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అయోధ్య రామాలయంలో 10 రోజుల ప్రాయశ్చిత్త, శుద్ధి పూజలు- సోమవారం సుప్రీంకు సిట్ రిపోర్ట్​!

రామాలయంలో విరాళాల దుర్వినియోగం వివాదం తర్వాత ప్రాయశ్చిత్త పూజలు ప్రారంభించిన ట్రస్ట్- పారాయణాలు నిర్వహిస్తూ భగవంతుడికి క్షమాపణలు- సుప్రీం కోర్టుకు మధ్యంతర రిపోర్ట్ సోమవారం రోజు సమర్పించనున్న సిట్

Ram Temple Purification Ritual
Ram Temple Purification Ritual (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 17, 2026 at 8:31 PM IST

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Ram Temple Purification Ritual : అయోధ్య రామాలయంలో విరాళాల దుర్వినియోగం ఆరోపణలు దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చకు దారితీసిన నేపథ్యంలో శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ ప్రత్యేక 10 రోజుల ప్రాయశ్చిత్త, శుద్ధి పూజల్ని ప్రారంభించింది. ఆలయంలో జరిగిన విరాళాల దుర్వినియోగంతో కోట్లాది మంది భక్తుల విశ్వాసం దెబ్బతిన్నందున, భగవంతుడికి క్షమాపణలు కోరుతూ ఆలయ పవిత్రతను, గౌరవాన్ని పునరుద్ధరించడమే ఈ పూజల ఉద్దేశమని ట్రస్ట్ తెలిపింది. ఇదే సమయంలో ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) సోమవారం సుప్రీం కోర్టుకు మధ్యంతర నివేదికను సమర్పించనుంది.

ట్రస్ట్ కోశాధికారి గోవింద్ దేవ్ గిరి సంకల్పంతో బుధవారం ఈ శుద్ధి క్రతువు ప్రారంభమైంది. ఇందులో భాగంగా అయోధ్యలోని గురుకులాల విద్యార్థులు రోజూ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని కనీసం 251 సార్లు పారాయణం చేస్తున్నారు. హిందూ విశ్వాసాల ప్రకారం సమాజంలో సానుకూలతల్ని పెంచి అష్టైశ్వర్యాలను ఇచ్చే శ్రీ మహా విష్ణువు సహస్రనామాలతో (1000 నామాల జపం) పాటు వాల్మీకీ రామాయణ పారాయణాన్ని కూడా ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నారు. 'విరాళాల దుర్వినియోగం కారణంగా ఆలయ పవిత్రత, గౌరవం దెబ్బతిన్నాయి. వాటిని పునరుద్ధరించేందుకే ఈ ప్రత్యేక ప్రాయశ్చిత్త, శుద్ధి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాం.' అని గోవింద్ దేవ్ గిరి తెలిపారు. విరాళాల వ్యవహారం భక్తుల్ని తీవ్రంగా బాధించిందని, నిజాలు త్వరలోనే వెలుగులోకి వస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రామ్‌లల్లా ఆలయంలో జరిగిన తప్పులకు ప్రాయశ్చిత్తంగా ఈ పారాయణాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు ట్రస్ట్ సభ్యుడు దినేంద్ర దాస్.

8 మంది అరెస్ట్- ఇద్దరు ట్రస్ట్ సభ్యుల రాజీనామా
ఈ విరాళాల దుర్వినియోగం వివాదం జూన్ 7న వెలుగులోకి వచ్చింది. అనంతరం జూన్ 13న ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విచారణ కోసం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (SIT) ఏర్పాటు చేసింది. సిట్ ప్రాథమిక నివేదిక ప్రకారం విరాళాల లెక్కింపులో పాల్గొన్న 8 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. ఆలయ విరాళాల నుంచి మళ్లించినట్లుగా భావిస్తున్న నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ట్రస్ట్ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్ రాయ్, ట్రస్టీ అనిల్ మిశ్రా రాజీనామా చేశారు.

సుప్రీం కోర్టుకు సోమవారం మధ్యంతర రిపోర్ట్ సమర్పించనున్న సిట్
ఇక సిట్‌ను ఇటీవల స్టేటస్ రిపోర్ట్ సమర్పించాలని సుప్రీం కోర్టు ఆదేశించగా సోమవారం మధ్యంతర నివేదికను సమర్పించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ముగ్గురు సభ్యులతో కూడిన సిట్‌లో లఖ్‌నవూ డివిజనల్ కమిషనర్ విజయ్ విశ్వాస్ పంత్, ఐజీ కిరణ్ ఎస్, ఆర్థిక శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి నీల్ రతన్ సభ్యులుగా ఉన్నారు. ఇక ఫైనల్ రిపోర్టులో ఆలయ పరిపాలన, విరాళాల లెక్కింపు వ్యవస్థలో సంస్కరణలపై కీలక సిఫార్సులు చేసే అవకాశం ఉంది. జులై 22న అయోధ్యలో జరగనున్న ట్రస్ట్ సమావేశంలో వాటిపై చర్చించనున్నారు.

ప్రధాని మౌనం వీడాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్
ఈ వివాదంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేస్తోంది. ట్రస్ట్ ఏర్పాటును గతంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీనే ప్రకటించారని, ఇప్పుడు అదే ట్రస్టులో చందా చోరీ ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో పార్లమెంటులోనే ప్రధాని ఈ అంశంపై సమాధానం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని డిమాండ్ చేశారు పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్. '2020 ఫిబ్రవరి 5న స్వయంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీనే శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్టు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇప్పుడు అదే ట్రస్టులో 'చందా చోరీ- ఆస్తా ధోఖా' జరిగిందని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. అందుకే ప్రధాని పార్లమెంటులో ఈ అంశంపై మౌనం వీడి వివరణ ఇవ్వాలి.' అని పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు ట్రస్ట్ నిర్వహిస్తున్న ప్రాయశ్చిత్త యజ్ఞమే అయోధ్యలో తీవ్రమైన తప్పిదం జరిగిందనే విషయాన్ని నిరూపిస్తుందన్నారు యూపీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు అజయ్ రాయ్. ఇక విరాళ దుర్వినియోగానికి బాధ్యులైన వ్యక్తులు స్వయంగా ప్రాయశ్చిత్తంలో పాల్గొని క్షమాపణ కోరితేనే యజ్ఞానికి విలువ ఉంటుందని, లేకపోతే కంటితుడుపు చర్యే అవుతుందని సమాజ్‌వాదీ పార్టీ నేత అభిషేక్ మిశ్రా వ్యాఖ్యానించారు.

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