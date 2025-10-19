ETV Bharat / bharat

యాసిడ్ దాడి బాధితురాలి సంకల్పం- ఆవుపేడతో ఎకో ఫ్రైండ్లీ ప్రొడక్ట్స్- వాటికి ఫుల్ డిమాండ్

యాసిడ్ దాడిలో కంటిచూపు కోల్పోయిన మహిళ- అయినా తగ్గేదేలే- ఆవుపేడతో కవిత తయారుచేసిన ప్రొడక్ట్స్​కు ఫుల్ డిమాండ్

Acid Attack Survivor Kavitha Bisht Story
Acid Attack Survivor Kavitha Bisht Story (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 19, 2025 at 12:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Acid Attack Survivor Kavitha Bisht Story : ఆత్మవిశ్వాసం, దృఢ సంకల్పం ఉంటే జీవితంలో వచ్చిన ఏ కష్టాన్నైనా అధిగమించవచ్చని పెద్దలు అంటుంటారు. అది నిజమని నిరూపించింది 2008 యాసిడ్ దాడి బాధితురాలు కవితా బిష్ట్. యాసిడ్ దాడిలో ఆమె ముఖం, కళ్లు దెబ్బతిన్నా ఎప్పుడు ధైర్యం కోల్పోలేదు. ప్రస్తుతం పర్యావరణహిత ఉత్పత్తులను తయారుచేసి వందలాది మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తోంది. అలాగే జీవితంలో ఎదురుదెబ్బలు తిన్న వేలాది మంది మహిళలకు ప్రేరణగా నిలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఉత్తరాఖండ్​లోని నైనిటాల్ జిల్లాకు చెందిన కవిత బిష్ట్ సక్సెస్ స్టోరీ తెలుసుకుందాం.

ఆవు పేడతో ఎకో ఫ్రైండ్లీ ప్రొడక్ట్స్
దీపావళి కోసం ఆవు పేడతో తయారుచేసిన దీపాలు, గణేశ్ విగ్రహాలు, కొవ్వొత్తులు వంటి పర్యావరణ అనుకూల అలంకరణ ఉత్పత్తులను కవిత తయారుచేస్తోంది. ఈ ఉత్పత్తుల తయారీలో దాదాపు 150 మందికి శిక్షణ ఇచ్చింది కవిత. వారితో కలిసి ఈ ప్రొడక్ట్స్​ను తయారుచేసి మార్కెట్లో విక్రయిస్తోంది. దీంతో వందలాది మంది మహిళలు కవిత కారణంగా ఆర్థిక స్వావలంభన పొందారు.

Acid Attack Survivor Kavitha Bisht Story
శిక్షణ ఇస్తున్న కవిత (ETV Bharat)

ఆ ఉత్పత్తులకు ఫుల్ డిమాండ్
కవిత, ఆమె బృందం తయారుచేసిన పర్యావరణహిత ఉత్పత్తులకు స్థానికంగానే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా డిమాండ్ ఉంది. ఆవు పేడతో తయారుచేసిన ఈ ఉత్పత్తులు ఉత్తరాఖండ్, దిల్లీ, ముంబయి సహా అనేక ఇతర నగరాలకు సరఫరా అవుతాయి. ఆవు పేడ దీపాలు, గణేశ్ విగ్రహాలు పూర్తిగా చేతితో తయారుచేస్తారు. అలాగే వినాయకుడి విగ్రహాలు విభిన్న థీమ్​లతో రూపొందిస్తారు. ఈ ఉత్పత్తులు స్వదేశీ మాత్రమే కాదు, పూర్తిగా పర్యావరణహితమైనవి కూడా.

Acid Attack Survivor Kavitha Bisht Story
మహిళలకు శిక్షణ ఇస్తున్న కవితా (ETV Bharat)

ఆ ఘటనతో మారిపోయిన జీవితం
2008లో దిల్లీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు కవితా బిష్ట్​పై ఒక యువకుడు యాసిడ్ పోశాడు. ఈ భయంకరమైన దాడిలో కవిత ముఖం కాలిపోగా, రెండు కళ్లు పోయాయి. తీవ్రగాయాలతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొంది కోలుకుంది. ఆ తర్వాత నిరాశపడకుండా ధైర్యంగా కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించింది. ఎంబ్రాయిడరీ, డిజైనింగ్, కొవ్వొత్తుల తయారీ వంటి తయారుచేసే హస్తకళా నైపుణ్యాలలో శిక్షణ పొందింది. ఆ తర్వాత తానే మరికొందరికి ఈ పనులను నేర్పించింది. దీంతో కవితతో పాటు వందలాది మంది మహిళలు ఆర్థికంగా స్థిరపడ్డారు.

