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రామ మందిరం కానుకలన్నీ సురక్షితం- 32 కిలోల బంగారం, 1518 కిలోల వెండి ఉందన్న ట్రస్ట్- కాంగ్రెస్ Vs బీజేపీ!

అయోధ్య రామ మందిరం విరాళాల వివాదంపై ట్రస్ట్ కీలక ప్రకటన- భక్తులు సమర్పించిన అన్ని విలువైన కానుకలు సురక్షితంగానే ఉన్నాయని స్పష్టం

Ram Temple Donations Safe Says Treasurer
Ram Temple Donations Safe Says Treasurer (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 7, 2026 at 3:40 PM IST

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Ram Temple Donations Issue : అయోధ్య శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్టులో విరాళాల దుర్వినియోగం ఆరోపణలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతున్న వేళ ట్రస్ట్ కీలక ప్రకటన చేసింది. భక్తులు సమర్పించిన విలువైన బంగారం, వెండి, వజ్రాభరణాలు సహా అన్ని కానుకలు పూర్తిగా భద్రంగానే ఉన్నాయని, ఒక్క వస్తువూ కనిపించకుండా పోలేదని ట్రస్ట్ కోశాధికారి స్వామి గోవింద్ దేవ్ గిరి స్పష్టం చేశారు. ఇదే సమయంలో ట్రస్ట్ పరిపాలనలో సంస్కరణలు చేపడుతూ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్‌ను (సీఈఓ) నియమించాలని నిర్ణయించింది. మరోవైపు కాంగ్రెస్, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ, బీజేపీ, యూపీ ప్రభుత్వం మధ్య ఈ వ్యవహారంపై రాజకీయ విమర్శలు మరింత ముదిరాయి.

అయోధ్యలో మీడియా సమావేశంలో ట్రస్ట్ అధికారులు భక్తులు సమర్పించిన బంగారు రామచరిత మానస్, వజ్రాల హారాలు, కిరీటాలు, వెండి ఇటుకలు, చరణ పాదుకాలు వంటి విలువైన వస్తువుల్ని ప్రదర్శించారు. ట్రస్ట్ వివరాల ప్రకారం 2026 మార్చి 31 నాటికి 32.259 కిలోల బంగారంతో చేసిన వస్తువులు, 1518.925 కిలోల వెండి, వెండి వస్తువులు ట్రస్ట్ అధీనంలో ఉన్నాయి. వీటిలో 849.272 కిలోల వెండిని కేంద్ర ప్రభుత్వ మింట్ పర్యవేక్షణలో శుద్ధి చేసినట్లు ట్రస్ట్ తెలిపింది.

భక్తులు సమర్పించిన మొత్తం 2926 విలువైన వస్తువులన్నింటికీ ప్రత్యేక ఇన్వెంటరీ నిర్వహిస్తున్నామని గోవింద్ దేవ్ గిరి తెలిపారు. ఇంకా ప్రతి విరాళానికి దాత పేరు, విరాళం ఇచ్చిన తేదీ, వస్తువు వివరాలు, రసీదు అన్నీ నమోదు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ప్రతి ఏడాది స్వతంత్ర చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ సంస్థ ద్వారా భౌతిక ధ్రువీకరణ కూడా జరుగుతుందన్నారు. సోషల్ మీడియాలో కనిపించడం లేదని ప్రచారం జరిగిన వెండి చరణ పాదుకలు, వెండి కాకభుశండి, బంగారు రామచరిత మానస్ కూడా మీడియాకు చూయిస్తూ అన్నీ ట్రస్ట్ వద్ద భద్రంగా ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు.

సెట్ దర్యాప్తులో తేలిందిదే
ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ కేసు విషయంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్​) నగదు విరాళాల లెక్కింపులో అక్రమాలు జరిగినట్లు ప్రాథమిక ఆధారాలు గుర్తించింది. ఏప్రిల్ 27 నుంచి జూన్ 5 మధ్య నమోదైన సీసీటీవీ ఫుటేజీలో సుమారు 70 సందర్భాల్లో నగదు లెక్కించే సిబ్బంది డబ్బును దుస్తులు, జేబులు, చెప్పుల్లో దాచుకున్నట్లు గుర్తించినట్లు నివేదిక పేర్కొంది. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు 8 మంది అరెస్ట్ అయ్యారు. అయితే బంగారు, వెండి విలువైన కానుకలు కనిపించడం లేదన్న ఆరోపణలకు ఇప్పటివరకు ఆధారాలు లభించలేదని సిట్ వెల్లడించింది.

