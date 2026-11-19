చెల్లి పెళ్లి కష్టాలతో సమాజ సేవ వైపు అడుగులు వేశా: దేవేంద్రకుమార్ గుప్తా
Devendra Kumar Gupta Interview : డిజిటల్ విద్యలో విప్లవం తెచ్చి, స్మార్ట్ మరుగుదొడ్లతో విద్యార్థినుల కష్టాలకు చెక్ పెట్టిన రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు గ్రహీత దేవేంద్రకుమార్ గుప్తా స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ విత్ 'ఈనాడు-ఈటీవీ'.
Published : November 19, 2026 at 7:05 AM IST
రెండేళ్ల వయసులోనే తనతోపాటు మూడురోజుల పసికందైన చెల్లెలినీ దక్షిణ దిల్లీలోని ఓ మురికివాడలో తల్లిదండ్రులు వదిలేసి వెళ్లిపోయారు. పసిప్రాయం నుంచే కష్టాలు మొదలయ్యాయి. అయినా వెరవలేదు దేవేంద్రకుమార్ గుప్తా. తన చిన్నారి చెల్లెలి బాగోగులు చూసుకుంటూనే సమాజ సేవ దిశగా అడుగులు వేశారాయన. ఆ మురికివాడలో ఉన్న ప్రతికూల పరిస్థితులు, మాదకద్రవ్యాలకు అలవాటుపడ్డ యువకులు పెట్టే ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటూనే తన జీవితం సమాజసేవకు ఉపయోగపడేలా తీర్చిదిద్దుకున్నారాయన. చెల్లెలి పెళ్లి కోసం దేవేంద్రకుమార్ గుప్తా చదువు మానేయాల్సి వచ్చింది. ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకునేందుకు ఎన్నో అవస్థలు పడాల్సివచ్చింది. ఆ బాధలు, అనుభవాలు ఆయనను ఆలోచింపజేశాయి. ఎంతో మంది బాలికలు, మహిళల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేలా ప్రేరేపించాయి. ఒంటరిగా పెరిగినా ఎంతో మంది మన్ననలు, ప్రేమను చూరగొనేలా చేశాయి. లాడ్లీ ఫౌండేషన్ ట్రస్టును స్థాపించి పేదల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్న దేవేంద్ర కుమార్ గుప్తాను సామాజిక సేవ విభాగంలో 'రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు-2026' వరించింది. ఈ సందర్భంగా తన అనుభవాలను 'ఈనాడు-ఈటీవీ'తో పంచుకున్నారు. ఆ విశేషాలు ఆయన మాటల్లోనే
"సమాజంలో ఇంకా లింగ వివక్ష ఉండటం దురదృష్టకరం. సమాజంలో మార్పు రావాలంటే ప్రజల మనస్తత్వం మారితేనే సాధ్యమని నమ్ముతాను. ప్రతి కుటుంబంలో కనీసం ఒక నైపుణ్యంగల స్వచ్ఛంద సేవకుడు ఉండాలన్నదే నా కోరిక. బలహీనుల తరఫున బలమైన గొంతుగా మారాలన్నదే నా లక్ష్యం."
- దేవేంద్రకుమార్ గుప్తా, రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు గ్రహీత
ఆ యువకులను సన్మార్గంలోకి తెచ్చా!
