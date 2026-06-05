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కర్ణాటకలో డీకే సర్కార్‌కు తొలి షాక్- శాఖ కేటాయింపుపై అసంతృప్తితో మంత్రి రాజీనామా

శాఖల కేటాయింపుపై అసంతృప్తితో మంత్రి పదవికి రాజీనామా- బెంగళూరు అభివృద్ధి శాఖ ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారని రామలింగారెడ్డి వ్యాఖ్య- నీటిపారుదల శాఖ బాధ్యతలు స్వీకరించలేనని స్పష్టీకరణ- చర్చల ద్వారా సమస్యను పరిష్కరిస్తామని సీఎం భరోసా

Karnataka MLA Ramalinga Reddy with Chief Minister DK Shivakumar
Karnataka MLA Ramalinga Reddy with Chief Minister DK Shivakumar (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 5, 2026 at 11:55 AM IST

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Karnataka Minister Resigns : కర్ణాటకలో కొత్తగా ఏర్పడిన డీకే శివకుమార్ ప్రభుత్వానికి అధికారంలోకి వచ్చిన కొద్ది రోజులకే తొలి రాజకీయ కుదుపు ఎదురైంది. మంత్రివర్గ విస్తరణ అనంతరం శాఖల కేటాయింపుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేత, ఎనిమిది సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన రామలింగారెడ్డి మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. బెంగళూరు అభివృద్ధి శాఖ ఇస్తామని హామీ ఇచ్చి చివరికి తనకు అవగాహన లేని నీటిపారుదల శాఖను కేటాయించారని ఆరోపిస్తూ ఆయన రాజీనామా నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

జూన్ 3న డీకే శివకుమార్ కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అనంతరం 13 మంది సభ్యులతో కూడిన మంత్రివర్గాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అందులో రామలింగారెడ్డికి ప్రధాన, మధ్య తరహా నీటిపారుదల శాఖ బాధ్యతలు అప్పగించారు. అయితే ఆ కేటాయింపుపై ఆయన తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. శుక్రవారం బెంగళూరులో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో రామలింగారెడ్డి తన రాజీనామా నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు.

అదే నాకు బాధ కలిగించింది: రామలింగారెడ్డి
"నేను నా మనస్సాక్షికి విరుద్ధంగా పనిచేయలేను. అందుకే మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నా" అని స్పష్టం చేశారు. తన రాజకీయ జీవితంలో ఎప్పుడూ మంత్రి పదవి కోసం గానీ, ప్రత్యేక శాఖ కోసం గానీ లాబీయింగ్ చేయలేదని చెప్పారు. "బెంగళూరు అభివృద్ధి శాఖను ఇస్తామని రెండుసార్లు హామీ ఇచ్చారు. కానీ చివరి నిమిషంలో ఆ శాఖను మరొకరికి కేటాయించారు. అదే నాకు బాధ కలిగించింది. అందుకే రాజీనామా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నా" అని తెలిపారు. తాను ముఖ్యమంత్రిని ఏ శాఖ కోరలేదని, ఆయనే స్వయంగా ఆ శాఖను ప్రతిపాదించారని చెప్పారు.

ఇక తనకు ఇప్పుడు ఏ శాఖను ఆఫర్ చేసినా స్వీకరించబోనని రామలింగారెడ్డి స్పష్టం చేశారు. పార్టీ అధిష్ఠానం లేదా ముఖ్యమంత్రి తనను ఒప్పించే ప్రయత్నం చేసినా నిర్ణయం మార్చుకోనని చెప్పారు. "నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే కొనసాగుతాను. ఎమ్మెల్యేగా ప్రజలకు సేవ చేస్తాను. కానీ మంత్రిగా కొనసాగను" అని తేల్చిచెప్పారు. సిద్ధరామయ్య, డీకే శివకుమార్, మల్లికార్జున ఖర్గే లేదా పార్టీ అధిష్ఠానంపై తనకు ఎలాంటి వ్యక్తిగత కోపం లేదని రామలింగారెడ్డి పేర్కొన్నారు. అయితే తనకు ఇచ్చిన హామీ నిలబెట్టుకోకపోవడం వల్లే ఈ పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు. తన రాజీనామా లేఖను వ్యక్తిగతంగా ఇవ్వబోనని, ఇతరుల ద్వారా ప్రభుత్వానికి పంపిస్తానని తెలిపారు.

