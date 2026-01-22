ప్లాస్టిక్కు ప్రత్యామ్నాయం- ఆవు పేడతో 'బయోప్లాస్టిక్'- ప్రధాని మోదీ పిలుపుతో పరిశోధన
పేడతో బయోడిగ్రేబుల్ బయోప్లాస్టిక్ను తయారు చేస్తోన్న రామజస్ కాలేజ్- చివరి దశలో పేటెంట్ ప్రక్రియ-
Published : January 22, 2026 at 8:30 PM IST
Bioplastic From Cow Dung : ప్లాస్టిక్ కాలుష్యం పెనుభూతంలా విరుచుకుపడుతోంది. ప్లాస్టిక్ వాడకం వల్ల పర్యావరణానికే కాకుండా ఆరోగ్యానికి తీవ్ర నష్టం కలుగుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది తీవ్రమైన సమస్యగా మారుతోంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు దిల్లీ యూనివర్శిటీకి చెందిన రామజస్ కాలేజ్ ముందడుగు వేసింది. ఆవు పేడ నుంచి బయోడిగ్రేడబుల్ బయోప్లాస్టిక్ను అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఇది పర్యావరణానికి సురక్షితమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో ప్లాస్టిక్కు ప్రత్యామ్నాయంగా కూడా మారే సామర్ధ్యం కలిగి ఉంది. ఇంతకీ కాలేజ్ ఎలా తయారు చేసింది? దాని వల్ల ప్లాస్టిక్ కాలుష్యం ఎలా తగ్గుతోంది? అనే విషయాలు ఈటీవీ భారత్ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ప్రధాని పిలుపుతో ప్రేరణ- బయోప్లాస్టిక్ దిశగా అడుగు
రామజస్ కళాళాలోని ప్రొఫెసర్లు, పరిశోధకులు కలిసి పేడ నుంచి ఈ బయోడిగ్రేడబుల్ బయోప్లాస్టిక్ను కెమిస్ట్రీ, గోధన్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్లో తయారు చేశారు. సింగిల్-యూజ్ ప్లాస్టిక్ను నిర్మూలించాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇచ్చిన పిలుపే తమ పరిశోధనకు ప్రేరణ ఇచ్చిందని గోధన్ ల్యాబ్ ఇన్ఛార్జ్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ శుచీ వర్మ తెలిపారు.
సమస్యగా ఉన్న గోబర్ నుంచే పరిష్కారం
'వైట్ పొల్యూషన్గా పిలిచే పాలిథిన్ వందల ఏళ్ల పాటు నాశనం కాకుండా ఉండిపోతుంది. అయితే ఆధునిక జీవనశైలిలో ప్లాస్టిక్ను పూర్తిగా నివారించడం అంత సులభం కాదు. ఒక సాధారణ వ్యక్తి రోజువారీ జీవితంలో 50-100 గ్రాముల వరకు ప్లాస్టిక్ వినియోగిస్తున్నాడు. అంతేకాకుండా భారత్లో సుమారు 210 మిలియన్ల పశువులు ఉన్నాయి. ఒక్కో ఆవు రోజుకు 7 నుంచి 15 కిలోల వరకు పేడను ఇస్తుంది. వ్యవసాయ అవసరాల కోసం కొంత పేడను వినియోగించినప్పటికీ, పెద్ద మొత్తంలోనే మిగిలిపోతుంది. ఇక పాలు ఇవ్వని గోవుల సంరక్షణ ఒక పెద్ద సమస్యగా మారిందని. ఈ మిగిలిపోయే పేడను అనేక ప్రాంతాల్లో వృథాగా పడి, మీథేన్ వంటి విషవాయువులను విడుదల చేస్తోంది. అయితే అదే పేడను రామజస్ కాలేజ్ పరిశోధక బృందం ప్లాస్టిక్ కాలుష్యానికి ఒక మార్గాన్ని కనుగొంది' అని డాక్టర్ శుచీ వర్మ చెప్పారు.
పేడతో బయో ప్లాస్టిక్ ఎలా?
పేడ నుంచి బయో ప్లాస్టిక్ను తయారు చేసేందుకు బయోగ్యాస్, బయోపాలిమర్ నిర్మాణం గురించి లోతుగా అధ్యయనం చేసినట్లు డాక్టర్ శుచీ వర్మ తెలిపారు. అందులోని సెల్యులోజ్, ఎంజైమ్-ట్రీటెడ్ చేసిన బయోమాస్ ద్వారా బయోపాలిమర్ తయారు చేయవచ్చని గుర్తించినట్లు చెప్పారు. దీని ఆధారంగా, పేడ నుంచి సెల్యులోజ్ ఆధారిత బయోప్లాస్టిక్ను అభవృద్ధి చేసినట్లు తెలిపారు. ఇది యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్గా ఉంటుందని, అలాగే ఆహార ప్యాకేజింగ్కు సురక్షితమని శుచీ వర్మ పేర్కొన్నారు.
మార్కెట్లో దొరికే ప్లాస్టిక్ కంటే మెరుగ్గా
మార్కెట్లో లభించే పాలిథిన్, సెల్యులోజ్ ఆధారిత బయోప్లాస్టిక్తో పోల్చి చూసినట్లు శుచీ వర్మ తెలిపారు. 'కమర్షియల్ ప్లాస్టిక్లో ప్యాక్ చేసిన వస్తువులు కొన్ని రోజుల్లోనే నల్లగా మారాయి. ఆరు నెలల్లో పగిలిపోయే స్థితికి చేరాయి. కానీ గోబర్తో తయారైన బయోప్లాస్టిక్ ఆరు నెలల తర్వాత కూడా దాదాపు అదే స్థితిలో ఉంది. వేడి, చలికి పెద్దగా ప్రభావితం కాలేదు' అని శుచీ వర్మ చెప్పారు.
పరిశోధనలో విద్యార్థుల కీలక పాత్ర
ఈ పరిశోధనలో పీహెచ్డీ స్కాలర్ పుష్పాంజలి సింగ్ ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఉపయోగించని వ్యర్థాలను ప్రయోజనకరంగా మార్చడమే తన లక్ష్యమని పుష్పాంజలి తెలిపారు. పేడ నుంచి సెల్యులోజ్ తీసి బయోప్లాస్టిక్ తయారు చేస్తున్నామని అన్నారు. దీని సాధారణ ప్లాస్టిక్తో పోలిస్తే కార్బన్ ఫుట్ప్రింట్ (కర్భన ఉద్ఘారాలను కొలిచే పద్ధతి) చాలా తక్కువగా ఉందని చెప్పారు. కంప్యూటేషనల్ అనాలిసిస్ ద్వారా నమూనాలోని హానికర వాయువులు, మూలకాలను గుర్తించి, ఉత్పత్తిని మరింత మెరుగుపరుస్తున్నట్లు మరో విద్యార్థి రోహిత్ పాఠక్ తెలిపాడు.
చివరి దశలో పేటెంట్ ప్రక్రియ
పేటెంట్ ప్రక్రియ చివరి దశలో ఉందని డాక్టర్ శుచీ వర్మ తెలిపారు. పేటెంట్ లభించిన వెంటనే దీన్ని కమర్షియల్ స్థాయిలో మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తామని చెప్పారు. ఇక ఖర్చు విషయానికి వస్తే, పేడ ధర కేవలం కిలోకు రూ.2కు లభిస్తుందని అన్నారు. సాధారణ ప్లాస్టిక్ కంటే ఒకటి లేదా రెండు రూపాయలు ఎక్కువ ఖర్చయినా పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం దీనిని ఉపయోగించడం చాలా ముఖ్యమని చెప్పారు.