బీజేపీలోకి ఏడుగురు ఆప్ ఎంపీలు- రాజ్యసభ ఛైర్మన్ పచ్చజెండా- 113కి చేరిన కమలదళ బలం
Published : April 27, 2026 at 11:40 AM IST
AAP MPs Merger IN BJP : బీజేపీలోకి ఏడుగురు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) ఎంపీల విలీనానికి రాజ్యసభ ఛైర్మన్ సీపీ రాధాకృష్ణన్ అనుమతించారు. దీంతో పెద్దల సభలో బీజేపీ సంఖ్యాబలం 106 నుంచి 113కు పెరిగింది. ఇక ఇదే సమయంలో రాజ్యసభలో ఆప్ ఎంపీల సంఖ్యాబలం 3కు తగ్గిపోయింది. రాజ్యసభ ఛైర్మన్ తాజా నిర్ణయం అనంతరం విడుదల చేసిన ఒక నోటిఫికేషన్లో ఈ వివరాలను ప్రస్తావించారు.