబాద్కు చెందిన రుక్మిణీరావు మహిళల పట్ల వివక్ష, హింసను వ్యతిరేకిస్తూ ఉద్యమాల వైపు అడుగేశారు. జీవితాలు గాయపడ్డ ఎందరో మహిళలకు సహేలీ ఉమెన్స్ రిసోర్స్ సెంటర్ ద్వారా అండగా నిలిచారు. పసిపిల్లల అమ్మకాలు, బాల్య వివాహాలు, లైంగిక దోపిడీపై గళమెత్తారు.
అడవిబిడ్డల కోసం అక్షరయుద్ధం: ఇండిపెండెంట్ జర్నలిస్ట్గా ప్రజాసమస్యల పరిష్కారానికి పనిచేస్తున్న ఎమ్.సుచిత్రకు రామోజీ ఫౌండేషన్ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు అందజేసింది. అభివృద్ధి ఎవరి కోసం? మూల్యం చెల్లిస్తున్నది ఎవరు అంటూ అడవిబిడ్డల కోసం అక్షరయుద్ధం చేస్తున్నారు. కేరళ రామనాట్టుకరలో జన్మించిన ఆమె అట్టడుగు వర్గాల జీవిత సంఘర్షణ, రైతుల ఆత్మహత్యలు, నిర్వాసితుల గాథలకు అక్షరరూపం ఇచ్చారు.
"ముందుగా ఈ ప్రతిష్టాత్మక అవార్డుకు నన్ను ఎంపిక చేసినందుకు రామోజీ ఫౌండేషన్కు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ గుర్తింపును చాలా గౌరవసూచకంగా భావిస్తున్నాను. నా కెరీర్ ఆరంభం నుంచి నేను విశ్వసించిన జర్నలిజం కొనసాగించడానికి ఇదొక ప్రోత్సాహంగా పనిచేస్తుంది. తద్వారా నిజాయతీతో కూడిన స్వతంత్ర జర్నలిజాన్ని నేను ఇకముందు కూడా కొనసాగిస్తాను" - సుచిత్ర జర్నలిజం, రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ పురస్కార గ్రహీత
సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగంలో విశిష్ట సేవలు చేసిన డాక్టర్ అర్జున్ అరుణాచలంకు రామోజీ ఫౌండేషన్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డుతో సమున్నతంగా సత్కరించింది. డ్రై-మాగ్నెట్ పరిజ్ఞానంతో, 1.5 టెస్లా M.R.I స్కానర్ ఆవిష్కరణతో అర్జున్ అరుణాచలం అబ్బురపరిచారు. వైద్యరంగంలో భారత సాధికారతకు బలమైన బాటలు వేశారు.
"మా కంపెనీ తరపున, ప్రత్యేకించి నా కుటుంబం తరపున నేను అందుకుంటున్న ఈ గుర్తింపునకు రామోజీ గ్రూప్నకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. మాది ఒక చిన్న కంపెనీ, మాకు ప్రత్యేకంగా పీఆర్ టీం లేదు, ఎలాంటి మీడియా టీమ్ లేదు. అయినప్పటికీ ఇలాంటి సహజమైన గుర్తింపు రామోజీ గ్రూప్ నుంచి రావడం మాకు ఎంతో ప్రత్యేకమైంది, విలువైంది" - డాక్టర్ అర్జున అరుణాచలం, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ పురస్కార గ్రహీత
వైద్య-ఆరోగ్య రంగాల్లో విశిష్ట సేవలు చేస్తున్న డాక్టర్ జెమ్మా జె. ఎడాసెరీని ఎక్సలెన్స్ అవార్డుతో రామోజీ ఫౌండేషన్ గౌరవించింది. కేరళ ఎర్నాకుళం జిల్లాలో పుట్టిన జెమ్మా, బెంగళూరులో వైద్యవిద్య పూర్తిచేసి, అక్కడే 30 ఏళ్లపాటు పని చేశారు. ఆరుపదుల వయసు దాటాక ఒడిశా కాలహండి జిల్లా తువాముల్ రాంపూర్ ప్రాంత గిరిజనులకు ఆరోగ్యసేవలు అందిస్తున్నారు.
