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రామమందిర విరాళాల వ్యవహారం- 24-48 గంటల్లో యూపీ ప్రభుత్వానికి సిట్ తుది నివేదిక!

ముగింపు దశకు అయోధ్య రామమందిర విరాళాల దుర్వినియోగ ఆరోపణలపై సిట్ దర్యాప్తు

Ram Mandir Donation Case
Shri Ramjanmbhoomi Mandir in Ayodhya (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 7:27 PM IST

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Ram Mandir Donation Case : అయోధ్య రామమందిరంలో భక్తులు సమర్పించిన విరాళాల దుర్వినియోగ ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) మరో 24 నుంచి 48 గంటల్లో ఉత్తర్​ప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి తన తుది నివేదికను సమర్పించే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ నివేదిక గురువారం లేదా శుక్రవారం ప్రభుత్వానికి అందే అవకాశాలు ఉన్నాయని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. ఇదే సమయంలో సిట్ దర్యాప్తు గడువును ఇకపై పొడిగించే అవకాశం లేదని కూడా తెలుస్తోంది.

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RAM MANDIR DONATION PROBE
RAM MANDIR DONATION CASE

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