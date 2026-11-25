సైబర్ మోసాలకు చెక్ పెట్టే డివైజ్!- రూ.500కే ఆఫ్లైన్ డిజిటల్ పాస్వర్డ్ లాకర్
Offline Digital Password Locker: డేటా లీక్లకు గురయ్యే అవకాశం ఉన్న ఆన్లైన్ పాస్వర్డ్ మేనేజర్ యాప్లకు భిన్నంగా, రాకేశ్ జైన్ ఆఫ్లైన్లో పనిచేసే ఆఫ్లైన్ డిజిటల్ పాస్వర్డ్ లాకర్ను రూపొందించారు.
Published : November 25, 2026 at 9:59 PM IST
డిజిటల్ యుగంలో సౌకర్యాలు మెరుగైనప్పటికీ సైబర్ నేరగాళ్ల వల్ల ప్రమాదాలు కూడా అంతే వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ రోజుల్లో ఓ వ్యక్తి ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్, ఈమెయిల్, యూపీఐ, సోషల్ మీడియా వంటి డజన్ల కొద్దీ ఖాతాలను నిర్వహిస్తున్నారు. కానీ, వీటి పాస్వర్డ్లు గుర్తుంచుకోవడం మాత్రం పెద్ద సవాలుగా మారింది. వీటిని ఫోన్ నోట్ప్యాడ్లోనో, ఈమెయిల్లోనో దాచుకోవడం వల్ల హ్యాకర్లు సులభంగా దోచుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతోంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా రాజస్థాన్లోని భిల్వారాకు చెందిన రాకేశ్ జైన్ అనే అధ్యాపకుడు కేవలం రూ.500 ఖర్చుతోనే ఆఫ్లైన్ డిజిటల్ పాస్వర్డ్ లాకర్ను రూపొందించారు. ఇంటర్నెట్తో సంబంధం లేకుండా పనిచేసే ఈ పరికరం రెండువేలకు పైగా పాస్వర్డ్లు, పిన్లను ఏళ్ల తరబడి సురక్షితంగా దాచిపెడుతుంది.
ఇంటర్నెట్ అవసరం లేదు
భిల్వారాలోని సుభాష్ నగర్కు చెందిన రాకేశ్ జైన్ ఉదయ్పూర్లోని ఒక ప్రైవేట్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ విభాగంలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నారు. మార్కెట్లో లభించే పాస్వర్డ్ మేనేజర్ యాప్లు ఇంటర్నెట్ క్లౌడ్ సర్వర్లపై ఆధారపడి పనిచేస్తుంటాయి. దీనివల్ల డేటా లీకయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది. అయితే రాకేశ్ రూపొందించిన ఈ స్మార్ట్ పరికరం మాత్రం అలా కాదు. ఈ స్మార్ట్ బ్లూటూత్ పాకెట్ పాస్వర్డ్ లాకర్ పూర్తిగా ఆఫ్లైన్లో పనిచేస్తుంది. ఇంటర్నెట్, సర్వర్లతో ఎటువంటి అనుసంధానం లేకపోవడం వల్ల సైబర్ నేరగాళ్లకు దీన్ని హ్యాక్ చేయడం అసాధ్యమని ఆయన తెలిపారు.
ఈ పరికరాన్ని అభివద్ధి చేయడానికి రాకేశ్కు రెండు నెలల సమయం పట్టింది. ప్రభుత్వ సహకారం, భారీ స్థాయిలో ఉత్పత్తి జరిగితే దీని ధరను మరింత తగ్గించి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావచ్చని ఆయన చెబుతున్నారు. వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన విధంగా మార్చుకునే విధంగా నాలుగు అంకెల మాస్టర్ పిన్తో ఇది మరింత భద్రతను ఇస్తోంది. ఈ పరికరాన్ని ఈఎస్పీ-32 మైక్రో కంట్రోలర్, ఐ2సీ ఎల్సీడీ ఇంటర్ఫేసింగ్ సాంకేతికతతో తీర్చిదిద్దారు. ఇందులో నాన్- వొలాటైల్ మెమోరీని ఉపయోగించడం వల్ల బ్యాటరీ అయిపోయినా లేదా చాలాకాలం వాడకుండా పక్కనపెట్టినా లోపల దాచిపెట్టిన పాస్వర్డ్లు దశాబ్దాల పాటు సురక్షితంగా ఉంటాయి.
