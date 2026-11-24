అడవుల్లో ఆరోగ్య వ్యవస్థ- నా ఒంటరి ప్రయాణంలో తోడుగా 400 మంది : డాక్టర్ జెమ్మా జె.ఎడాస్సెరీ
Dr Aquinas Edassery Special Interview : 'ఈటీవీ భారత్'తో రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ జెమ్మా జె.ఎడాస్సెరీ ప్రత్యేకంగా చెప్పిన విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : November 24, 2026 at 7:03 AM IST
ఒక వైద్యురాలి అసాధారణ నిర్ణయం, దశాబ్దం తిరిగేసరికి వేలమంది గిరిజనుల జీవితాల్లో ఆరోగ్యదీపాలను వెలిగిస్తోంది. సాధారణంగా వైద్యులంటే ఆధునిక వైద్య సదుపాయాలుండే కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో పనిచేసేందుకే ఆసక్తి చూపిస్తారనే భావన ఉంటుంది. కానీ ఆమె మాత్రం మారుమూల గిరిజన తండాలను వెతుక్కుంటూ వెళ్లారు. కనీసం రోడ్డు సౌకర్యం కూడా లేని ఆ ప్రాంతంలో ఇంటింటికీ వైద్యం అందించాలనే తపనతో, అవిశ్రాంత కృషి చేశారు. అదీ 61 ఏళ్ల వయసులో ఈ కొత్త ప్రయాణం ఆరంభించారు. అప్పటివరకూ పనిచేస్తున్న ఆసుపత్రి, పేరు ప్రఖ్యాతులను వదిలేసి, ఒంటరిగా అడవిబాట పట్టి అనుకున్నది సాధించారు. విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సిన సమయంలో, ఒడిశాలో మారుమూల ఉండే కలహండి ప్రాంతానికి చేరుకుని గిరిజనులకు ఆరోగ్యదేవతగా మారిన ఆ వైద్యురాలు, డాక్టర్ జెమ్మా జె.ఎడాస్సెరీ. గిరిజనుల ప్రాణాలను బలిగొంటున్న మలేరియా, క్షయ వ్యాధులపై అలుపెరుగక పోరాడి విజయం సాధించారు. 12 ఏళ్ల కిందట ఒంటరిగా అడవుల్లో అడుగుపెట్టిన ఆమెతో కలిసి ఇప్పుడు 400 మంది సేవలందిస్తున్నారు. తాజాగా రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు-2026ను అందుకున్న సందర్భంగా డాక్టర్ జెమ్మా జె.ఎడాస్సెరీ 'ఈటీవీ భారత్'తో ముఖాముఖిలో మాట్లాడారు.
ఆ పుస్తకమే కలహండికి చేర్చింది
కేరళంలోని ఎర్నాకులంలో పుట్టి పెరిగిన నేను బెంగళూరులోని సెయింట్ జాన్స్ వైద్యకళాశాలలో ఎంబీబీఎస్, పీజీ పూర్తిచేసి, అక్కడే మూడు దశాబ్దాలు పనిచేశాను. 2013లో పదవీవిరమణ చేశాను. మారుమూల పల్లెల్లో వైద్యం అందనివారి కోసం పనిచేయాలని భావించాను. ఎక్కడికి వెళ్లాలనే స్పష్టత నాకు ఉంది. దానికి కారణం పాత్రికేయుడు పాలగుమ్మి సాయినాథ్ రాసిన 'ఎవ్రీబడీ లవ్స్ ఎ గుడ్ డ్రాట్' పుస్తకం. ఆ పుస్తకంలో రాసిన కలహండి కరవు గురించి తెలిసిన తర్వాత అదే నా గమ్యం అని నిర్ణయించుకున్నాను. ఆ పుస్తకమే నన్ను కలహండికి తీసుకెళ్లింది.
ఒంటరిగానే సుదీర్ఘ ప్రయాణం
మా కుటుంబం కేరళంలో ఉంటుంది. వారి సహకారం లేదు. నేను వివాహం చేసుకోలేదు. నా అవసరం ఉన్నవారి కోసం ఒంటరిగా ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని 2014లో ఆరంభించాను. చేతిలో డబ్బు, ఎలాంటి సాయం లేకున్నా ఆత్మస్థైర్యంతో ముందుకు సాగాను. వాహనాలు కూడా వెళ్లలేని అడవుల గుండా వెళ్లే ప్రతిసారీ ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నా, మనసుకు మాత్రం ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
ఆరంభంలో అనేక సవాళ్లు
కలహండి వచ్చిన కొత్తలో అనేక సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి. నాకు అక్కడి భాష, సంస్కృతి, ప్రజల జీవనవిధానం ఏదీ తెలియదు. వారి నమ్మకాన్ని సంపాదించడమే అతిపెద్ద సవాలు. కొందరు మధ్యవర్తుల ద్వారా ప్రజల వద్దకు వెళ్లడానికి మార్గం ఏర్పాటు చేసుకున్నాను. తర్వాత వారికి నేనో వైద్యురాలినని పరిచయం చేసుకోవడంతో నెమ్మదిగా ప్రజలు నమ్మడం ఆరంభించారు. క్రమంగా వారి పూర్తి నమ్మకం, విశ్వాసాన్ని పొందగలిగాను.
