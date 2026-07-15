రామమందిర విరాళాల వ్యవహారం- 24-48 గంటల్లో యూపీ ప్రభుత్వానికి సిట్ తుది నివేదిక!
ముగింపు దశకు అయోధ్య రామమందిర విరాళాల దుర్వినియోగ ఆరోపణలపై సిట్ దర్యాప్తు
Shri Ramjanmbhoomi Mandir in Ayodhya (ANI)
Published : July 15, 2026 at 7:27 PM IST
Ram Mandir Donation Case : అయోధ్య రామమందిరంలో భక్తులు సమర్పించిన విరాళాల దుర్వినియోగ ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) మరో 24 నుంచి 48 గంటల్లో ఉత్తర్ప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి తన తుది నివేదికను సమర్పించే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ నివేదిక గురువారం లేదా శుక్రవారం ప్రభుత్వానికి అందే అవకాశాలు ఉన్నాయని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. ఇదే సమయంలో సిట్ దర్యాప్తు గడువును ఇకపై పొడిగించే అవకాశం లేదని కూడా తెలుస్తోంది.