చంపత్‌ రాయ్‌పై ట్రస్ట్ కీలక వ్యాఖ్యలు
ఈ వివాదం నేపథ్యంలో ట్రస్ట్ పరిపాలనా విభాగంలో కీలక మార్పులు చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. ట్రస్టుకు సీఈఓ నియామకం, ముగ్గురు సభ్యులతో సెర్చ్ కమిటీ ఏర్పాటు, విరాళాల నిర్వహణ వ్యవస్థలో సంస్కరణలు, పరిపాలనా పర్యవేక్షణ మరింత బలోపేతం చేయడం వంటి నిర్ణయాల్ని ప్రకటించింది. 'వృత్తిపర పరిపాలనా పర్యవేక్షణ లేకపోవడం వల్లే ఈ పరిస్థితి వచ్చింది. ఇకపై అలాంటి లోపాలు లేకుండా సీఈఓను నియమిస్తాం' అని గోవింద్ దేవ్ గిరి తెలిపారు. ఇదే సమయంలో రాజీనామా చేసిన ట్రస్ట్ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్ రాయ్ నిజాయతీపై తనకు ఎలాంటి సందేహం లేదని గోవింద్ చెప్పారు. అయితే ఆయన తప్పుడు వ్యక్తుల్ని నమ్మారని, ముఖ్యంగా డ్రైవర్ రామ్ యాదవ్‌కు (టిన్ను యాదవ్‌) ఎక్కువ బాధ్యతలు అప్పగించడం పెద్ద పొరపాటుగా మారిందన్నారు. ఈ వ్యవహారం వెనుక డ్రైవర్‌తో పాటు బయట వ్యక్తుల ప్రమేయం కూడా ఉండొచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

కాంగ్రెస్ తీవ్ర విమర్శలు
ఈ వ్యవహారంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. పార్టీ సీనియర్ నేత, రాజస్థాన్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అశోక్ గెహ్లోట్ కీలక డిమాండ్లు చేశారు. 'రామ మందిరం ట్రస్టును రద్దు చేయాలి. సుప్రీం కోర్టు న్యాయమూర్తి పర్యవేక్షణలో విచారణ జరగాలి. అన్ని విరాళాల పూర్తి వివరాలు ప్రజలకు వెల్లడించాలి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పందించాలి' అని కాంగ్రెస్ తరఫున డిమాండ్లుగా ఉన్నాయి. ట్రస్టు చంపత్ రాయ్, అనిల్ మిశ్రా రాజీనామాల్ని ఆమోదించడం ద్వారా అక్రమాలు జరిగినట్లు పరోక్షంగా అంగీకరించినట్లేనని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది.

యూపీ ముఖ్యమంత్రి యోగి కౌంటర్
మరోవైపు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) జాతీయ కన్వీనర్, దిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కూడా ఈ కేసుపై స్పందించారు. నగదు దుర్వినియోగం జరగకుంటే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదయ్యేది కాదని, 8 మంది అరెస్ట్ అయ్యేంత పరిస్థితి కూడా ఉండేది కాదన్నారు. నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ అంశంపై యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ స్పందించారు. కాంగ్రెస్, సమాజ్ వాదీ పార్టీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. రామ మందిరంపై ఆరోపణలు చేస్తున్న నాయకులు వక్ఫ్ భూముల అంశంలో ఎందుకు మౌనం వహిస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. రామ మందిరం ట్రస్ట్ స్వతంత్రంగా పనిచేస్తోందని, ప్రభుత్వం దాని పనుల్లో జోక్యం చేసుకోవడం లేదని స్పష్టం చేశారు.

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