నన్ను, నా చెల్లిని తల్లిదండ్రులు వదిలేసి వెళ్లిన తర్వాత మా బంధువు సంరక్షణలో పెరిగాను. మా గల్లీలో కొందరు యువకులు మత్తుపదార్థాలకు అలవాటుపడి దౌర్జన్యాలకు పాల్పడేవారు. డ్రగ్స్ వైపు నా దృష్టి వెళ్లకుండా ఉండేందుకు బడి అయిన తర్వాత సంరక్షకులు నాతో ఎనిమిదేళ్ల వయసులో బెలూన్లను అమ్మించారు. అలా వచ్చిన డబ్బును ఆ యువకులు కొట్టి లాక్కునేవారు. నాకు తల్లిదండ్రులు లేకపోవడంతో రెచ్చిపోయేవారు. డ్రగ్స్కు అలవాటు పడి నేరాలకు పాల్పడే వారిని గుర్తించి వారిని సంస్కరించేందుకు అప్పట్లో పోలీసులు సాయంత్రం పూట కబడ్డీ, వాలీబాల్ వంటి ఆటలాడించేవారు. నేను దిల్లీ కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్లో వాలంటీర్గా చేరాను. మైదానాలను శుభ్రం చేయడం, నీళ్లు ఇవ్వడం వంటి పనులు చేసేవాడిని. అలా వారితో స్నేహం ఏర్పడింది. ఈ కారణంగా వారు నన్ను ఇబ్బంది పెట్టేవారు కాదు. పైగా కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ వాలంటీర్గా ఉండటంతో నాకు రక్షణ లభించింది. సామాజిక సేవ చేసేందుకు నాలో ధైర్యాన్ని, నమ్మకాన్ని ఇచ్చింది. దాదాపు 200 మంది యువకులను సన్మార్గంలోకి తీసుకువచ్చా. దీనివల్ల వారి తల్లిదండ్రులు నన్ను అభినందించడం ప్రారంభించారు. సమాజంలో మంచి పేరు, గౌరవం లభించాయి.
ఆకతాయిల వేధింపుల కారణంగా నా సోదరి ఆరో తరగతిలో బడి మానేసింది. దీనికితోడు సోదరికి 15వ ఏటనే పెళ్లి చేసేందుకు సంరక్షకులు ప్రయత్నించారు. దీనిని నేను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించడంతో ఆగిపోయింది. పెళ్లి చేయడమంటే చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకునేందుకు చాలా కష్టపడ్డాను. ఫీజులు కట్టే స్తోమత లేకపోవడంతో ఇంటర్లోనే చదువు మానేయాల్సి వచ్చింది. ఓ క్లినిక్లో కాంపౌండర్గా పనిచేశాను. పాదరక్షల షోరూంలో సేల్స్బాయ్గా మారాను. ఆ తర్వాత బూట్ల మరమ్మతులు, వాటిని శుభ్రం చేసే లాండ్రీని ప్రారంభించా. అది నాకు మంచి పేరు, డబ్బు తెచ్చి పెట్టింది. కొంత కాలానికి అందులో పనిచేసే వారు డబ్బు తీసుకొని పారిపోవడంతో 2008లో మూసివేయాల్సి వచ్చింది. తర్వాత ఓ ఆసుపత్రికి సిబ్బందిని సరఫరా చేసే కాంట్రాక్ట్ లభించింది. ఇది నా జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. ఆర్థికంగా స్థిరపడడంతో సోదరి పెళ్లి చేశా. డ్రగ్స్ అలవాటు వదిలి సన్మార్గంలోకి వచ్చిన గల్లీలోని యువకులకు ఉపాధి కల్పించా.
"లాడ్లీ అనేది సమాజంలో సానుకూల మార్పును తీసుకువచ్చేందుకు పనిచేస్తున్న నైపుణ్యం కలిగిన స్వచ్ఛంద సేవకుల బృందం. విరాళాల కంటే చేయూతనివ్వాలని కోరతాం. అవార్డులు, గుర్తింపు చూసి నేను ఎప్పుడూ పొంగిపోను. వాటిని నేను ఆశీర్వాదాలుగానే తీసుకుంటా."