ఈ పరిణామం కాంగ్రెస్‌కు ఇబ్బందికరంగా మారింది. ముఖ్యంగా త్వరలో జరగనున్న బెంగళూరు మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో రామలింగారెడ్డి వంటి సీనియర్ నేత అసంతృప్తి పార్టీపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందన్న చర్చ మొదలైంది. బెంగళూరు నగర రాజకీయాల్లో ఆయనకు ఉన్న బలమైన పట్టును దృష్టిలో ఉంచుకుని కాంగ్రెస్ నాయకత్వం ఈ అంశాన్ని సీరియస్‌గా తీసుకుంటోంది.

మాట్లాడి సమస్యను పరిష్కరిస్తా: డీకే
అయితే ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ ఈ వ్యవహారాన్ని పెద్ద సమస్యగా చూడడం లేదు. రామలింగారెడ్డి తనకు అత్యంత సన్నిహిత మిత్రుడని, సీనియర్ సహచరుడని పేర్కొన్నారు. ఆయన అభ్యంతరాలు ప్రధానంగా శాఖ స్వభావానికి సంబంధించినవేనని, ఈ విషయంపై మాట్లాడి పరిష్కారం కనుగొంటామని చెప్పారు. "రామలింగారెడ్డి సీనియర్ నాయకుడు. ఆ శాఖ పనితీరుకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎక్కువ ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆయనకు అది ఇబ్బందిగా అనిపించి ఉండొచ్చు. ఆయనతో మాట్లాడి సమస్యను పరిష్కరిస్తాం. ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు" అని సీఎం తెలిపారు.

అదే సమయంలో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు కూడా పరిస్థితిని చల్లార్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర హోంమంత్రి ప్రియాంక్ ఖర్గే మాట్లాడుతూ, రామలింగారెడ్డి పార్టీకి అత్యంత ముఖ్యమైన నేత అని చెప్పారు. ఆయనకు ఉన్న అసంతృప్తిని పార్టీ నాయకత్వం చర్చల ద్వారా పరిష్కరిస్తుందని తెలిపారు. "రామలింగారెడ్డి కాంగ్రెస్‌కు ఎంతో విలువైన నాయకుడు. ఆయన ఎనిమిది సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. ఆయన అనుభవం పార్టీకి, రాష్ట్రానికి అవసరం. ఏ సమస్య వచ్చినా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటాం" అని ప్రియాంక్ ఖర్గే వ్యాఖ్యానించారు.

కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బీకే హరిప్రసాద్ కూడా రామలింగారెడ్డితో మాట్లాడి సమస్యను పరిష్కరిస్తామని చెప్పారు. రాజకీయాల్లో ఇలాంటి పరిణామాలు సహజమేనని, ఆయన కాంగ్రెస్‌కు వ్యతిరేకంగా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోరని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. మాజీ మంత్రి దినేశ్ గుండురావు కూడా ఇదే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. డీకే శివకుమార్, రామలింగారెడ్డి మధ్య దశాబ్దాలుగా స్నేహం ఉందని, ఇద్దరూ కలిసి రాజకీయ ప్రయాణం సాగించారని గుర్తుచేశారు. ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా ఈ అంశాన్ని పరిష్కరిస్తారని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

మరోవైపు ఈ వ్యవహారంపై ప్రతిపక్ష భారతీయ జనతా పార్టీ స్పందించింది. కాంగ్రెస్‌లో అంతర్గత విభేదాలు మరింత పెరిగే అవకాశముందని, ముఖ్యమంత్రి మార్పుతో పార్టీ సమస్యలు పరిష్కారం కావని కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి వ్యాఖ్యానించారు. కాంగ్రెస్‌లో అసంతృప్తి ఇంకా కొనసాగుతోందని ఆయన ఆరోపించారు. డీకే శివకుమార్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఎదురైన తొలి రాజకీయ సవాలుగా రామలింగా రెడ్డి రాజీనామాను విశ్లేషకులు చూస్తున్నారు.

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