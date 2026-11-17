రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు గ్రహీత - వైకోం విజయలక్ష్మి గురించి ఈ విషయాలు తెలుసా?
Vaikom Vijayalakshmi Receives Ramoji Excellence Award: 2013లో మలయాళంలో కాట్టే కాట్టే పాటతో నేపథ్య గాయనిగా సినీ రంగంలో అడుగు పెట్టిన వైకోం విజయలక్ష్మి సినీ సంగీత ప్రపంచంలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సృష్టించుకున్నారు.
Published : November 17, 2026 at 9:57 AM IST
అసాధారణమైన సంగీత పరిజ్ఞానం, ధారణ శక్తితో కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసురాలిగా, సినీ నేపథ్య గాయనిగా, వాద్య కళాకారిణిగా ఎదిగిన వైకోం విజయలక్ష్మి విశేష ప్రతిభా శాలి. ప్రారంభంలో ఆమె ఎక్కడా సంగీతం అభ్యసించలేదు. వినే నేర్చుకున్నారు. తర్వాత కాలంలో ప్రముఖ విద్వాంసుల వద్ద తన సంగీత జ్ఞానానికి మరిన్ని మెరుగులద్దుకున్నారు. కేరళం రాష్ట్రంలోని కొట్టాయం జిల్లా వైకోం ఆమె స్వస్థలం. 1981 అక్టోబరు 7న విజయదశమి రోజు జన్మించారు.
కుమార్తె సంగీత ప్రతిభను తండ్రి మురళీధరన్ గుర్తించారు. నిరంతరం ఆమెకు స్ఫూర్తిని అందిస్తూ వచ్చారు. తంబురాకు తీగ చుట్టి కొత్త వాయిద్యాన్ని తయారు చేశారు. ప్రముఖ సంగీత విద్వాంసుడు కున్నకుడి వైద్యనాథన్ గాయత్రి వీణ అని దానికి నామకరణం చేశారు. ఆ తండ్రి ప్రయత్నమే సంగీత ప్రపంచంలో మరో కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరించింది.
కళ్లతో ప్రపంచాన్ని చూడలేకపోయినా చెవులతో విని, మనసుతో గ్రహించి, మధురమైన గాత్రంతో లోకాన్ని ఉర్రూతలూగిస్తున్నారు. రేడియోలో విన్న సంగీత స్వరాలు ఆమె మనోఫలకంపై గమకాలై పలికాయి. చెరగని ముద్రలయ్యాయి. అవి ఆలాపనలయ్యాయి. శ్రోతలకు వీనుల విందయ్యాయి.
ఒంటి తీగపై అద్భుతాలు
ఒకే తీగ ఉన్న ఎలక్ట్రిఫైడ్ వాయిద్యం గాయత్రి వీణను ఆమె స్వయంకృషితో ఔపోసన పట్టారు. సాధారణ వీణలో 4 ప్రధాన తీగలు, 3 డ్రోన్ తీగలు ఉంటాయి. గాయత్రి వీణలో ఆధార శ్రుతిని మనసులో ఉంచుకుని రాగాలు పలికించాలి. ఒక్క తీగతోనే గమకాలు వినిపించాలి. అలా కృషి చేసి 67 పాటలను ఆమె విరామం లేకుండా ఈ గాయత్రి వీణపై వాయించి శ్రోతలను మంత్రముగ్ధుల్ని చేశారు. ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో స్థానం సంపాదించారు. స్వరాల నోట్స్, వరుసలు చూడటానికి అవకాశం లేకున్నా, పాటల మొత్తం స్వరూపాన్ని మనసులోనే నిక్షిప్తం చేసుకుని పలికించారు. స్వర నీరాజనం చేసి జనం జేజేలు అందుకున్నారు.
2013లో మలయాళంలో ‘కాట్టే కాట్టే’ పాటతో నేపథ్య గాయనిగా సినీ రంగంలో అడుగు పెట్టారు. ఈ పాట ఆమె జీవితాన్ని కొత్త మలుపు తిప్పింది. ఆమె అసాధారణ ప్రతిభ సినీ, సంగీత ప్రియులకూ తెలిసింది. నాడన్ సినిమాలోని ‘ఒట్టక్కు పాడున్న’ పాట ఉర్రూతలూగించింది. ఆ తర్వాత తమిళంలోనూ అవకాశాలు వచ్చాయి. విలక్షణమైన గాత్రం సినీ సంగీత ప్రపంచంలో ఆమెకు ప్రత్యేక స్థానాన్నిచ్చింది. మలయాళ చిత్రం ఏఆర్ఎంలో ‘అంగు వాన కోనిలే’ పాట ఆమె కెరీర్లోనే పెద్ద మైలురాయిగా నిలిచింది. ఈ పాటకు ఆమె జాతీయ ఉత్తమ నేపథ్య గాయని అవార్డు అందుకున్నారు. డాక్టర్ వైకోం విజయలక్ష్మి ఛారిటబుల్ ట్రస్టు ద్వారా ఆమె సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అవసరంలో ఉన్న ఎవరికైనా ఈ ట్రస్టు ద్వారా సాయం అందిస్తున్నారు.
అవార్డులు
ఉత్తమ నేపథ్య గాయనిగా జాతీయ అవార్డు, కేరళం రాష్ట్ర ఉత్తమ ఫిల్మ్ అవార్డు (ప్రత్యేక ప్రస్తావన), కేరళం రాష్ట్ర ఉత్తమ గాయని అవార్డు, 2013లో కేరళం సంగీత నాటక అకాడమీ అవార్డు, 2014లో ఉత్తమ నేపథ్య గాయనిగా ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు, మిర్చి మ్యూజిక్ అవార్డు, ఈనం స్వరాలయ అవార్డు, 2016లో వనిత ఫిల్మ్ అవార్డు.
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