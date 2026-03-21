ఎమ్మెల్సీ పదవికి నీతీశ్- ఎమ్మెల్యే పోస్టుకు నితిన్ రాజీనామా చేసే ఛాన్స్- ఎందుకంటే?
రాజ్యసభకు ఎన్నికైన బిహార్ సీఎం నీతీశ్, బీజేపీ చీఫ్ నితిన్- మార్చి 30లోగా తమ పాత పదవులకు రాజీనామా చేసే అవకాశం
Published : March 21, 2026 at 7:22 PM IST
Nitish And Nitin Nabin Resign : ఇటీవల జరిగిన రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో బిహార్ సీఎం నీతీశ్ కుమార్, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్సీగా ఉన్న నీతీశ్, ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న నితిన్ మార్చి 30వ తేదీలోపు ఏదో ఒక పదవిని వదులుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం 1951లోని సెక్షన్ 69 ప్రకారం వేరే పదవిలో ఉండి రాజ్యసభకు ఎన్నికైనవారు ఫలితాలు వెలువడిన 14 రోజుల లోపు పాత పదవిని వదులుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ లెక్కన మార్చి 16న రాజ్యసభ ఎన్నికలు జరిగాయి. దీంతో బిహార్ సీఎం నీతీశ్, కమళదళం చీఫ్ నితిన్ మార్చి 30లోపు తమ పాత పదవులకు రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుంది.
మార్చి 27,28న రిజైన్ చేసే ఛాన్స్
కాగా, హిందీ రాష్ట్రాల్లో ఖర్మాసాన్ని బాగా పాటిస్తారు. ఖర్మాసం అంటే సూర్యుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశించిన సమయం. ఇది ఒక నెల రోజుల పాటు కొనసాగే అశుభ సమయం. ఈ సమయంలో వివాహాలు, గృహ ప్రవేశాలు, కొత్త వ్యాపారాల ప్రారంభం వంటి శుభ కార్యాలను చేయరు. ప్రస్తుతం ఖర్మాసం నడుస్తోంది. రాబోయే రెండు వారాల్లో కాస్త అనుకూలమైన ముహుర్తం ఉన్న తేదీలు మార్చి 27 ( శ్రీరామనవమి), 28. ఈ రెండు తేదీల్లో ఏదో ఒక రోజు ఎమ్మెల్సీ పదవికి నీతీశ్, ఎమ్మెల్యే పదవిని నితిన్ నబీన్ రాజీనామా చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
సీఎం పోస్టుకు రాజీనామా చేస్తారా?
అయితే నీతీశ్ కుమార్ ముఖ్యమంత్రి పదవికి అప్పుడు రాజీనామా చేస్తారో లేదో తెలియదు. ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ కాకపోయినా ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన కొనసాగవచ్చు. నీతీశ్ ప్రస్తుతం బిహార్ శాసన మండలి సభ్యుడిగా ఉన్నారు. ఆయన 2024 మే 7న ఎమ్మెల్సీ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. నీతీశ్ ఎమ్మెల్సీ పదవీకాలం 2030 మే6న ముగుస్తుంది. మార్చి నెల ఆరంభంలో తాను రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనున్నట్లు నీతీశ్ ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, ఇతర ఎన్డీఏ నేతల సమక్షంలో నామినేషన్ వేశారు. మార్చి 16న రాజ్యసభకు ఎన్నికయ్యారు.
రాజ్యసభకు నితిన్ నబీన్
మరోవైపు, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ ప్రస్తుతం బాంకీపుర్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. గతేడాది నవంబర్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయన అక్కడి నుంచి పోటీచేసి గెలుపొందారు. నీతీశ్ కేబినెట్లో మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. బీజేపీ జాతీయ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా నియమితులైన వెంటనే గతేడాది డిసెంబర్లో మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ ఏడాది జనవరిలో పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆ తర్వాత మార్చి 16న రాజ్యసభకు ఎన్నికయ్యారు. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 101(2) ప్రకారం ఏ వ్యక్తి కూడా పార్లమెంట్, రాష్ట్ర శాసనసభలోని ఒకే సమయంలో సభ్యుడిగా కొనసాగడానికి అవకాశం లేదు.
ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం 1951లోని సెక్షన్ 69 ప్రకారం రాజ్యసభ ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రకటించిన తేదీ నుంచి 14 రోజుల లోపు ఎన్నికైన వ్యక్తి తన పాత పదవికి ఖాళీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ గడువు ముగిసేలోపు రాజీనామా చేయకపోతే ఆ ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ స్థానం ఆటోమేటిక్గా ఖాళీ అయినట్లుగా పరిగణిస్తారు. మార్చి 16న నీతీశ్, నబీన్ ఇద్దరూ పార్లమెంటు ఎగువ సభకు ఎన్నికైనందున వారు మార్చి 30 నాటికి ఆ రెండు పదవుల్లో ఏదో ఒకదాన్ని ఖాళీ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో గెలిచినవారు ఎగువ సభలో ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలి. కానీ దానికి రాజ్యాంగం ఎటువంటి నిర్దిష్ట కాలపరిమితిని నిర్దేశించలేదు. ప్రమాణ స్వీకారం చేసేంత వరకు సభా కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనడానికి వీలుండదు.
జేడీయూ నేతలు ఏమన్నారంటే?
మరోవైపు, రాజ్యసభకు ఎన్నికైన నీతీశ్ కుమార్ ఎంతకాలం సీఎంగా కొనసాగుతారనే విషయం గురించి ఆయన సన్నిహితుడు, రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి విజయ్ కుమార్ చౌదరి ఈటీవీ భారత్కు వివరించారు. నీతీశ్ మార్చి 30 నాటికి రాజ్యసభ లేదా ఎమ్మెల్సీ పదవి ఏదో ఒకదానికి రాజీనామా చేయాల్సి రావొచ్చన్నారు. కానీ అప్పటిలోగా ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయడం ఆయనకు తప్పనిసరి గానీ, ఆవశ్యకం గానీ కాదని అభిప్రాయపడ్డారు. మన దేశ రాజ్యాంగం ప్రకారం శాసనసభ, శాసనమండలిలో సభ్యుడు కాకపోయినా తదుపరి ఆరు నెలల పాటు ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగవచ్చని గుర్తుచేశారు.
రాష్ట్రంలో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటు తేదీ ఇంకా ఖరారుకాలేదన్నారు విజయ్ కుమార్ చౌదరి. నీతీశ్తో పాటు ఎన్డీఏ అగ్ర నాయకత్వం ఈ అంశంపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుందని తెలిపారు. "మా నాయకుడు నీతీశ్ కుమార్ ముఖ్యమంత్రి పదవికి ఎప్పుడు రాజీనామా చేయాలి, రాష్ట్రంలో కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయాలి అనే విషయాలపై నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఈ అంశంపై చర్చించడానికి ఎన్డీఏ నాయకులు నీతీశ్తో సమావేశమవుతారు. అందరి ఏకాభిప్రాయంతోనే ఈ విషయంపై నిర్ణయం తీసుకుంటారు" అని విజయ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు.
సీఎంగా బీజేపీ నాయకుడు!
గతేడాది జరిగిన బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ సొంతంగా 89 స్థానాలు గెలిచి అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. నీతీశ్ రాజ్యసభకు ఎన్నికవ్వడంతో సీఎం సీటును ఖాళీ చేస్తారు. దీంతో బిహార్ సీఎం బెర్త్ బీజేపీకి దక్కే ఛాన్స్ ఉంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి సామ్రాట్ చౌదరి, కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యానంద్ రాయ్ సహా మరికొందరు నాయకులు సీఎం రేసులో ఉన్నారు. ఇదిలా ఉండగా నీతీశ్ కుమారుడు నిశాంత్ కుమార్ను తదుపరి ముఖ్యమంత్రిని చేయాలనే డిమాండ్ జేడీయూలో అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. నిశాంత్ మార్చి 8న పార్టీలో చేరారు. ఆ తర్వాత చురుగ్గా పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాలుపంచుకుంటున్నారు. శనివారం ఈద్ పర్వదినం సందర్భంగా పట్నాలోని గాంధీ మైదాన్లో జరిగిన సామూహిక ప్రార్థనలకు ఆయన హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి నీతీశ్ హాజరుకాలేదు.
