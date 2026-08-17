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రామ మందిర విరాళాల కేసు- త్వరగా దర్యాప్తు ముగించాలని సిట్​కు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం

అయోధ్య రామ మందిర విరాళాల చోరీ కేసు- స్టేటస్ రిపోర్ట్​ దాఖలు చేయాలని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందానికి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం

Supreme Court
Supreme Court (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 17, 2026 at 3:24 PM IST

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Ram Temple Donations Row : అయోధ్య రామ మందిర విరాళాల చోరీ, దుర్వినియోగం కేసుపై సోమవారం సుప్రీం కోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. త్వరగా దర్యాప్తు పూర్తి చేసి, తార్కిక ముగింపునకు రావాలని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం(సిట్​)ను ఆదేశించింది. సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్​ సూర్యకాంత్​, న్యాయమూర్తులు జస్టిస్​ జోయ్​మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్​ వి.మోహనలతో కూడిన త్రిసభ్య ధర్మాసనం సోమవారం ఈ కేసు విచారణ చేసింది. ఈ కేసు దర్యాప్తులో సాధించిన పురోగతిపై స్టేటస్ రిపోర్టును రెండు వారాల్లోగా సీల్డ్ కవర్​లో పెట్టి దాఖలు చేయాలని స్పష్టం చేసింది. దర్యాప్తులో పారదర్శకత కోసం వివిధ పక్షాలు (లిటిగెంట్స్​) ఇచ్చే సహేతుకమైన సూచనలను కూడా పరిశీలించాలని ఆదేశించింది. సిట్​ నివేదికను పరిశీలించిన తర్వాత భక్తులు ఇచ్చే విరాళాల నిర్వహణలో సంస్కరణలు తీసుకురావడానికి అవసరమైన మార్గదర్శకాలు జారీ చేస్తామని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది.

బ్యాక్​ గ్రౌండ్​
అయోధ్య రామమందిర విరాళాల దుర్వినియోగం జరిగిందంటూ పిటిషన్లు దాఖలైన నేపథ్యంలో, జులై 13న దీని గురించి స్టేటస్ రిపోర్టు సమర్పించాలని యూపీ పోలీసులను సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. ఆ తర్వాత జులై 20న, అయోధ్య రామమందిర విరాళాల దుర్వినియోగం ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేయడానికి సిట్​ను ఏర్పాటు చేసే అవకాశం గురించి తమకు తెలియజేయాలని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం యూపీ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. దీనితోపాటు, విరాళాల చోరీ ఆరోపణలపై నిష్పక్షపాతంగా, నిర్ణీత వ్యవధిలో దర్యాప్తు జరిపించాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్లను పరిగణనలోకి తీసుకుని, శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్టుకు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో అయోధ్య రామ మందిర విరాళాల చోరీ ఆరోపణలపై విచారణ జరిపేందుకు ఐజీపీ కిరణ్​ ఎస్​ నేతృత్వంలో నలుగురు సభ్యులతో కూడిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్​)ను జులై 27న ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకున్న సుప్రీంకోర్టు, ఈ బృందంలో ఒక ఫోరెన్సిక్​ ఆడిటర్​ను కూడా చేర్చాలని గతంలోనే యూపీ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.

అయోధ్య రామాలయంలో విరాళాల నిర్వహణలో అక్రమాలు జరిగాయనే ఆరోపణలు వచ్చిన తర్వాత, ఆర్జేడీ ఎంపీ సుధాకర్ సింగ్ సహా పలువురు పిటిషనర్లు సీబీఐ దర్యాప్తు చేయాలని అత్యున్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు. ఆలయ ట్రస్టు ఆర్థిక వ్యవహారాలపై ఫోరెన్సిక్​ ఆడిట్ నిర్వహించాలని కోరారు. దీనితో సుప్రీంకోర్టు దీనిని విచారణకు స్వీకరించింది.

రాజకీయ దుమారం
అయోధ్య రామాలయ విరాళాల దుర్వినియోగం ఆరోపణల వ్యవహారంపై, ఇంతకు ముందు కాంగ్రెస్​ నేరుగా బీజేపీ, ఆర్​ఎస్​ఎస్​లను టార్గెట్ చేసింది. ఈ కేసు నిందితులను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఉత్తరప్రదేశ్​ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్​, బీజేపీ-ఆర్​ఎస్​ఎస్​ యంత్రాంగం కాపాడుతోందని ఆరోపించింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం నివేదికను తక్షణమే బహిర్గతం చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. రామమందిరం విరాళాల నిధులను దోపిడీ చేయడం కోట్ల మంది హిందువుల విశ్వాసంపై జరిగిన దాడిగా కాంగ్రెస్ అభివర్ణించింది. ఆలయ నిర్మాణ క్రెడిట్​ను ఎలాగైతే ప్రధాని మోదీ తన ఖాతాలో వేసుకున్నారో, అదే విధంగా ఈ విరాళాల చోరీకి కూడా ఆయనే బాధ్యత వహించాలని​ డిమాండ్ చేసింది. శ్రీరాముడి నిధులను దుర్వినియోగం చేసిన వారికి, ఆ పాపానికి ఒడిగట్టిన వారికి ఆ భగవంతుడే శిక్ష వేస్తాడని పేర్కొంది. అలాగే దేశ ప్రజలు బీజేపీని జవాబుదారీ చేస్తారని వ్యాఖ్యానించింది. ఇదిలా ఉండగా, అయోధ్య శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్టు జనరల్​ సెక్రటరీ చంపత్​ రాయ్​ నైతిక బాధ్యతను స్వీకరిస్తూ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో అయోధ్య రామమందిర నిర్వహణ కోసం సీఈఓను నియమించేందుకు ఎంపిక ప్రక్రియ చేపట్టారు. బహుశా వచ్చే నెలలో సీఈఓను ఖరారు చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

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