17 ఏళ్లకే సేవా పథంలో అడుగులు - మైత్రేయి జిచ్కర్ స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం!
Ramoji Award to Maitreyi Jichkar: తండ్రి ఆశయాల సాధన కోసం 17 ఏళ్ల వయసులోనే సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల వైపు మైత్రేయి జిచ్కర్ అడుగులేశారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి విశేష కృషి చేస్తున్నారు.
Published : November 17, 2026 at 10:16 AM IST
తండ్రి ఆశయాల సాధన కోసం 17 ఏళ్ల వయసులోనే సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల వైపు మైత్రేయి జిచ్కర్ అడుగులేశారు. మహారాష్ట్రలోని నాగ్పుర్కు చెందిన ఈ సోషల్ ఆంత్రప్రెన్యూర్, విద్యా సామాజికవేత్త, జీరో గ్రావిటీ అనే సంస్థ నెలకొల్పి సమాజ సేవలో యువతను భాగస్వాముల్ని చేస్తున్నారు. నిర్లక్ష్యానికి గురైన ప్రభుత్వ బడుల రూపురేఖలను "ది హ్యాపీ స్కూల్ ప్రాజెక్టు" పేరిట మారుస్తూ వేల మంది నిరుపేద విద్యార్థుల జీవితాల్లో విద్యా వెలుగులు నింపుతున్నారు. "మనమంతా ఒకరికొకరం తోడుగా ఉండాలి" అనే నినాదంతో సమాజంలోని అట్టడుగువర్గాల మెరుగైన విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం కృషి చేస్తున్నారు. ఏ దిక్కూ లేని నిరాశ్రయుల కోసం షెల్టర్ హోమ్స్ నడిపిస్తున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి మైత్రేయి జిచ్కర్ విశేష కృషి చేస్తున్నారు.
మైత్రేయి తండ్రి శ్రీకాంత్ జిచ్కర్ తొలుత ఐపీఎస్ అధికారిగా, తర్వాత ఐఏఎస్ అధికారిగా పనిచేశారు. ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. చిన్నతనం నుంచే క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను దగ్గర నుంచి చూస్తూ పెరిగిన మైత్రేయికి సేవాభావం అలవడింది. ఆమెకు 14 ఏళ్ల వయసున్నప్పుడు తండ్రి రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించారు. ఆ ఘటన ఆమె జీవితాన్ని మలుపు తిప్పింది. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా తండ్రి ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్న మైత్రేయి సమాజసేవలో యువతను భాగస్వాముల్ని చేశారు. వారిలో సామాజిక బాధ్యత పెంపొందించటమే లక్ష్యంగా ‘జీరో గ్రావిటీ’ సంస్థను స్థాపించారు. తర్వాత ఆమె సేవలను విద్య, బాలల సంక్షేమం, సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు విస్తరించారు.
3,000 మందికి పైగా యువ వాలంటీర్లు
జీరో గ్రావిటీ సంస్థకు చీఫ్ హ్యాపీనెస్ ఆఫీసర్గా మైత్రేయి వ్యవహరిస్తున్నారు. సహానుభూతి, కలిసి పనిచేయడం వల్ల కలిగే సానుకూల ప్రభావాల్ని చాటిచెప్పే వాలంటరీ వ్యవస్థను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. 2008లో కేవలం కొద్ది మందితో ప్రారంభమైన జీరో గ్రావిటీ సంస్థతో ఇప్పుడు 3 వేల మందికి పైగా యువ వాలంటీర్లు అనుసంధానమై ఉన్నారు. విద్య, సుస్థిరత, ఆరోగ్యం, అణగారిన వర్గాల సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తున్నారు. అంతేకాక మైత్రేయి తన తండ్రి పేరిట నెలకొల్పిన డాక్టర్ శ్రీకాంత్ జిచ్కర్ ఫౌండేషన్ ద్వారా విద్యా, వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. సందీపని స్కూల్ ట్రస్టీగా విద్యార్థుల్లో నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందించేందుకు ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ విధానం (EVM) ద్వారా విద్యార్థి కౌన్సిల్ ఎన్నికల నిర్వహణ వంటి వినూత్న ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు.
బడుల రూపురేఖలు మార్చేసి
నిరాదరణకు, నిర్లక్ష్యానికి గురైన ప్రభుత్వ బడులను బాగు చేయటం కోసం మైత్రేయి ‘ది హ్యాపీ స్కూల్’ ప్రాజెక్టు మొదలుపెట్టారు. బడిగోడలు, పిల్లర్లకు అందమైన రంగులేసి వాటిపై ఎక్కాలు, అక్షరాలు, పజిల్స్ వంటివి గీయించారు. పిల్లల్ని బడి వైపు ఆకర్షించేలా, ఆడుకుంటూనే పాఠాలు నేర్చుకునేలా పాఠశాలలను తీర్చిదిద్దారు. తరగతి గదుల్లోకి గాలి, వెలుతురు బాగా వచ్చేలా మార్పులు చేశారు. పిల్లలకు కుర్చీలు, బల్లలు, డిజిటల్ క్లాస్రూమ్లు, గ్రంథాలయం, స్వచ్ఛమైన తాగునీరు, మరుగుదొడ్ల వసతి కల్పించారు. బడి ఆవరణలో మొక్కలు నాటించారు. వాన నీటిని ఒడిసిపట్టేలా ఏర్పాట్లు చేసి, సౌర విద్యుత్తు సదుపాయం కల్పించారు.
అవార్డులు
ఉమెన్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్-2016, నాగ్పుర్ సమ్మాన్ అవార్డ్-2019, వాయిస్ ఆఫ్ యూత్-2019, ఉమెన్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ అవార్డ్ (2020, 2022ల్లో), బీయింగ్ హ్యూమన్ క్లాతింగ్- రియల్ హీరోస్ క్యాంపెయిన్ వంటి పలు పురస్కారాలు అందుకున్నారు.
"పర్యావరణ వేదిక - పేదల గొంతుక" - ఎం.సుచిత్ర విజయ ప్రస్థానమిదే!
గ్రామీణాభివృద్ధిలో విశేష కృషి - పొదిలి రాజశేఖర్రాజుకు రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు