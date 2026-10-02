అయోధ్య రామాలయ ఉద్యోగులందరికీ వందశాతం పోలీస్ వెరిఫికేషన్
ఆలయ భద్రతకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న ట్రస్ట్- ఉద్యోగులందరి వివరాలపై 100శాతం పోలీస్ వెరిఫికేషన్ జరగాలని నిర్ణయం
Published : October 2, 2026 at 11:11 AM IST
Ram Temple Staff New Rules : అయోధ్య రామాలయ విరాళాల చోరీ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆలయ సిబ్బందికి సంబంధించి 'శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్' కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆలయంలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులందరి వివరాలను నూటికి నూరు శాతం ధ్రువీకరించాలని నిర్ణయించింది. ధ్రువీకరణలో భాగంగా పోలీస్ వెరిఫికేషన్, ప్రవర్తనా నియమావళి, కుటుంబానికి సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారాన్ని సిబ్బంది సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఆలయ భద్రతా ఏర్పాట్లను మరింత కట్టుదిట్టం చేయడంలో భాగంగా ఈ చర్య తీసుకుంటున్నట్లు ట్రస్ట్ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
రామాలయంలో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఉద్యోగికి సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారాన్ని సేకరించే పనిలో ట్రస్ట్ వర్గాలు నిమగ్నమయ్యాయి. ఇందులో ఉద్యోగితో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువుల పూర్తి వివరాలను తప్పనిసరిగా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, స్థానిక పోలీస్ శాఖ జారీ చేసే క్యారెక్టర్ సర్టిఫికేట్ను ప్రతి ఒక్కరూ సమర్పించడం అనివార్యం. ఆలయ పవిత్రతను, భద్రతను కాపాడటానికి ఈ స్థాయిలో పరిశీలన అవసరమని ట్రస్ట్ భావిస్తోంది.
అడ్మినిస్ట్రేషన్ విభాగంలో భారీ ప్రక్షాళన
అయోధ్య ఆలయ నూతన ముఖ్య కార్యనిర్వాహక అధికారి (సీఈఓ)గా రిటైర్డ్ ఎయిర్ మార్షల్ జితేంద్ర మిశ్రా నియమితులైన తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేషన్ విభాగంలో భారీ ప్రక్షాళన చేపట్టారు. అందులో భాగంగా గతంలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన జనరల్ సెక్రటరీ చంపత్ రాయ్ తో పాటు ట్రస్ట్ సభ్యులు అనిల్ మిశ్రా, గోపాల్ రావులను ఆ బాధ్యతల నుంచి తప్పించారు. అయితే, ట్రస్ట్ తీసుకునే ఏ నిర్ణయమైన ఆలయంతో సంబంధం ఉన్న వారందరికీ ఆమోదయోగ్యంగానే ఉంటాయని ట్రస్ట్ సభ్యుడు దినేంద్ర దాస్ గురువారం తెలిపారు. భక్తుల సౌకర్యాలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఆలయంలో పూజా కార్యక్రమాలు, విరాళాల సేకరణ, భక్తుల దర్శనాలు ఎప్పటిలాగే సాఫీగా సాగుతున్నాయని తెలిపారు.
సిట్ దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చిన విషయాలు
కాగా, ఈ ఏడాది జూన్ నెలలో రామాలయంలో కానుకల చోరీ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. అయితే, రామాలయ విరాళాల చోరీకి సంబంధించి సిట్ జరిపిన దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఒకట్రెండు సార్లు కాదు, ఏకంగా 105 సార్లు విరాళాల చోరీ జరిగినట్లు సిట్ గుర్తించింది. అందుకు సంబంధించిన చోరీ దృశ్యాలు సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డయినట్లు సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపింది. అలాగే చోరీకి పాల్పడిన నిందితులను గుర్తించినట్లు పేర్కొంది. ఏప్రిల్ 27 నుంచి జూన్ 5 వరకు విరాళాల లెక్కింపు చేపట్టిన వ్యక్తుల్లో కొందరు డబ్బులు అపహరించినట్లు సీసీటీవీ దృశ్యాల్లో తేలిందని సిట్ గుర్తించింది. విరాళాలు లెక్కించే సమయంలో కొంతమంది సిబ్బంది కరెన్సీ నోట్ల కట్టలను, చిల్లరను తమ దుస్తులు, జేబులు, బూట్లలో దాచిపెట్టినట్లు సీసీటీవీ రికార్డుల్లో కనిపించిందని పేర్కొంది.
అంతకుముందు, ఈ కేసు విషయంపై సుప్రీంకోర్టులో జరిగిన విచారణలో సిట్ తరఫున సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా తమ వాదనలు వినిపించారు. దర్యాప్తులో గుర్తించిన వివరాలను న్యాయస్థానానికి వివరించారు. త్వరలోనే పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు నిర్వహించి ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేస్తామని పేర్కొన్నారు. అయితే, విరాళాల చోరీ కేసులు ఇప్పటివరకు ఎంతమందిని అరెస్టు చేశారని న్యాయస్థానం ప్రశ్నించింది. ఆధారాల సేకరణ ఎంత వరకు వచ్చిందని తుషార్ మెహతాను అడిగింది. దాంతో అప్పటి వరకు సేకరించిన సీసీటీవీ పుటేజీలు, ఇతర ఆధారాలను కోర్టుకు సిట్ సమర్పించింది. దర్యాప్తు వివరాలకు సంబంధించిన కాపీలను తమకు కూడా ఇవ్వాలని పిటిషనర్లు కోరగా, న్యాయస్థానం తిరస్కరించింది. కాగా, ఈ కేసులో ఇప్పటికే ఎనిమిది మందిని అరెస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం వారంతా జైలులో ఉన్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఏకంగా 70,000 పేజీల భారీ ఛార్జ్షీట్ను పోలీసులు ఇటీవల కోర్టు ముందు సమర్పించారు.
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