- దేవేంద్రకుమార్ గుప్తా, రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు గ్రహీత
నా దగ్గర పనిచేసే వారి కుటుంబాల్లోని యువతులకు పెళ్లిళ్లు చేసేందుకు ఇలాంటి ఇబ్బందులే పడుతున్నారని గ్రహించాను. అందుకే సామూహిక వివాహాల కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించా. వరుడిని వారు ఎంచుకుంటే, దుస్తులతో పాటు ఖర్చులన్నీ మేమే భరించాం. డబ్బు కాకుండా వస్తువుల రూపంలోనే విరాళాలు తీసుకున్నాం. పూజా సామగ్రిని కూడా సరఫరా చేశాం. ఇలా వందలమంది తోడ్పాటుతో 'లాడ్లీ ఫౌండేషన్'ను ప్రారంభించాం. ప్రజలు మా నిబద్ధతను చూసి చేతులు కలిపారు. అలా చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేకుండా ప్రారంభమైన మా సంస్థ, నేడు రూ.200 కోట్ల టర్నోవర్కు చేరుకుంది.
నిరుపేదలు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులకే వెళ్తారు. ఈ నేపథ్యంలో వాటిని మెరుగుపరచాలని నిర్ణయించుకున్నా. 2022లో దిల్లీలో తొలిసారిగా 8 కంప్యూటర్ ల్యాబ్లను విరాళాల సాయంతో ఏర్పాటు చేశాం. ప్రభుత్వ గ్రాంట్ల కోసం ఎప్పుడూ పాకులాడలేదు. సేకరించిన ప్రతి పైసాను మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ఉపయోగించాం. అంతకుముందు దిల్లీలో ఒక్క ప్రభుత్వ పాఠశాలలోనూ కంప్యూటర్ ల్యాబ్ లేదు. గత ఏడాది బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 175 పాఠశాలల్లో ఏర్పాటు చేయించాం. మా కృషిని గుర్తించి ప్రభుత్వం మరో 175 ల్యాబ్లను ఏర్పాటు చేసింది. అలా మూడేళ్ల వ్యవధిలో 400 ల్యాబ్లు వచ్చాయి. మౌలిక సదుపాయాల కొరత కారణంగా విద్యార్థులు అవకాశాలు కోల్పోకూడదనే ఉద్దేశంతో హనీవెల్ సంస్థ ద్వారా సీఎస్ఆర్ నిధులతో స్టెమ్ (సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్, మ్యాథ్స్) విద్య కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాం. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 50కి పైగా స్టెమ్ ల్యాబ్లను నిర్వహిస్తున్నాం.
నెలసరి సమయంలో మరుగుదొడ్లు లేక కర్ణాటకలో బాలికలు బడి మానేస్తున్నారని తెలిసింది. ఒకవేళ వచ్చినా సరైన మరుగుదొడ్లు లేకపోవడంతో 8 గంటలపాటు మూత్రం ఆపుకొంటున్నారని గుర్తించాం. ఇది వారి హక్కులకు పూర్తిగా వ్యతిరేకం. దీనికోసం మేము కర్ణాటకలోని విజయపురలో దేశంలోనే మొదటి ఇంటిగ్రేటెడ్ స్మార్ట్ టాయిలెట్లను 2024లో నిర్మించాం. ప్రస్తుతం కర్ణాటక, దిల్లీ, పుణె, జమ్మూకశ్మీర్, అయోధ్యలో లాడ్లీ ఆధ్వర్యంలో వందకు పైగా ఈ తరహా టాయిలెట్లను నిర్మించి నిర్వహిస్తున్నాం. వీటిలో వాసన పసిగట్టే సెన్సర్లను ఏర్పాటు చేశాం. ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసేందుకు జెట్ పంపులను అమర్చాం. అపరిశుభ్రంగా మారి దుర్వాసన వస్తే ఐవోటీ సెన్సర్లు పసిగడతాయి. వెంటనే ఆ సమాచారాన్ని ప్రిన్సిపల్, ఆపై అధికారులకు పంపి అప్రమత్తం చేస్తాయి. చాలా ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వాలు ఈ నమూనాను అమలు చేస్తున్నాయి.