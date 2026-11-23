ప్రతి వాన చుక్కనూ ఒడిసిపడితే ఎల్నినోలు ఏం చేస్తాయ్?: పొదిలి రాజశేఖరరాజు
Water Conservationis Rajasekhar : 600 గ్రామాల్లో 2.50 లక్షల మంది రైతులకు లబ్ధి కలిగేలా నీటి సంరక్షణ చర్యలు చేపట్టిన పొదిలి రాజశేఖరరాజు 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్'తో ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు.
Published : November 23, 2026 at 7:23 AM IST
'అప్పుడప్పుడూ ఎల్నినోలు సహజం. వర్షాలు పడకపోవడమూ అంతే సాధారణం. ఊరూరా జలసంరక్షణ చర్యలు చేపడితే ఈ ఎల్నినోలు ఏం చేస్తాయ్? మన ఊళ్లో పడ్డ నీటిని మనమే సంరక్షించుకోవాలి. పక్క ఊళ్లో పడ్డ నీటిని అక్కడా సంరక్షించగలగాలి. ఊరికే వాగుల్లో, నదుల్లో మొత్తం నీరంతా వృథాగా పోకూడదు' అని జలసంరక్షణ, గ్రామీణాభివృద్ధి కోసం విశేష కృషి చేసిన పొదిలి రాజశేఖరరాజు అన్నారు. కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లకు చెందిన 11 జిల్లాల్లోని 600 గ్రామాల్లో ఆయన రైతులతో కలిసి జల సంరక్షణ, సుస్థిర గ్రామీణాభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. దాదాపు 2.50 లక్షల మంది రైతులకు ప్రయోజనం చేకూర్చారు. సుస్థిర గ్రామీణాభివృద్ధికి నీరొక్కటే ముఖ్యమని చిన్ననాటి అనుభవాలతో తెలుసుకున్న ఆయన ఆ దిశగా కార్యక్రమాలు చేపట్టారు.
'రైతులను ఒప్పించి ఈ పనులు చేయడం అంత సులభంగా జరగలేదు. వారికి ఎంత చెప్పినా నమ్మేవారు కాదు. సహకరించేవారు కాదు. ఒక్కోసారి రాత్రిళ్లు ఏడుపు వచ్చేది. అన్నదాతల్లో అవగాహన కల్పించి, ఒప్పించి అడుగు ముందుకుపడి నీరు అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక వెనుదిరిగి చూసింది లేదు. అందుకే మనం ఆశించే ఫలితం వచ్చే వరకు విశ్రమించకూడదు' అని రాజశేఖరరాజు పేర్కొన్నారు. రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు అందుకున్న సందర్భంగా 'ఈటీవీ- ఈటీవీ భారత్'తో ఆయన మాట్లాడారు.
పొలం ఎండిపోయి నాన్న ఏడ్చారు
మాది ప్రకాశం జిల్లా దర్శి సమీపంలోని కొక్కెర కొండాయిపాలెం. మాకున్నది ఎకరం పొలం. అదీ మెట్ట భూమే. నాగార్జునసాగర్ కాలువలు వచ్చినా ఆరుతడికే నీళ్లిచ్చేవారు. నా చిన్నతనంలో ఒక ఏడాది, నాన్న పొలం సాగు చేసిన తర్వాత నీళ్లు లేక ఎండిపోయింది. మా నాన్న ఇంట్లో కూర్చుని ఏడ్చారు. బడికి వెళ్తూనే కిలోమీటరు పోయి నీరు తెచ్చేవాళ్లం. ప్రతి రోజు 20 నుంచి 30సార్లు కుండలతో నీళ్లు తెచ్చి పొలానికి తడులు ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నించినా పంట దక్కలేదు. అప్పుడే గట్టిగా అనుకున్నా, ఊళ్లకు నీళ్లిస్తేనే అసలైన మేలు అని.