ఆరు వైద్యకేంద్రాల ఏర్పాటు
ప్రస్తుతం కలహండి అటవీ ప్రాంతంలో ఆరు వైద్యకేంద్రాలను ఏర్పాటుచేశాం. అన్ని సౌకర్యాలతో కూడిన 10 పడకల ఆసుపత్రి ఉంది. గిరిజన తండాల్లో చిన్న ఆరోగ్య, పోషకాహార కేంద్రాలను ఏర్పాటుచేశాం. దాదాపు వంద గిరిజన గ్రామాల్లో వేలమందికి మా సేవలు అందుతున్నాయి.
స్థానిక మహిళలే ఆరోగ్య కార్యకర్తలు
మారుమూల గిరిజన తండాల్లో వైద్యసేవలు అందించేందుకు బయట నుంచి ఎవరూ రారు. అందుకే గిరిజన మహిళలకే ప్రాథమిక వైద్యంలో శిక్షణ ఇచ్చేలా స్వాస్థ్య సాథీ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించాం. ప్రస్తుతం 150 మంది స్వాస్థ్య సాథీలున్నారు. ఇంటర్ ఉత్తీర్ణులైన 25మంది బాలికలకు కమ్యూనిటీ నర్సులుగా రెండున్నరేళ్ల శిక్షణ ఇచ్చాం. మా వైద్యకేంద్రాలకు వారే వెన్నెముక. ప్రస్తుతం 112 మందికి జీతాలిస్తున్నాం. వీరితో కలిపి 400 మంది ఈ సేవల్లో పాలుపంచుకుంటున్నారు.
మలేరియా, క్షయ వ్యాధి నివారణకు
మేం కలహండి వెళ్లినప్పుడు అక్కడ ప్రధాన సమస్య మలేరియా. పిల్లల ప్రాణాలను హరించేది. మేం వెళ్లాక మలేరియా కేసులను గుర్తించి సమయానికి వైద్యం అందించడంతో మరణాల రేటును తగ్గించగలిగాం. క్షయ కేసులూ చాలా ఎక్కువే. వారికి క్రమం తప్పకుండా వైద్యం, పోషకాహారం, ఔషధాలు అందిస్తూ.. కేసులను తగ్గించాం.
పోషకాహార లోపం చాలా తీవ్రం
గిరిజన ప్రాంతాల్లో పోషకాహార లోపం తీవ్రంగా ఉంది. పిల్లలతో పాటు, బాలికలు, గర్భిణులు, బాలింతల్లోనూ దీన్ని గుర్తించాం. ఇది తీవ్రమైన సమస్యగా గుర్తించి.. వారికి అవసరమైన పౌష్టికాహారాన్ని అందిస్తున్నాం.
యువ వైద్యుల ఆసక్తి
ఈ తరం వైద్యులంతా కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లోనే పనిచేయాలని అనుకుంటున్నారనేది అపోహ. చాలామంది యువవైద్యులు గ్రామాల్లో వైద్యసేవలు అందించాలనే ఆసక్తితో వస్తున్నారు. ఇలాంటివారి కోసం మేం ప్రత్యేకంగా.. స్వాస్థ్య స్వరాజ్ ట్రైబల్ హెల్త్ ఎక్స్పోజర్ ప్రోగ్రామ్(స్టెప్)ను రూపొందించాం. గిరిజనుల ఆరోగ్య సంరక్షణలో ఎలాంటి సవాళ్లు ఉంటాయో అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే యువ వైద్యులు.. ఎక్కడైనా గ్రామీణ, గిరిజన ప్రాంతాల్లో పనిచేయాలనుకున్నా వారికి ఈ కార్యక్రమాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి.
ఆ ఘటనలు చూసి చలించిపోయేదాన్ని
వైద్యం కోసం కొండల మీదుగా వచ్చే గిరిజనులను చూసి మొదట్లో చలించిపోయేదాన్ని. నా కళ్లముందే చనిపోతున్న పిల్లలను చూసి గుండె తరుక్కుపోయేది. ఎలాగోలా వాళ్ల ప్రాణాలు కాపాడగలిగితే వచ్చే ఆనందం.. జీవితంలో దేనితోనూ సమానం కాదు. తీవ్ర అనారోగ్యంతో వచ్చే గర్భిణులు.. ఆరోగ్యంగా తిరిగి వెళ్లేటప్పుడు మా ఆనందానికి అవధులు ఉండేవి కావు.
అనేక మంది ప్రాణాలను కాపాడొచ్చని
వైద్యం కోసం ఎదురుచూసినా, కనీసం ఒక నర్సు కూడా రాని ఆ మారుమూల గిరిజన ప్రాంతాలను చూసి బాధ కలిగేది. అక్కడ వైద్యం అందిస్తే అనేక మంది ప్రాణాలను కాపాడొచ్చని అర్థమైంది. దీనికోసం ఎవరో ఒకరు ముందుకు రావాలి. అది నేనే అయ్యాను.
గిరిజనులే నడిపించేలా
ప్రస్తుతం మేం అందిస్తున్న ఈ వైద్యసేవలన్నీ, నా తర్వాతా ఇలాగే కొనసాగేలా వ్యవస్థను తయారు చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇది ఆ ప్రాంతంలో ఉండే గిరిజనుల సహకారంతోనే సాధ్యం. వారితోనే నడిపించాలనేది మా లక్ష్యం. నా ఆలోచనలు, అనుభవాలను పుస్తకంగా రాయాలనుకుంటున్నాను. నా బాధ్యతలను తీసుకోవడానికి ఎవరైనా వస్తారని ఎదురుచూస్తున్నాను. ఇది త్వరలోనే జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నాను.
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