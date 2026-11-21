ఏదీ అసాధ్యం కాదు- దృఢ సంకల్పంతో లక్ష్యం వైపు అడుగులు వేయాలి : గణేశ్ బరైయా
Three Feet Doctor Success Story : గణేశ్ బరైయా తాను డాక్టర్ అయ్యేందుకు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారని చెప్పారు. ఆయన తన ప్రయాణం గురించి స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు.
Published : November 21, 2026 at 7:33 AM IST
మూడడుగుల నాలుగు అంగుళాల ఎత్తు. కానీ ఆశయానికి హద్దుల్లేవు! డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్న కలకు ఎత్తు అడ్డంకిగా మారింది. అలా అని మెడికల్ సీటు నిరాకరించినా వెనక్కి తగ్గలేదు. సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్లి తన హక్కును సాధించుకున్నారు. గుజరాత్కు చెందిన 25 ఏళ్ల డాక్టర్ గణేశ్ బరైయా ప్రయాణమిది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొట్టి వైద్యుడిగా గుర్తింపు పొందిన గణేశ్, 'రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డ్-2026 యూత్ ఐకాన్' పురస్కారం అందుకొని ఏదీ అసాధ్యం కాదని నిరూపించారు. తన అనుభవాలను 'ఈటీవీ భారత్'తో పంచుకున్నారు.
భావ్నగర్ జిల్లాలోని గోరఖి మా స్వగ్రామం. మాది పేద వ్యవసాయ కుటుంబం. నాకు ఏడుగురు అక్కలు, ఒక తమ్ముడు. ఇంట్లో మొత్తం 11 మంది. నా ఎత్తు తక్కువగా ఉండటంతో చిన్నప్పుడు ఓసారి సర్కస్ నిర్వాహకులు మా ఇంటికి వచ్చి, 'మీ అబ్బాయి కురచగా ఉన్నాడు కదా! ఐదు లక్షలిస్తాం. మాతో పంపిస్తారా?' అని నాన్నను అడిగారు. ఆ డబ్బు మా కుటుంబానికి పెద్ద మొత్తమే. అయినా నాన్న ఒప్పుకోలేదు. నన్ను చదివించాలనుకున్నారు. ఆత్మగౌరవంతో బతికేలా చూడాలని ఆశపడ్డారు. చిన్నతనం నుంచే నాకు డాక్టర్ కావాలని కోరిక.
తలాజాలోని నీలకంఠ్ విద్యాపీఠ్లో 11, 12 తరగతులు చదివేటప్పుడు ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ దల్పత్భాయ్ జాతారియా పరిచయమయ్యారు. 'డాక్టర్ కావాలంటే నీట్లో మంచి ర్యాంకు రావాలి. నువ్వు మెడికల్ సీటు సాధిస్తే ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తావు' అని ప్రోత్సహించారు. ఆయన మాటలు నాలో మరింత నమ్మకాన్ని పెంచాయి. నీట్ రాసి అర్హత సాధించాను. ఎంబీబీఎస్ కోసం దరఖాస్తు చేశాను. కానీ నా ఎత్తు తక్కువగా ఉండటంతో అడ్మిషన్ నిరాకరించారు. అత్యవసర కేసులను నిర్వహించలేనన్నది మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎంసీఐ) వాదన. నా శారీరక సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించేందుకు నిర్వహించిన రీమెడికల్ టెస్ట్లోనూ తిరస్కరించారు. డాక్టర్ కావాలన్న నా కల ఇక నెరవేరదేమో అనిపించింది.
సుప్రీంకోర్టులో పోరాటం
నాకు జరిగిన అన్యాయంపై కోర్టులో పోరాడాలని మా పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు సూచించారు. అదే విషయం నాన్నకు చెబితే భయపడ్డారు. 'మనకెందుకు బిడ్డా, ప్రభుత్వంతో పోరాడలేం' అన్నారు. ఉపాధ్యాయులు ఆయనకు నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. అయినా మా ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంతమాత్రమే కావడంతో నాన్న వెనకడుగు వేశారు. అప్పుడు నీలకంఠ్ విద్యాపీఠ్ అండగా నిలిచింది. కోర్టు ఖర్చులన్నీ భరిస్తామని చెప్పింది. ప్రిన్సిపల్ దల్పత్భాయ్ గుజరాత్ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. రెండు నెలల విచారణ తర్వాత అక్కడ మాకు అనుకూలంగా తీర్పు రాలేదు.
దాంతో సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాం. నాలుగు నెలల తర్వాత, 2018 అక్టోబరు 22న సర్వోన్నత న్యాయస్థానం చరిత్రాత్మక తీర్పునిచ్చింది. నా ఎత్తు ఎంబీబీఎస్ ప్రవేశానికి అడ్డంకి కాదని స్పష్టం చేసింది. అలా 2019 ఆగస్టు 1న భావ్నగర్ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో చేరాను. కోర్సు పూర్తి చేసి, ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో మెడికల్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నాను. నా చదువు సాగించడంలో నాకు ఎందరో సహకరించారు. నా తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, సందేహాలు తీర్చిన సీనియర్లు, స్నేహితులు, ఇలా ప్రతి ఒక్కరి తోడ్పాటు నా ప్రయాణంలో కీలకమైంది. జీవితంలో గురువు పాత్ర ఎంత ముఖ్యమో నా అనుభవంతో తెలుసుకున్నాను.
కుటుంబానికి అండగా
డబ్బుతో ముడిపడిన ప్రతి విషయంలోనూ ఒకప్పుడు మా కుటుంబం రాజీపడి బతికేది. ఇప్పటికీ మట్టి ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం. డాక్టర్గా స్థిరపడిన తర్వాత కుటుంబాన్ని చూసుకునే శక్తి వచ్చింది. పక్కా ఇల్లు కట్టించి, నాడు లేని సౌకర్యాలన్నీ అమ్మానాన్నలకు కల్పించాలనుకుంటున్నాను. మాలాంటి ఇతర కుటుంబాలకూ అండగా నిలవానేది నా కోరిక. అందులో భాగంగా మెడికల్ క్యాంపులు, రక్తదాన శిబిరాలు నిర్వహిస్తున్నాం. పేద పిల్లలకు ట్యూషన్ చెబుతున్నాను. భావ్నగర్ జిల్లాలో ప్రభుత్వ అవయవదాన కార్యక్రమానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వ్యవహరిస్తున్నాను. పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులకు వెళ్లి లక్షమందికి పైగా ప్రజలతో అవయవదాన ప్రతిజ్ఞ చేయించాం. నేషనల్ మెడికోస్ ఆర్గనైజేషన్, ఐఎంఏతో కలిసి సేవా కార్యక్రమాల్లోనూ పాల్గొంటున్నాను.
మనోబలంతో ముందడుగు
మన జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలన్నీ అధిగమించలేనివి కాదు. నాకే ఎందుకిలా జరిగిందని ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే ముందుకెళ్లలేం. ఏ మనిషీ మరో మనిషిలా ఉండడు. మనల్ని ఇతరులతో పోల్చుకోకుండా, కష్టపడి, దృఢ సంకల్పంతో లక్ష్యం వైపు కదలాలి. మనోబలంతో ముందడుగు వేయాలి. అన్నింటికంటే విద్య ముఖ్యం. రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు ప్రకటించినప్పుడు మొదట నమ్మలేకపోయాను. తర్వాత కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడాక అందరం ఎంతో సంతోషించాం. ఈ గుర్తింపు నా బాధ్యతను మరింత పెంచింది.
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