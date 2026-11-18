'ఏడాదిన్నర వయసులోనే పాడాను- ఐదేళ్ల వయసు నుంచే సాధన ప్రారంభించా'- వైకోం విజయలక్ష్మి ఇంటర్వ్యూ
Ramoji Excellence Awards 2026 : రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు అందుకున్న సందర్భంగా ప్రముఖ సినీ నేపథ్య గాయని వైకోం విజయలక్ష్మి 'ఈటీవీ భారత్'కు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు.
Published : November 18, 2026 at 9:21 AM IST
'సంగీత సాధన కాలక్షేపం కాదు దాన్ని ఒక ఉపాసనగా స్వీకరించాలి' అని కేరళం రాష్ట్రానికి చెందిన ప్రముఖ సినీ నేపథ్య గాయని, కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసురాలు, గాయత్రి వీణ వాద్య కళాకారిణి వైకోం విజయలక్ష్మి అన్నారు. పుట్టుకతోనే దృష్టిలోపం ఉన్నా కేవలం వింటూ స్వరజ్ఞానాన్ని ఔపోసన పట్టి, తర్వాత గురువుల వద్ద సాధన చేసి విజయలక్ష్మి ఈ స్థాయికి వచ్చారు. ఒకటే తీగ ఉన్న గాయత్రి వీణను విజయలక్ష్మి తండ్రి కష్టపడి తయారుచేసి ఇస్తే దానిపై సప్తస్వరాలు పలికించగల ప్రత్యేకశైలి ఆమెకు సంగీత ప్రపంచంలో ఒక విశిష్ట స్థానాన్ని ఇచ్చింది. రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు అందుకున్న సందర్భంగా ఆమె 'ఈటీవీ భారత్'కు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. వైకోం విజయలక్ష్మి అంతరంగం ఇలా.
అమ్మ, నాన్నలే గుర్తించారు
చిన్నతనంలో మేం చెన్నైలో ఉండేవాళ్లం. 1981 అక్టోబరు 7న విజయదశమి రోజు పుట్టాను. ఏడాదిన్నర వయసుకే పాడటం మొదలుపెట్టానట. నా సంగీత ఆసక్తిని, ప్రతిభను మా తల్లిదండ్రులు గుర్తించారు. వారి ప్రోత్సాహం, సహకారం ఎంతో ముఖ్యమైనవి. నా దృష్టిలోపం ఎన్నడూ సంగీత సాధనకు అడ్డుకాలేదు. విని గుర్తుపెట్టుకుని మళ్లీ అలాగే పాడేదాన్ని. ఐదేళ్ల వయసులోనే సాధన ప్రారంభించాను. డాక్టర్ కె.జె.ఏసుదాస్ను మానస గురువుగా భావించాను. మాది సంగీత కుటుంబం. తొలి కచేరీ కేరళంలోని వైకోం ఉదయనాపురం ఆలయంలో జరిగింది. ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యాన్ని కేరళంలో రెండుసార్లు కలిశాం. సంగీత దర్శకులు దక్షిణామూర్తి స్వామిగళ్ ఆశీస్సులు లభించాయి. 2023లో మారిషస్లో మురుగన్ ఆలయాల్లో పాటలు పాడాను. అక్కడ ప్రజలు నన్ను బాగా ఆదరించారు.
"సినీ నేపథ్యగానంలోకి 2012లో అడుగుపెట్టా. జయచంద్రన్ సంగీత దర్శకత్వంలో 'కాట్టే కాట్టే' పాట పాడాను. అదే నా సంగీత జీవితంలో అతి పెద్ద మలుపు. ఆ పాటకు 2013లో ప్రత్యేక జ్యూరీ అవార్డు దక్కింది. తర్వాత 2014లో నాదన్ మలయాళ సినిమాలో పాటకు రాష్ట్ర అవార్డు వచ్చింది. ఆ రెండు సినిమాలకు దర్శకుడు కమల్. ప్రధానంగా కర్ణాటక సంగీతంతోనే సంతృప్తి లభిస్తుంది. సినిమా పాటల వల్ల ప్రజలకు ఎక్కువగా చేరువయ్యా. మలయాళం, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో పాడాను. బాహుబలి తమిళ పాట తర్వాత అభిమానుల సంఖ్య బాగా పెరిగింది. తాజాగా 'రియాలిటీ' సినిమాలో తెలుగులో పాడిన భజగోవిందం పాట సైతం శ్రోతలకు బాగా చేరింది. రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ పురస్కారం దక్కుతుందని అసలు ఊహించలేదు. నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది. ఇది నాకు దక్కిన అదృష్టంగా భావిస్తున్నా. ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నా. ఇది భగవంతుడు ఇచ్చిన బహుమతి. భగవంతుడికి, తల్లిదండ్రులకు, రామోజీ ఫౌండేషన్కు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. రామోజీరావు స్మృతులకు శిరసు వంచి నమస్కరిస్తున్నా."
