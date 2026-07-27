'రెండు వారాల్లోగా సమగ్ర నివేదిక సమర్పించాలి'- అయోధ్య రామాలయ విరాళాల చోరీపై సుప్రీం
సిట్లో ఐదో సభ్యుడిగా ఫోరెన్సిక్ ఆడిటర్ను కూడా చేర్చాలని ఆదేశించిన సుప్రీం కోర్టు
Published : July 27, 2026 at 5:45 PM IST
SC on Ram Mandir Donation Case : అయోధ్య రామాలయంలో విరాళాల దుర్వినియోగ ఆరోపణలపై విచారణ సందర్భంగా సుప్రీం కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ ఘటనపై రెండు వారాల్లోగా సమగ్ర నివేదిక సమర్పించాలని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఆదేశించింది. ఐజీ ఎస్.కిరణ నేతృత్వంలో నలుగురు సభ్యుల బృందం విరాళాల దుర్వినియోగంపై దర్యాప్తు చేస్తోందని ఉత్తర్ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరఫున సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా ధర్మాసనం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ఈ సందర్భంగా జోక్యం చేసుకున్న సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్, సిట్లో ఐదో సభ్యుడిగా ఫోరెన్సిక్ ఆడిటర్ను కూడా చేర్చాలని ఆదేశించారు. విరాళాల నిధుల మళ్లింపు, రికార్డుల తనిఖీకి ఫొరెన్సిక్ నిపుణుడి అవసరం ఉందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ఈ వ్యవహారంపై దర్యాప్తును వేగవంతం చేయాలని సిట్ను ఆదేశించిన ధర్మాసనం రెండు వారాల్లో దర్యాప్తు పురోగతిపై సమగ్ర నివేదిక సమర్పించాలని ఆదేశించింది. విరాళాల వివరాలను వెబ్సైట్లోపెట్టాలన్న పిటిషనర్ విజ్ఞప్తిని ధర్మాసనం తోసిపుచ్చింది. సిట్ ఇచ్చే నివేదిక ఆధారంగా తదుపరి చర్యలపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపింది. తదుపరి విచారణ రెండు వారాలకు వాయిదా వేసింది.