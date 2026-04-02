రక్షణ ఎగుమతుల్లో భారత్ రికార్డు- 2025-26లో రూ.38,424 కోట్ల విలువైన ఉత్పత్తులు సరఫరా

రక్షణ రంగ ఎగుమతుల్లో భారత్ సరికొత్త మైలురాయి- ప్రపంచానికి ఆయుధాలను సరఫరా చేసే కీలక దేశంగా ఇండియా

Rajnath Singh (Source : ANI (File))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 2, 2026 at 10:26 AM IST

Updated : April 2, 2026 at 10:38 AM IST

Rajnath Singh On Defence Exports : రక్షణ రంగ ఎగుమతుల్లో భారత్ సరికొత్త మైలురాయిని అధిగమించింది. ఒకప్పుడు ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా ఆయుధాలను దిగుమతి చేసుకునే దేశంగా ఉన్న భారత్, ఇప్పుడు ప్రపంచానికి ఆయుధాలను సరఫరా చేసే కీలక దేశంగా ఎదుగుతోంది. దీంతో రక్షణ రంగంలో ఆత్మనిర్భర భారత్ దిశగా కేంద్రం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు సత్ఫలితాలను ఇస్తున్నాయి. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత రక్షణ రంగ ఎగుమతులు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా రూ.38,424 కోట్ల మార్కును దాటినట్లు గురువారం కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ఆయన ట్వీట్ చేశారు.

గత ఆర్థిక సంవత్సరం (2024-25) తో పోలిస్తే, ఈ ఏడాది రక్షణ ఎగుమతుల్లో 62.66% వృద్ధి నమోదైనట్లు ఆయన తన పోస్టులో వెల్లడించారు. గత ఏడాది ఎగుమతులు సుమారు రూ.24,000 కోట్లుగా ఉండగా, 2025-26లో అదనంగా రూ.14,802 కోట్ల విలువైన ఎగుమతులు పెరిగినట్లు ఆయన చెప్పారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' , 'ఆత్మనిర్భర్ భారత్' నినాదాలు కేవలం కాగితాలకే పరిమితం కాకుండా క్షేత్రస్థాయిలో అద్భుత ఫలితాలను ఇస్తున్నాయని వివరించారు. ఈ మైలురాయిలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాలు రెండూ కీలక పాత్ర పోషించాయని రక్షణ మంత్రి చెప్పారు.

ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు వాటానే ఎక్కువ

మొత్తం ఎగుమతుల్లో డిఫెన్స్ పీఎస్‌యుల వాటా 54.84శాతం కావడం గమనార్హం. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు తమ సాంకేతికతను ఆధునీకరించుకోవడంలో సాధించిన పురోగతికి ఇది నిదర్శనమన్నారు. రక్షణ ఎగుమతుల్లో ప్రైవేటు రంగం 45.16శాతం. స్టార్టప్‌లు, భారీ పరిశ్రమలు రక్షణ తయారీ రంగంలోకి రావడం వల్ల పోటీతత్వం పెరిగి, నాణ్యమైన ఉత్పత్తుల సరఫరా జరుగుతోంది. రక్షణ ఉత్పత్తుల తయారీలో ప్రైవేటు రంగం వాటా 25శాతం కాగా, రాబోయే కాలంలో ఇది 50శాతానికి పెరుగుతుదంని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

భారత నౌకాదళం సాధించిన పురోగతిని రాజ్ నాథ్ సింగ్ ప్రత్యేకంగా తన ట్వీట్​లో చెప్పుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం భారత నౌకాదళం కోసం ఆర్డర్ చేసిన ప్రతి యుద్ధనౌక, సబ్‌మెరైన్ భారతీయ షిప్‌యార్డుల్లోనే తయారవుతున్నాయని చెప్పారు. భారత నౌకాదళం ఇప్పుడు కేవలం కొనుగోలు చేసే పరిస్థితిలో లేదని, స్వయంగా నిర్మించుకునే స్థాయికి ఎదిగినట్లు చెప్పారు.

85 కంటే ఎక్కువ దేశాలకు సరఫరా

భారత్ తయారు చేస్తున్న తేలికపాటి యుద్ధ విమానాలు, బ్రహ్మోస్ క్షిపణులు, పినాక మల్టీ-బారెల్ రాకెట్ లాంచర్లు, రాడార్లు, వివిధ రకాల యుద్ధనౌకలకు అంతర్జాతీయంగా డిమాండ్ పెరుగుతోంది. సుమారు 85 కంటే ఎక్కువ దేశాలకు భారత్ ప్రస్తుతం రక్షణ పరికరాలను ఎగుమతి చేస్తోంది. భారతీయ ఉత్పత్తులు తక్కువ ధరలో ఉంటూనే, అత్యున్నత సాంకేతికతను కలిగి ఉండటం ప్రపంచ దేశాలను ఆకర్షిస్తోంది.

ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊహతం

రక్షణ రంగంలో భారత్ సాధిస్తుందని పురోగతి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతానిస్తోంది. ఎగుమతులు పెరగడం వల్ల దేశంలోకి భారీగా విదేశీ నిధులు వస్తున్నాయి. తయారీ రంగం విస్తరించడంతో లక్షలాది మంది యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి. పెద్ద రక్షణ ప్రాజెక్టుల వల్ల వాటికి విడిభాగాలు సరఫరా చేసే వేలాది సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు లబ్ధి పొందుతున్నాయి. 2029-30 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి రక్షణ ఎగుమతులను రూ.50,000 కోట్లకు చేర్చాలని కేంద్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఆ దిశగా ముందుకెళ్తోంది. 2024 -25లో దేశీయ రక్షణ ఉత్పత్తి రూ.1.50 లక్షల కోట్లు దాటింది. అయితే ఉత్పత్తిని మరింత పెంచి, దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించాలనే యోచనలో కేంద్రం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

Last Updated : April 2, 2026 at 10:38 AM IST

DEFENCE EXPORTS OF INDIA
RAJNATH SINGH ON DEFENCE BUDGET
DEFENCE BUDGET OF INDIA
RAJNATH SINGH