చదువులకూ కష్టపడ్డా
మా చుట్టుపక్కలే హైస్కూలు, ఇతర చదువులు పూర్తి చేశా. మాది చాలా పేద కుటుంబం. అయినా కొంతమంది స్నేహితుల సాయంతో తెనాలిలో డిగ్రీ చేశా. తర్వాత అహ్మదాబాద్లో ఎన్జీవో మేనేజ్మెంట్ కోర్సు ప్రవేశపరీక్ష రాశా. సీటు వచ్చింది. ట్యూషన్ ఫీజు రూ.1.30 లక్షలు, హాస్టల్ ఫీజు రూ.30 వేలు కట్టాలి. నాన్న కష్టపడి రూ.60 వేలు సేకరించి ఇచ్చారు. మా స్నేహితులు, తెలిసిన సార్లు ప్రభాకర్, శ్యామ్, రామాంజనేయులు సాయం చేసి అహ్మదాబాద్ పంపారు. ట్యూషన్ ఫీజు కట్టాను. హాస్టల్లో ఉండే స్తోమత లేక దూరంగా ఒక పల్లెటూరిలో అద్దెకు ఉండి అక్కడే వంట చేసుకుంటూ రోజూ నడిచి కాలేజీకి వెళ్లేవాడిని. చదువు తర్వాత మొదట్లో మహిళా సాధికారత కోసం పని చేశా. ఆ తర్వాత ఎన్జీవోలు, కార్పొరేట్ సంస్థలు, నాబార్డు సాయంతో కరవు ప్రాంతాల్లో జలసంరక్షణ పనులు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నా.
250 గ్రామాల్లో నీటిసంరక్షణ
ప్రకాశం, గుంటూరు, నెల్లూరు జిల్లాల్లో కరవు ప్రాంతాలు ఎక్కడున్నాయో తేల్చి, రైతులకు ఏం చేయాలో ప్రణాళిక రూపొందించాను. ఎన్జీవోలో చేరాను. నాబార్డును సంప్రదిస్తే 96 వాటర్షెడ్ ప్రాజెక్టులు మంజూరు చేశారు. గ్రామ కమిటీలు, నీటి వినియోగదారుల సంఘాలు ఏర్పాటు చేశాం. రైతువారీ కుంటలు తవ్వాలని సంకల్పించాం. ఆ కుంటల్లో ఒక వర్షానికి నీరు చేరుతుంది. మరో వర్షానికి ఆలస్యమయితే ఈలోపు పంట రక్షణకు ఆ కుంటలో నీళ్లు ఉపయోగపడతాయి. మొత్తం 120 గ్రామాల్లో ఈ ప్రాజెక్టు చేపట్టాం. అక్కడ వాలంటీర్లకు శిక్షణ ఇచ్చాం. చెక్ డ్యామ్లు కట్టాం. నీటికుంటలు తవ్వాం. నాలుగేళ్లు పని చేశాం. 250 గ్రామాల్లో నీటి సంరక్షణ నిర్మాణాలు చేపట్టి 50 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల నీరు నిల్వ చేసే సామర్థ్యం అందించాం. దీంతోపాటు సుస్థిర వ్యవసాయంపై కూడా శిక్షణ ఇచ్చాం. రైతుల పెట్టుబడి వ్యయం తగ్గించి, ఉత్పత్తి పెంచి, వారిని సంతోషంగా ఉంచడమే లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నాం. సాగులో లేని 30 వేల హెక్టార్లను అదనంగా సాగులోకి తీసుకువచ్చాం.
రూ. వంద కోట్లు ఇచ్చినా ఇంత సంతృప్తి ఉండదు
ఒకసారి కడప కలెక్టర్ కార్యాలయానికి వెళ్తే ఎవరో పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చారు. 'రాజశేఖరరాజు అంటే మీరేనా' అని అడిగారు. అవునన్నా. మైలవరం మండలంలోని ఏ ఊరు వెళ్లినా మీ పేరే చెబుతున్నారు నీరు నిలబెట్టారట కదా అని అన్నారు. రూ.100 కోట్లు ఇచ్చినా ఆ సంతృప్తి రాదు. నీరుంటేనే వ్యవసాయం, వ్యవసాయం ఉంటేనే వ్యాపారం అంతా నీటితోనే. దాన్ని సంరక్షించుకోవాలి.
