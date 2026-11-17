"పర్యావరణ వేదిక - పేదల గొంతుక" - ఎం.సుచిత్ర విజయ ప్రస్థానమిదే!
Ramoji Award to Suchitra: పర్యావరణ విధ్వంసం, వాతావరణ మార్పులు, ఆదివాసీ హక్కులు, అణగారిన వర్గాల జీవన పోరాటాలు వంటి ఎన్నో అంశాలను తన పరిశోధనాత్మక కథనాల ద్వారా వెలుగులోకి ఎం.సుచిత్ర తీసుకొస్తున్నారు.
Published : November 17, 2026 at 9:35 AM IST
పర్యావరణ విధ్వంసం, వాతావరణ మార్పులు, ఆదివాసీ హక్కులు, అణగారిన వర్గాల జీవన పోరాటాలు వంటి ఎన్నో అంశాలను తన పరిశోధనాత్మక కథనాల ద్వారా వెలుగులోకి తీసుకొస్తున్నారు ప్రముఖ పాత్రికేయురాలు, పరిశోధకురాలు ఎం.సుచిత్ర. కేరళంలోని కొచ్చి కేంద్రంగా ఫ్రీలాన్సర్గా పనిచేస్తున్నారామె. పర్యావరణ, అభివృద్ధి విధానాలు, ఆదివాసీలు, దళితులు, రైతులు, మహిళలు, సహజ వనరులపై ఆధారపడి జీవించే ప్రజల జీవితాల్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో పరిశీలిస్తూ దక్షిణ భారతదేశమంతటా విస్తృతంగా క్షేత్రస్థాయి రిపోర్టింగ్ చేశారు. పర్యావరణ సమస్యలను ప్రకృతికి సంబంధించిన కోణంలోనే కాకుండా సామాన్యుల ఆరోగ్యం, భూమి, నీరు, జీవనోపాధి, సామాజిక న్యాయాలతో ముడిపెట్టి విశ్లేషించడం సుచిత్ర ప్రత్యేకత.
ఒక సమాజం అభివృద్ధికి అది నిర్మించే భారీ కట్టడాలు, ప్రాజెక్టులు మాత్రమే కొలమానం కాదు. అత్యంత బలహీనవర్గాలను ఎలా చూసుకుంటున్నారనేదే ప్రామాణికమని తన పరిశోధనల ద్వారా చాటి చెప్పారామె. అక్రమ మైనింగ్, నదీ కాలుష్యం, నీటి ఎద్దడితో పాటు పశ్చిమ కనుమలు ఎదుర్కొంటున్న పర్యావరణ సవాళ్లపై అనేక పరిశోధనాత్మక కథనాలు రాశారు. మారుమూల గిరిజన గూడేలు, దట్టమైన అటవీ ప్రాంతాలు, నదీ తీర గ్రామాల్లో పర్యటిస్తూ అభివృద్ధి ఫలాలు అందని అణగారిన వర్గాల గొంతుకగా నిలిచారు. రచనలకే పరిమితం కాకుండా, కేరళం మీడియా అకాడమీ వంటి ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థల్లో పర్యావరణ జర్నలిజం, వాతావరణ మార్పులు, మీడియా కథనాలపై ఆమె పాఠాలు బోధిస్తున్నారు.
కేరళంలోని అట్టప్పాడి గిరిజన ప్రాంతాల్లో తీవ్ర పోషకాహార లోపం, పేదరికం, వైద్య సదుపాయాల లేమి కారణంగా సంభవిస్తున్న మాతా శిశు మరణాలపై సుచిత్ర రాసిన లోతైన పరిశోధన కథనం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఈ కథనానికి 2006లో ఆమెకు "ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ జర్నలిస్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్" పురస్కారం లభించింది. ఆ అత్యున్నత గౌరవాన్ని అందుకున్న తొలి మహిళగా చరిత్ర సృష్టించారు.
సముద్ర మట్టానికి దిగువనుండే కేరళంలోని కుట్టనాడ్ ప్రాంతంలో ఉప్పునీరు, వ్యవసాయ కాలుష్యం వల్ల తలెత్తిన తాగునీటి ఎద్దడిపైనా, పెరియార్ నది పారిశ్రామిక కాలుష్యంపైనా, పశ్చిమ కనుమల పరిరక్షణపైనా అనేక కథనాలు రాశారు. నక్సల్బరీ ఉద్యమానికి 50 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని విప్లవ పోరాటాల్లో పాల్గొన్న మహిళల అనుభవాలు, వారి కుటుంబాలపై పడిన ప్రభావాలను తన రిపోర్టింగ్ ద్వారా వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు.
పర్యావరణ జర్నలిజంలో ప్రత్యేక స్థానం: న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్లో సుచిత్ర మాస్టర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. తనకున్న శాస్త్రీయ విశ్లేషణ నైపుణ్యాన్ని సామాజిక సమస్యల అధ్యయనం వైపు మళ్లించారు. పర్యావరణ జర్నలిజంలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. డౌన్ టు ఎర్త్ పత్రికకు దక్షిణ భారత ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా పనిచేశారు. ఇండియాటుడే, ది న్యూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, నేషనల్ హెరాల్డ్, ది వైర్, మాతృభూమి, ది హిందూ, ది క్వింట్, ది కారవాన్ తదితర సంస్థల్లో సుదీర్ఘకాలం పనిచేశారు.
ఓబుళాపురం మైనింగ్ అక్రమాలపై: ఓబుళాపురంలో ఇనుప ఖనిజం అక్రమ తవ్వకాలు, ప్రధాన నదుల్లో ఇసుక అక్రమ తవ్వకాలు, వాటి వల్ల కలిగే పర్యావరణ నష్టాలు, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యవసాయ సంక్షోభం, రైతుల ఆత్మహత్యలు, పోలవరం ప్రాజెక్టుతో సహా భారీ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల వల్ల తలెత్తిన నిర్వాసిత సమస్యలపై అనేక పరిశోధనాత్మక కథనాలు రాశారు. అక్రమ మైనింగ్, సహజ వనరుల దోపిడీ వల్ల కలిగే పర్యావరణ, సామాజిక పరిణామాలపై పరిశోధన చేశారు. ఇసుక మాఫియా నుంచి జర్నలిస్టులకు ఎదురయ్యే ప్రాణాపాయ పరిస్థితులను ఆమె తన కథనాల ద్వారా వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు.
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