Acid Attack Survivor Kavitha Bisht Story
మహిళలు తయారు చేస్తున్న వస్తువులు (ETV Bharat)

'నా కలలను చనిపోనివ్వలేదు'
"నాపై జరిగిన యాసిడ్ దాడి వల్ల నేను కంటి చూపును కోల్పోయాను. కానీ నా కలలను చనిపోనివ్వలేదు. అవకాశాలు లేని మహిళలు తమ సొంత కాళ్లపై నిల్చునే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటాను. మేము ప్రతి ఉత్పత్తిలో ప్రకృతి, సంప్రదాయాన్ని ఇనుమడింపజేసేందుకు ప్రయత్నిస్తాం. ఆవు పేడ దీపాలు మట్టి దీపాల కంటే ఎక్కువ మన్నికైనవి. అలాగే ఇవి ఎటువంటి కాలుష్యాన్ని కలిగించవు. తన చొరవ స్థానిక మహిళలు ఆర్ధిక స్వావలంబన పొందేందుకు కాకుండా పండగ సీజన్‌ లో వారు మంచి ఆదాయాన్ని పొందడానికి కూడా ఉపయోగపడుతోంది. "అని కవిత తెలిపింది.

ప్రభుత్వం నుంచి గుర్తింపు
కవితా బిష్ట్‌ శిక్షణ ఇచ్చిన 150 మందికి పైగా మహిళలు ఇప్పుడు వివిధ గ్రామాల్లో స్వయం ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఈ మహిళలు ఆవు పేడతో ఉత్పత్తులు తయారు చేయడం, వాటిని ప్యాకేజింగ్ చేయడం, అమ్మడం వరకు ప్రతిదీ నేర్చుకున్నారు. మహిళా సాధికారతలో కవిత కృషిని గుర్తించిన ఉత్తరాఖండ్ సర్కార్ ఆమెను బ్రాండ్ అంబాసిడర్​గా నియమించింది. అయినా కవితకు ప్రభుత్వం పెద్దగా సాయపడలేదు. ఆమె సొంతంగానే తన వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంది.

"కవిత మాకు ఎలా పని చేయాలో నేర్పించింది. అంతేకాకుండా మేము ఏదైనా చేయగలమని ప్రోత్సహించింది. ఇప్పుడు మేము మా కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా మద్దతు ఇస్తున్నాం. గతంలో ఇంటికి మాత్రమే పరిమితమైన మహిళలు ఇప్పుడు తమ కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా సాయపడేందుకు కవిత దగ్గర శిక్షణ పొందుతున్నారు." అని స్థానిక మహిళ అనితా దేవీ చెప్పింది.

వ్యాపారాన్ని విస్తరించే పనిలో కవిత
కవిత ఇప్పుడు తాను చేస్తున్న పనిని పెద్ద ఎత్తున విస్తరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రతి గ్రామంలోని మహిళలు సహజ వనరులకు సంబంధించిన చేతిపనులను నేర్చుకోవాలని, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలని ఆమె కోరుకుంటోంది. ఆవు పేడతో తయారు చేసిన ఉత్పత్తులు దేశీయమైనవని, తక్కువ ధరకే లభిస్తాయని అంటోంది. పర్యావరణ పరిరక్షణలో కూడా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయని వివరించింది. కవిత ఇప్పుడు "గోబర్ ఆర్ట్" పేరుతో తన బ్రాండింగ్‌ ను విస్తరిస్తోంది.

"కవితా బిష్ట్ కథ ధైర్యానికి ఒక చక్కటి ఉదాహరణ. ఒక విషాదకరమైన ప్రమాదం తర్వాత ఆమె తనను తాను మలుచుకున్న తీరు, వందలాది మంది మహిళలను ఏకం చేసిన విధానం నిజంగా స్ఫూర్తిదాయకం. నేడు కవిత ఉత్తరాఖండ్​లోని మహిళలకు మాత్రమే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మహిళలకు ఒక ప్రేరణ." అని రామ్ నగర్ పీఎన్​జీ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ ఎంసీ పాండే అభిప్రాయపడ్డారు.

TAGGED:

KAVITA BISHT ACID ATTACK SURVIVOR
KAVITHA BISHT ACID SUCCESS STORY
KAVITA BISHT MAKING ECO FRIENDLY
DIWALI SPECIAL 2025
ACID ATTACK SURVIVOR KAVITHA BISHT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.