సరిహద్దుల్లో భారత ఆర్మీ యుద్ధ విన్యాసాలు- నోటమ్ జారీ చేసిన పాకిస్థాన్
సర్క్రీక్ ప్రాంతంలో విన్యాసాలు చేయనున్న త్రివిధ దళాలు- అత్యాధునిక ఆయుధాలతో ఎడారిలో డ్రిల్
Published : October 25, 2025 at 5:38 PM IST
Thar Shakti Exercise : సరిహద్దుల్లో భారత సైనిక విన్యాసాలకు పాకిస్థాన్ వణుకుతోంది. రాజస్థాన్లోని జైసల్మేర్ జిల్లాలో థార్ శక్తి పేరిట భారత ఆర్మీ ముమ్మరంగా యుద్ధ విన్యాసాలు చేపట్టింది. రక్షణమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. థార్ ఎడారిలో యుద్ధ సన్నద్ధతను భారత సైన్యం ప్రదర్శించింది. ఎడారి భూభాగంలో అధునాతన పోరాట నైపుణ్యాలను, సమగ్ర యుద్ధ సామర్థ్యాలను వందలాది భారత సైనికులు ప్రదర్శించారు. ఈ డ్రిల్లో రోబోటిక్ మ్యూల్స్, డ్రోన్లు, రోబోట్ డాగ్లు, అటోర్ N1200 వాహనాలు, ట్యాంకులు, హెలికాప్టర్లు వంటి ఆధునిక యుద్ధ పరికరాలు పాల్గొన్నాయి. భవిష్యత్తు యుద్ధాల్లో సాంకేతికతదే పెద్దపీట కావడంతో అధునిక టెక్నాలజీకి భారత సైన్యం పెద్దపీట వేస్తోంది.
మరోవైపు అక్టోబరు 30 నుంచి నవంబరు 10 వరకు పాక్ సరిహద్దులోని సర్క్రీక్ ప్రాంతంలో భారత త్రివిధ దళాలు పెద్ద ఎత్తున విన్యాసాలు చేపట్టేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. త్రిశూల్ పేరిట ఈ విన్యాసాలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ క్రమంలో పాకిస్థాన్ అప్రమత్తమైంది. తమ గగనతలంలో ఆంక్షలు విధిస్తూ విమానయాన సంస్థలకు నోటమ్ జారీ చేసింది. 28వేల అడుగుల ఎత్తు వరకు భారత త్రివిధ దళాలు విన్యాసాలు చేసేందుకు గగనతలాన్ని రిజర్వ్ చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత త్రివిధ దళాలు కలిసి ఉమ్మడిగా ఇంత పెద్ద కసరత్తు నిర్వహించడం గమనార్హం. ఉమ్మడి కార్యాచరణ సామర్థ్యాలు, స్వావలంబనను ప్రదర్శించడమే లక్ష్యంగా దీన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ పేర్కొంది.
సర్క్రీక్ ప్రాంతంలో పాకిస్థాన్ వక్రబుద్ధి చూపిస్తే దాని ఫలితం తీవ్రంగా ఉంటుందని ఇటీవల రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ హెచ్చరించారు. సర్క్రీక్ అనేది గుజరాత్ తీరం వెంబడి ఉన్న సున్నితమైన వ్యూహాత్మక ప్రాంతం. ఇది రెండు దేశాల మధ్య వివాదాస్పదమైన ప్రాంతం కూడా. ఈ ప్రాంతంలో పాక్ తన సైనిక మౌలిక సదుపాయాలను ముమ్మరం చేసిందనే నిఘా నివేదికలు వెలువడిన తర్వాత రాజ్నాథ్ నుంచి హెచ్చరికలు వచ్చాయి. పాక్ సరిహద్దుకు దగ్గరగా ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో భారత్ భారీ విన్యాసాలు చేయాలనుకోవడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
#WATCH | Defence Minister Rajnath Singh witnesses Exercise Thar Shakti at Longewala Border in Jaisalmer, Rajasthan— ANI (@ANI) October 24, 2025
Exercise Thar Shakti is an Indian Army exercise focused on land-based combat in desert terrains pic.twitter.com/CcrKLJOmLV
అంతకుముందు అక్టోబర్ 14న భారత సైన్యానికి చెందిన నార్తన్ కమాండ్ విభాగం విద్యుత్ విధ్వంస్ పేరుతో యుద్ధ విన్యాసాలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా భారత నెట్వర్క్ వ్యవస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకొని సాగిన యుద్ధ విన్యాసాలను లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ప్రతీక్ శర్మ పర్యవేక్షించారు. నెట్వర్క్-కేంద్రీకృత కార్యాచరణ సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించే అత్యాధునిక సామర్థ్యాలను ఈ విన్యాసాలలో సైన్యం చేపట్టింది. భవిష్యత్తులో యుద్ధాల రూపురేఖలు పూర్తిగా మారిపోతాయని సైనిక అధికారులు తెలిపారు. కేవలం ఆయుధాలతో కాకుండా సైబర్ వార్, సాంకేతికత, మానవరహిత వైమానిక వాహనాలు, ఉపగ్రహ ఆధారిత నిఘా, ఆర్థికవ్యవస్థ, దౌత్యం వంటి పలు అంశాలను ఆయుధాలుగా ఉపయోగిస్తారని చెప్పారు. అందువల్లే భారత సైన్యం బహుళ-డొమైన్ కార్యకలాపాలపై దృష్టిసారించిందని, అంతరిక్షం, సైబర్ వంటి వాటిని ఆధారంగా చేసుకొని ఆధునిక యుద్ధాలను ఎదుర్కొనేందుకు మన సైన్యం సంసిద్ధమవుతోందని వివరించారు.