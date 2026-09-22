అక్టోబర్ 16న రాజ్యసభ ఎన్నికలు- మూడు రాష్ట్రాల్లో ఆ 12 స్థానాలకు పోలింగ్
సెప్టెంబర్ 29న నోటిఫికేషన్- అక్టోబర్ 6 వరకు నామినేషన్ల దాఖలు- పోలింగ్ రోజునే ఓట్ల లెక్కింపు- యూపీలో బీజేపీ కూటమికి 8, ఎస్పీకి 2 స్థానాలు దక్కే అవకాశం
Published : September 22, 2026 at 12:56 PM IST
Rajya Sabha Polls 2026 : ఉత్తర్ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, బంగాల్ రాష్ట్రాల్లో మొత్తం 12 రాజ్యసభ స్థానాలకు అక్టోబర్ 16న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ మేరకు ఎన్నికల సంఘం ఎన్నికల షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. ఉత్తర్ప్రదేశ్లో 10 రాజ్యసభ స్థానాలు, ఉత్తరాఖండ్లో ఒకటి, బంగాల్లో ఒక స్థానానికి ఉప ఎన్నిక జరగనుంది. అక్టోబర్ 16న పోలింగ్తో పాటు ఓట్ల లెక్కింపు కూడా చేపట్టనున్నట్లు ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది.
సెప్టెంబర్ 29న నోటిఫికేషన్
ఎన్నికలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ సెప్టెంబర్ 29న విడుదల కానుంది. నామినేషన్ల దాఖలుకు అక్టోబర్ 6 వరకు గడువు ఉంటుంది. అనంతరం ఎన్నికల ప్రక్రియ కొనసాగి అక్టోబర్ 16న పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. అదే రోజు ఓట్ల లెక్కింపు కూడా జరుగుతుంది. ఉత్తరప్రదేశ్లో ప్రస్తుత రాజ్యసభ సభ్యుల పదవీకాలం నవంబర్ 25తో ముగియనుంది. దీంతో ఆ రాష్ట్రంలోని 10 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికలు వచ్చే ఏడాది జరగనున్న ఉత్తర్ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు జరుగుతుండటంతో రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.
యూపీలో పదవీ విరమణ చేస్తున్న సభ్యులు
ఉత్తర్ప్రదేశ్ నుంచి పదవీకాలం ముగుస్తున్న రాజ్యసభ సభ్యుల్లో బీజేపీకి చెందిన అరుణ్ సింగ్, గీతా శాక్య, నీరజ్ శేఖర్, బ్రిజ్లాల్, బి.ఎల్. వర్మ, సీమా ద్వివేది, హర్దీప్ సింగ్ పూరీ ఉన్నారు. సమాజ్వాదీ పార్టీకి చెందిన రామ్ గోపాల్ యాదవ్, బీఎస్పీకి చెందిన రామ్జీ గౌతమ్ కూడా పదవీకాలం ముగించుకోనున్నారు. ఇదే సమయంలో ఉత్తర్ప్రదేశ్కు చెందిన మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి దినేశ్ శర్మ రాజీనామాతో ఒక రాజ్యసభ స్థానం సెప్టెంబర్ 11 నుంచి ఖాళీగా ఉంది. అండమాన్ అండ్ నికోబార్ దీవుల లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్గా నియమితులైన తర్వాత దినేశ్ శర్మ రాజీనామా చేశారు.
బీజేపీకి 8 స్థానాలు దక్కే అవకాశం
ప్రస్తుత ఉత్తర్ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ బలాబలాలను పరిశీలిస్తే, బీజేపీ నేతృత్వంలోని కూటమికి 10 ఖాళీ స్థానాల్లో ఎనిమిది దక్కే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు. సమాజ్వాదీ పార్టీ రెండు స్థానాలను గెలుచుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఖాళీ అవుతున్న 10 స్థానాల్లో ఎనిమిదింటిని బీజేపీ, ఒకదాన్ని సమాజ్వాదీ పార్టీ, మరో స్థానాన్ని బీఎస్పీ కలిగి ఉన్నాయి. ఈ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత రాజ్యసభలో బీఎస్పీకి ప్రాతినిధ్యం లేకుండా పోయే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుత బలాబలాల ప్రకారం రామ్జీ గౌతమ్ స్థానాన్ని తిరిగి గెలుచుకునేందుకు అవసరమైన సంఖ్యాబలం బీఎస్పీకి లేదు.
బీఎస్పీకి ఎమ్మెల్యేలు లేని పరిస్థితి
ఆగస్టులో బీఎస్పీకి చెందిన ఏకైక ఎమ్మెల్యే ఉమా శంకర్ సింగ్ మరణించారు. దీంతో ఉత్తర్ప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో ప్రస్తుతం బీఎస్పీకి ఎమ్మెల్యేలు ఎవరూ లేరు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆ పార్టీకి రాజ్యసభ సభ్యుడిని సొంతంగా ఎన్నుకునే అవకాశం లేకుండా పోయింది. 2020లోనూ బీఎస్పీకి సొంతంగా రాజ్యసభ సభ్యుడిని ఎన్నుకునేంత సంఖ్యాబలం లేదు. అయితే అప్పట్లో 10 రాజ్యసభ స్థానాలకు బీజేపీ కేవలం ఎనిమిది మంది అభ్యర్థులను మాత్రమే బరిలోకి దించింది. దీంతో బీఎస్పీ అభ్యర్థి రామ్జీ గౌతమ్కు అవకాశం లభించింది.
ఆ ఎన్నికలో సమాజ్వాదీ పార్టీ మద్దతు ఉన్న స్వతంత్ర అభ్యర్థి నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురైంది. దీంతో రామ్జీ గౌతమ్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఆ పరిణామంతో బీజేపీ, బీఎస్పీ మధ్య అవగాహన జరిగిందని సమాజ్వాదీ పార్టీ ఆరోపించింది. ఉత్తరాఖండ్లో ఒక రాజ్యసభ స్థానానికి ఎన్నిక జరగనుంది. బీజేపీ సభ్యుడు నరేశ్ బన్సాల్ పదవీకాలం నవంబర్ 25తో ముగిస్తుండడంతో ఆ స్థానం ఖాళీ కానుంది. ప్రస్తుత అసెంబ్లీ బలాబలాల ప్రకారం ఆ స్థానాన్ని బీజేపీ నిలబెట్టుకునే అనుకూల పరిస్థితిలో ఉన్నట్లు పేర్కొంటున్నారు. అలాగే బంగాల్లో ఒక రాజ్యసభ స్థానానికి ఉప ఎన్నిక జరగనుంది. జులై 16న రుక్మిణీ మల్లిక్ రాజీనామా చేయడంతో ఈ ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. ఈ ఉప ఎన్నికలో గెలిచే అభ్యర్థి ప్రస్తుతం మిగిలి ఉన్న పదవీకాలాన్ని పూర్తి చేయనున్నారు. ఈ పదవీకాలం 2032 ఏప్రిల్ 2 వరకు ఉంటుంది.
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