"గొప్ప దార్శనికుడైన రామోజీరావుకు, రామోజీ గ్రూప్ సంస్థకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఈ అవార్డును స్వీకరిస్తున్నాను. నిజం చెప్పాలంటే ఈ గుర్తింపు 'స్వాస్థ్య స్వరాజ్'లో గతంలో పనిచేసిన, ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న ఎంతో మంది వ్యక్తులకు దక్కుతుంది. మారుమూల గిరిజన ప్రాంతంలో పనిచేస్తున్న'స్వాస్థ్య స్వరాజ్' సంస్థను ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డుకు ఎంపిక చేసినందుకు రామోజీరావు బృందానికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా" - డాక్టర్ జెమ్మా జె ఎడాస్సెరీ, వైద్య-ఆరోగ్యం విభాగం, రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ పురస్కార గ్రహీత
సామాజిక సేవా విభాగంలో దిల్లీకి చెందిన లాడ్లీ ఫౌండేషన్ నిర్వాహకులు దేవేంద్రకుమార్ గుప్తాకు రామోజీ ఫౌండేషన్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు అందజేసింది. బాలకార్మిక వ్యవస్థ, బాల్యవివాహాలు, వ్యసనాలపై ఆయన గళమెత్తారు. వరకట్న దురాచారాలకు వ్యతిరేకంగా గట్టిగా పోరాడారు. ఎంతోమంది బాధితులకు కొత్తజీవితాలు ప్రసాదించారు.
"లాడ్లీ ఫౌండేషన్ బృందం, అందులో పనిచేస్తున్న వాలంటీర్లందరికీ ఈ అవార్డును నేను అంకితం చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇది కేవలం వారి కష్టమే. 35 లక్షల మంది లబ్ధిదారులకు మేము చేరుకోగలిగామంటే అది కేవలం మా బృందంలోని ప్రతి ఒక్కరి కృషి వల్లే సాధ్యమైంది. బాలకార్మికుడిగా నా ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టిన నేను, కేంద్ర హోంమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ఒక అవార్డును ఈ వేదికపై అందుకుంటానని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు" - దేవేందర్ కుమార్ గుప్తా, సామాజికసేవ, రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ పురస్కార గ్రహీత
సామాజిక కార్యకర్త మైత్రేయి జిచ్కర్
విద్యాసుగంధాలు వెదజల్లుతున్న సామాజిక కార్యకర్త మైత్రేయి జిచ్కర్కు రామోజీ ఫౌండేషన్ ప్రతిభా పురస్కారం ప్రదానం చేసింది. హ్యాపీస్కూల్ ప్రాజెక్టుతో శిథిలావస్థలో ఉన్న ప్రభుత్వ బడుల రూపురేఖలు మారుస్తున్నారు. 100కు పైగా స్కూళ్లకు కొత్త రూపునిచ్చారు. జీరోగ్రావిటీ సంస్థ ద్వారా అణగారిన వర్గాలకు షెల్టర్హోమ్లు కట్టించారు.
"ఈ అవార్డు రావడం ఆశ్చర్యంతో పాటు అందమైన అనూభూతినిచ్చింది. ఈ అవార్డుకు తగినంతగా నేను కృషి చేశానో లేదో నాకు తెలియదు. కానీ నేను దీనిని హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతతో స్వీకరిస్తున్నాను. ఇంతటి గొప్ప నిర్ణయం తీసుకోవడంలో భాగస్వాములైన రామోజీ గ్రూప్నకు, జ్యూరీ సభ్యులకు, ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. ఈ అవార్డును నా ప్రియమైన కుటుంబంతో పాటు అద్భుతమైన మా బృందం, వాలంటీర్లతో పంచుకుంటున్నాను" - మైత్రేయి జిచ్కర్, విద్యారంగం, రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ పురస్కార గ్రహీత
యూత్ ఐకాన్ గణేష్ బరయ్యా
యూత్ ఐకాన్ గణేష్ బరయ్యాను ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుతో రామోజీ ఫౌండేషన్ సత్కరించింది. గుజరాత్ భావ్నగర్ జిల్లా గోర్ఖీ గ్రామంలో గణేష్ జన్మించారు. శారీరక ఎదుగుదల సమస్యను, సమాజ అవహేళనలను దాటుకుని డాక్టర్గా ఉన్నతస్థాయికి చేరారు. భావ్నగర్ "సర్ తఖ్తసింహ్జీ ఆసుపత్రి" ట్రామా కేర్ సెంటర్లో మెడికల్ ఆఫీసర్గా మెప్పిస్తున్నారు.
అసాధారణ దార్శనికత, నమ్మశక్యం కాని వారసత్వం కలిగిన వ్యక్తి మరెవరో కాదు, పద్మవిభూషణ్ శ్రీ రామోజీరావు గారు. రామోజీ గ్రూప్లో ప్రతీఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. ప్రత్యేకించి రామోజీ గ్రూప్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ఛైర్మన్ సి.హెచ్. కిరణ్ గారికి నా ధన్యవాదాలు" - డాక్టర్ గణేష్ బరయ్య, యూత్ ఐకాన్., రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ పురస్కార గ్రహీత
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రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - 9 మంది ప్రతిభావంతులకు పురస్కారాలు