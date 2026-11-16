‘రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు’ల ప్రదానోత్సవం ప్రారంభం - ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన అమిత్ షా
Ramoji Excellence Awards 2026:విజయవాడలో రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. ఈ వేడుకకు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.
Published : November 16, 2026 at 7:32 PM IST
రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన ‘రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు’ల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. వివిధ రంగాల్లో అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచిన, సమాజహితమే లక్ష్యంగా శ్రమిస్తున్న తొమ్మిది మంది ప్రతిభామూర్తులకు ఈ ఏడాది పురస్కారాలను ప్రదానం చేయనున్నారు. రామోజీరావు 90వ జయంతి సందర్భంగా విజయవాడలోని డాక్టర్ బి.ఆర్.అంబేడ్కర్ కళావేదికలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ వేడుకకు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. ఏపీ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ గౌరవ అతిథిగా పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తదితరులకు రామోజీ గ్రూప్ సీఎండీ సీహెచ్ కిరణ్, రామోజీరావు కుటుంబ సభ్యులు సాదర స్వాగతం పలికారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రులు కిషన్రెడ్డి, రామ్మోహన్ నాయుడు, భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మతో పాటు రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత ఎం.ఎం.కీరవాణి సారథ్యంలో సంగీత విభావరి కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా నవంబరు 16న రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులను అందిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. గతేడాది ఏడు విభాగాల్లో అవార్డులను అందించారు. ఈసారి మరో రెండు విభాగాల్ని జతచేశారు. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రంగాలకు చెందిన వందల మంది సేవలను పరిశీలించి తొమ్మిది మందిని అవార్డులకు ఎంపిక చేశారు. పాత్రికేయం, కళలు-సంస్కృతి, గ్రామీణాభివృద్ధి-వ్యవసాయం, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, సామాజిక సేవ, మహిళా సాధికారత, యూత్ ఐకాన్, విద్య, వైద్య-ఆరోగ్య విభాగాల్లో అసాధారణ ప్రతిభ, సేవానిరతి కనబరుస్తూ, సమాజహితమే పరమావధిగా పనిచేస్తున్న వారికి ఈ పురస్కారాలను ప్రదానం చేయనున్నారు. పురస్కార గ్రహీతలకు జ్ఞాపిక, ప్రశంసాపత్రంతో పాటు రూ.10 లక్షల చొప్పున నగదు బహుమతి అందిస్తారు.