వైకోం విజయలక్ష్మి, ప్రముఖ సినీ నేపథ్య గాయని
గాయత్రి వీణ ఇలా పుట్టింది
అప్పుడు నా వయసు 15 ఏళ్లు. చెన్నై నుంచి మా బావ వినోద్ కేరళంకు వచ్చారు. ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిల్తో పాటు ఒక తీగతో అడుకునే బొమ్మను తయారుచేసి ఇచ్చారు. చెంచా సాయంతో ఆ తీగను కదుపుతూ సాధన చేసేదాన్ని. 1997లో రాష్ట్రస్థాయి పాఠశాల ఉత్సవాల్లో కర్ణాటక గాత్ర సంగీతంలో మొదటి బహుమతి వచ్చింది. ఆ సమయంలో ప్రొఫెసర్ కుమ్మనం శశికుమార్ గాయత్రి తంబురను బహూకరించారు. దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మా నాన్న మురళీధరన్ ఈ వీణ తయారుచేశారు. కున్నక్కుడి వైద్యనాథ భాగవతార్కు గురుదక్షిణ సమర్పించినప్పుడు ఆయనే దీనికి గాయత్రీ వీణ అని నామకరణం చేశారు.
ఆరుగంటల పాటు ఏకధాటి ప్రదర్శన
2017లో ఎర్నాకుళం సరోవర్ హోటల్లో ఆరుగంటల పాటు ఏకధాటిగా గాయత్రి వీణ ప్రదర్శన ఇచ్చా. అప్పుడే ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లోకి ఎక్కాను. ఇప్పుడు గిన్నిస్ రికార్డు సాధించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నా. చూసి పాడే అవకాశం లేనందున పాటంతా ప్రాక్టీసు చేసి మనసులోనే నిక్షిప్తం చేసుకుంటా. సంగీత దర్శకుడు పాటను వాట్సప్లో పంపిస్తే అది పూర్తిగా నేర్చుకున్నాక రికార్డింగ్ స్టూడియోకు వెళ్తాం. ఆ పాటను మరింత మెరుగుపరిచి పాడతాను. ఏ సంగీత దర్శకుడూ ఆంక్షలు పెట్టరు.
సంగీతం ఒక ఉపాసన
నేటి తరం ఒకటి గమనించాలి. సంగీత సాధన అంటే కాలక్షేపం కాదు. ఒక ఉపాసనలా స్వీకరించాలి. అది సెలవుల్లో సరదాగా నేర్చుకునేది కాదు. గాత్రమైనా, చిత్రకళ అయినా, నాట్యమైనా తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం, గురువుపై భక్తి ముఖ్యం. ప్రతి కళా భగవంతుడు ఇచ్చిన వరమే.
ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి గళంలా ఉందంటూ
అసలు సినిమాల్లోకి రావడం చిత్రంగానే జరిగింది. ఆత్మీయయాత్ర అనే ఒక ఆధ్యాత్మిక ఛానల్లో అమృతవర్షిణి రాగంలో కర్ణాటక సంగీతం పాడాను. ముత్తుస్వామి దీక్షితుల వారి కృతి 'ఆనందామృత వర్షిణి' పాడాను. ఆ సమయంలో సంగీత దర్శకులు ఎం.జయచంద్రన్ ఆ ప్రదర్శన చూశారు. నా గొంతు అచ్చం ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి అమ్మ గొంతులా ఉందన్నారు. అలా జయచంద్రన్, కమల్లు ఇద్దరూ కలిసి సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చారు.
గాయత్రి వీణ రూపకల్పనపై ఆమె తండ్రి మురళీధరన్ వివరించారు. "గాయత్రి వీణ రూపకల్పన చాలా యాదృచ్ఛికంగా జరిగింది. విజయలక్ష్మి బావ బొమ్మ వీణలా తయారుచేసి దాన్ని మోగిస్తుంటే ఆమె అడిగి తీసుకుని చెంచా కావాలని అడిగింది. దాన్ని తలకిందులుగా పట్టుకుని ఆ ఒకే ఒక్క తీగపై కదుపుతూ సంగీతస్వరాలు పలికించింది. ఏడు తీగలతో పలికించే సంగీతం ఒక్క తీగతో ఎలా సాధ్యమైందో మాకు తెలియదు. తర్వాత స్కూల్లో ఓ ఉపాధ్యాయుడు తంబుర ఇచ్చారు. దానికి నాలుగు తీగలుండేవి. నేను ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో పనిచేసేవాడిని. నాలుగు తీగల తంబురను ఒక తీగ వాయిద్యంలా మార్చి దాన్ని ఎలా ఎలక్ట్రిఫికేషన్ చేయాలా అని ఆలోచించా. ఈ తీగ పొడవుకు నిర్దిష్ట కొలతలుంటాయి. చివరకు ఇతర శబ్దాలేవీ రాకుండా వీణానాదమే మోగేలా ఏకతీగతో వీణ తయారుచేశా. దీనికి మెట్లు, స్వరస్థానాలు సూచించే గుర్తులు ఏమీ ఉండవు. ప్రపంచంలో ఇప్పటివరకు మరెవరూ ఇలాంటి వాయిద్యాన్ని పలికించిన దాఖలాల్లేవు." అని అన్నారు.
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