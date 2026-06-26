విరాళాల వివాదంలో కీలక పరిణామం- అయోధ్య ట్రస్టు జనరల్ సెక్రటరీ చంపత్ రాయ్ రాజీనామా
అయోధ్య ట్రస్టు సభ్యుడు అనిల్ మిశ్రా రాజీనామా- అయోధ్య విరాళాల వివాదాల నేపథ్యంలో రాజీనామా- ఇటీవల చంపత్ రాయ్ డ్రైవర్ టిన్ను యాదవ్ను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
Ayodhya Ram Mandir Donation Case (ANI)
Published : June 26, 2026 at 1:30 PM IST
Ayodhya Ram Mandir Donation Case : అయోధ్య నిధుల దుర్వినియోగం వ్యవహారంలో శ్రీ రామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ జనరల్ సెక్రటరీ చంపత్ రాయ్ రాజీనామా చేశారు. ఇప్పటికే ఈ కేసులో జనరల్ సెక్రటరీ చంపత్ రాయ్ డ్రైవర్ టిన్ను యాదవ్ అరెస్టయయ్యారు. దీంతో నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ ట్రస్టు పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆయనతో పాటు ట్రస్టు సభ్యుడు అనిల్ మిశ్రా కూడా రాజీనామా చేశారు.