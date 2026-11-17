రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల పట్ల గ్రహీతల హర్షం - 9 మంది సేవామూర్తుల విజయ ప్రస్థానాలు ఇవే
Ramoji Excellence Awards 2026 : రామోజీ ఫౌండేషన్ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల పట్ల గ్రహీతలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇదొక గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
Published : November 17, 2026 at 8:45 AM IST
రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులు అందుకోవడంపై సామాజిక సేవలో తరిస్తున్న విశిష్ఠ వ్యక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇదొక గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. తమ ప్రయాణంలో మరింత ఉత్సాహంగా ముందుకెళ్లడానికి ఈ పురస్కారం కొత్త శక్తిని ఇస్తుందన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రంగాల్లో విశిష్ఠ సేవలు అందిస్తున్న 9 మంది ప్రముఖులను రామోజీ ఫౌండేషన్ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులతో సత్కరించింది.
పుట్టుకతోనే చూపు లేకపోయినా, అపార ప్రతిభతో మెప్పిస్తున్న గాయనీమణి విజయలక్ష్మి కేరళలోని కొట్టాయం జిల్లా వైకోంలో జన్మించారు. కష్టనష్టాలను ఛేదించుకుని, జాతీయ స్థాయి ఉత్తమగాయనిగా ఎదిగారు. విశిష్టమైన ఆమె టాలెంట్ను గుర్తించిన రామోజీ ఫౌండేషన్ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు ప్రదానం చేసింది.
గ్రామీణాభివృద్ధి, వ్యవసాయ రంగాల్లో చేసిన కృషికి గుర్తింపుగా పొదిలి రాజశేఖర్ రాజుకు రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు అందజేశారు. ప్రకాశం జిల్లా కొక్కెర-కొండాయపాలెం లాంటి కరవు ప్రాంతంలో పుట్టి, పీడిత ప్రాంతాల ముఖచిత్రాన్ని మార్చే స్థాయికి ఆయన ఎదిగారు. చెక్డ్యామ్లు, ఇంకుడు గుంతలు, వాటర్ బడ్జెటింగ్తో మూడు రాష్ట్రాల్లోని 250కి పైగా గ్రామాల్లో జల సంరక్షణకు పాటుపడ్డారు.
మహిళల పట్ల వివక్ష, హింసను వ్యతిరేకిస్తూ
మహిళా సాధికారతకు కృషి చేస్తున్న డాక్టర్ వి.రుక్మిణీ రావును రామోజీ ఫౌండేషన్ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుతో గౌరవించింది. హైదరాబాద్కు చెందిన రుక్మిణీరావు మహిళల పట్ల వివక్ష, హింసను వ్యతిరేకిస్తూ ఉద్యమాల వైపు అడుగేశారు. జీవితాలు గాయపడ్డ ఎందరో మహిళలకు సహేలీ ఉమెన్స్ రిసోర్స్ సెంటర్ ద్వారా అండగా నిలిచారు. పసిపిల్లల అమ్మకాలు, బాల్య వివాహాలు, లైంగిక దోపిడీపై గళమెత్తారు.
ఇండిపెండెంట్ జర్నలిస్ట్గా ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి పని చేస్తున్న ఎం.సుచిత్రకు రామోజీ ఫౌండేషన్ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు అందజేసింది. అభివృద్ధి ఎవరి కోసం? మూల్యం చెల్లిస్తున్నది ఎవరు? అంటూ అడవిబిడ్డల కోసం అక్షర యుద్ధం చేస్తున్నారు. కేరళ రామనాట్టుకరలో జన్మించిన ఆమె అట్టడుగు వర్గాల జీవిత సంఘర్షణ, రైతుల ఆత్మహత్యలు, నిర్వాసితుల గాథలకు అక్షర రూపం ఇచ్చారు.
సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగంలో విశిష్ఠ సేవలు చేసిన డాక్టర్ అర్జున్ అరుణాచలంకు రామోజీ ఫౌండేషన్ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుతో సమున్నతంగా సత్కరించింది. డ్రై-మాగ్నెట్ పరిజ్ఞానంతో, 1.5 టెస్లా ఎంఆర్ఐ స్కానర్ ఆవిష్కరణతో అర్జున్ అరుణాచలం అబ్బురపరిచారు. వైద్యరంగంలో భారత సాధికారతకు బలమైన బాటలు వేశారు.
గిరిజనులకు ఆరోగ్యసేవలు
వైద్య-ఆరోగ్య రంగాల్లో విశిష్ఠ సేవలు చేస్తున్న డాక్టర్ జెమ్మా జె.ఎడాసెరీని ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుతో రామోజీ ఫౌండేషన్ గౌరవించింది. కేరళ ఎర్నాకుళం జిల్లాలో పుట్టిన జెమ్మా బెంగళూరులో వైద్య విద్య పూర్తి చేసి, అక్కడే 30 ఏళ్ల పాటు పని చేశారు. ఆరుపదుల వయసు దాటాక ఒడిశా కాలహండి జిల్లా తువాముల్ రాంపూర్ ప్రాంత గిరిజనులకు ఆరోగ్య సేవలు అందిస్తున్నారు.
సామాజిక సేవా విభాగంలో దిల్లీకి చెందిన లాడ్లీ ఫౌండేషన్ నిర్వాహకులు దేవేంద్ర కుమార్ గుప్తాకు రామోజీ ఫౌండేషన్ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు అందజేసింది. బాల కార్మిక వ్యవస్థ, బాల్య వివాహాలు, వ్యసనాలపై ఆయన గళమెత్తారు. వరకట్న దురాచారాలకు వ్యతిరేకంగా గట్టిగా పోరాడారు. ఎంతో మంది బాధితులకు కొత్త జీవితాలు ప్రసాదించారు.
100కు పైగా స్కూళ్లకు కొత్త రూపు
విద్యాసుగంధాలు వెదజల్లుతున్న సామాజిక కార్యకర్త మైత్రేయి జిచ్కర్కు రామోజీ ఫౌండేషన్ ప్రతిభా పురస్కారం ప్రదానం చేసింది. హ్యాపీ స్కూల్ ప్రాజెక్టుతో శిథిలావస్థలో ఉన్న ప్రభుత్వ బడుల రూపురేఖలు మారుస్తున్నారు. 100కు పైగా స్కూళ్లకు కొత్త రూపునిచ్చారు. జీరో గ్రావిటీ సంస్థ ద్వారా అణగారిన వర్గాలకు షెల్టర్ హోమ్లూ కట్టించారు.
యూత్ ఐకాన్ గణేశ్ బరయ్యాను ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుతో రామోజీ ఫౌండేషన్ సత్కరించింది. గుజరాత్ భావ్నగర్ జిల్లా గోర్ఖీ గ్రామంలో గణేశ్ జన్మించారు. శారీరక ఎదుగుదల సమస్యను, సమాజ అవహేళనలను దాటుకుని డాక్టర్గా ఉన్నత స్థాయికి చేరారు. భావ్నగర్ "సర్ తఖ్తసింహ్జీ ఆసుపత్రి" ట్రామా కేర్ సెంటర్లో మెడికల్ ఆఫీసర్గా మెప్పిస్తున్నారు.
అద్వితీయంగా రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం
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