కుటుంబ వారసత్వం, ఎన్నో ఆవిష్కరణల ఘనత
ఈ స్వదేశీ ఆవిష్కరణను ప్రజలకు చేరువ చేసేందుకు రాకేశ్, కేంద్ర సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఎస్ఎంఈ) ద్వారా పరిశోధనల నిధుల కోసం దరఖాస్తు చేశారు. ఆవిష్కరణలపై ఆసక్తి వీరి కుటుంబంలో తరతరాలుగా వస్తోంది. రాకేశ్ తాతగారు 89 ఏళ్ల వయసులో ఒక ప్రత్యేక గణిత సూత్రాన్ని రూపొందించారు. క్యాలిక్యులేటర్ అవసరం లేకుండానే ఐదేళ్ల చిన్నారులు కూడా పెద్ద సంఖ్యల్లో గణాంకాలను క్షణాల్లో చెప్పేలా ఆ సూత్రం ఉపయోగపడుతుంది. ఈ సూత్రాన్ని జాతీయ పాఠ్యాంశాల్లో చేర్చాలని రాకేశ్ ఎన్సీఈఆర్టీకు ప్రతిపాదన కూడా పంపారు.
రాకేశ్ చేసిన ఆవిష్కరణల్లో ఈ పాస్వర్డ్ లాకర్ మొట్టమొదటిదేం కాదు. అధ్యాపక వృత్తిలోకి వచ్చినప్పటి నుంచే సామాజిక సమస్యలకు సాంకేతిక పరిష్కారాలు చూపాలని ఆయన సంకల్పించారు. ఇప్పటివరకు ఆయన 21 కాపీరైట్లు, 11 డిజైన్ పేటెంట్లు, 3 యుటిలిటీ పేటెంట్లను సాధించారు. అలాగే 21 గ్యాడ్జెట్లను రూపొందించడంతో పాటు మూడు లెక్చర్ వీడియోలను దేశవ్యాప్తంగా విడుదల చేశారు. గతంలో ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషిన్ (ఈవీఎం), ఇన్ఫెక్షన్ వ్యాప్తిని అరికట్టే కరోనా ప్రొటెక్టెడ్ డోర్బెల్, వృద్ధులు, రోగులు సకాలంలో మందుల వేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే మెడికల్ రిమైండర్ గ్లోవ్స్ వంటి పరికరాలను ఆయన రూపొందించారు.
తాతగారి స్పూర్తితో ముందుకు
తన విజయానికి కుటుంబ సభ్యులే కారణమని, అందులోనూ ముఖ్యంగా తాతగారి నుంచి ఎంతో స్పూర్తి పొందానని రాకేశ్ చెప్పారు. విద్యారంగంలోకి అడుగుపెట్టిన నాటి నుంచే కొత్త విషయాలు , సృష్టించడం మొదలుపెట్టానని, అయితే 89 ఏళ్ల వయసులో తాతగారు గణితంలో చేసిన ఆవిష్కరణకు తనకు అతిపెద్ద ప్రేరణగా నిలిచిందని ఆయన వివరించారు. చిన్నపిల్లలతో పెద్ద సంఖ్యల ఎక్కాలను చెప్పించగలిగేలా ఆయన రూపొందించిన ఆ సరళమైన గణిత సూత్రం ఎల్లప్పపడూ మార్గదర్శకంగా నిలుస్తోందని రాకేశ్ పేర్కొన్నారు.
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