ఎకరానికి నాలుగు సెంట్లు ఇస్తే
నీటి కుంటలు తవ్వుకోవాలంటే ఎకరానికి నాలుగు సెంట్లు కావాలి. ఆ భూమి ఇవ్వడానికి కొన్ని చోట్ల రైతులు సహకరించరు. ఆ కుంటలో నీరు నిలబెట్టుకుంటే మిగిలిన భూమి పండుతుంది కదా అని ఆలోచించకపోతే ఎలా? మరోవైపు వాగులను తమ పొలాల్లో కలిపేసుకుంటున్నారు. వాగు పొంగి ఆ ప్రవాహం పొలాల్లోకి వస్తోంది. వందల ఏళ్ల నుంచి పొలంలో పోగైన సారవంతమైన మట్టి కొట్టుకుపోతోంది. దీంతో అక్కడ పండించే పరిస్థితులు ఉండటం లేదు.
ఊరికో జేసీబీ ఇస్తే చాలు
ఎన్జీవోలు, కార్పొరేట్ సంస్థలు ఇప్పటికే జలసంరక్షణకు నిధులు ఇస్తున్నాయి. ఊళ్లలో ఆర్థికంగా స్థితిమంతులూ చేయూతనివ్వాలి. ఊళ్లో ఎన్ని నీటివనరులు ఉన్నాయో కూడా చాలా మందికి తెలియదు. ఎన్ని నీటి వనరులు ఉన్నాయి, ఎన్ని పూడిపోయాయి అని ప్రభుత్వమో, పంచాయతీయో చర్చిస్తే అక్కడి రైతులే ముందుకొచ్చి బాగు చేసుకుంటారు. వారికి ఒక జేసీబీ ఇస్తే చాలు. నీటికుంటల్లో పూడిక చేరకుండా నిర్వహణ రైతులు చూసుకోవాలి.
ఒక ఊళ్లో రాత్రంతా నిర్బంధించారు
జల సంరక్షణ ఒక్కరితో అయ్యే పని కాదు. నాబార్డు సాయంతో పనులు చేయాలనుకున్నాం. రైతు రూ.16 ఇస్తే నాబార్డు రూ.84 ఇస్తుంది. ఇందుకోసం గ్రామాల్లో రైతు కమిటీలు ఏర్పాటు చేసి, వారిని భాగస్వాములను చేయాలి. పొలాల్లో నీటి కుంటలు తవ్వాలంటే వారి భూమి కొంత వినియోగించాలి. ఇందుకు చాలా సవాళ్లు ఎదుర్కొన్నా. రాత్రింబవళ్లూ రైతుల దగ్గరకెళ్లి సమావేశాలు పెట్టేవాణ్ని. జల సంరక్షణ పనులు చేద్దామని చెబితే అంతా విన్నట్టే ఉండేవారు. ఇంతలో ఎవరో ఒకరు ‘ఆయనకు ఏ ఉపయోగం లేకుండా ఇదంతా ఎందుకు చేస్తారు?’ అనేవారు. దాంతో సగం మంది రైతులు జారుకునేవారు. రైతుల్ని ఎలా ఒప్పించి నడిపించాలా అని చాలా మథనపడేవాణ్ని. ఉదయగిరి మండలంలోని ఒక గ్రామానికి వెళితే అనుమానించి, రాత్రంతా నిర్బంధించారు. మీ బాస్ వస్తేనే వదిలిపెడతామన్నారు. ఇలాంటివి ఎన్ని ఎదురైనా పట్టువదలకుండా తిరిగి అన్నదాతలను ఒప్పించగలిగా.
రామోజీ శిఖర సమానులు- ఆయన పేరుతో అవార్డు సంతోషకరం
రామోజీరావు ఒక శిఖరం. కొన్ని వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించారు. ఆయన అంకితభావాన్ని నేనెప్పుడూ అనుసరిస్తుంటాను. అలాంటి వ్యక్తి పేరుతో ఇచ్చే అవార్డు అందుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇది నేనొక్కణ్నే తీసుకుంటున్నది కాదు, 2.50 లక్షల మంది రైతులతో కలిసి స్వీకరిస్తున్నట్లు భావిస్తున్నా.
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