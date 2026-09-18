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ఎయిర్‌ఫోర్స్ అమ్ములపొదిలో అత్యాధునిక విమానాలు- LCA తేజస్, HTT-40 ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌లను అందజేయనున్న రాజ్‌నాథ్

కీలక ప్రకటన చేసిన రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్- ఎల్‌సీఏ తేజస్ ఎఫ్‌ఓసీ ట్విన్ సీటర్ ట్రైనర్లు, హెచ్‌టీటీ- 40 బేసిక్ ట్రైనర్ విమానాలను భారత వైమానిక దళానికి అందజేయనున్నట్లు వెల్లడి

LCA Tejas
ఎల్​సీఏ తేజాస్ ఫైటర్ జెట్​ (HAL India)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 18, 2026 at 12:00 PM IST

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Teja Fighter Jets To IAF : భారత వైమానిక దళం అమ్ములపొదిలో స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారైన శక్తిమంతమైన విమానాలు (ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్), హెలికాప్టర్లు చేరనున్నాయి. ఎల్‌సీఏ తేజస్ ఎఫ్‌ఓసీ ట్విన్ సీటర్ ట్రైనర్లు, హెచ్‌టీటీ- 40 బేసిక్ ట్రైనర్ విమానాలు అందనున్నాయి. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ వెల్లడించారు. స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో అభివృద్ధి చేసిన విమానాలు, హెలికాప్టర్లను భారత వైమానిక దళానికి (ఐఏఎఫ్), పవన్ హన్స్ లిమిటెడ్‌కు అప్పగించే ఒక ప్రధాన కార్యక్రమంతో సహా పలు అధికారిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొనేందుకు తాను కర్ణాటకలోని బెంగళూరు, కేరళలోని కొచ్చిలలో పర్యటించనున్నట్లు ప్రకటించారు. తన పర్యటన వివరాలను తెలియజేస్తూ రాజ్‌నాథ్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌ 'ఎక్స్‌'లో పోస్ట్ పెట్టారు.

TAGGED:

LCA TEJAS DELIVERY HAL
RAJNATH SINGH ON AIR FORCE
HTT 40 AIRCRAFT SPECIFICATIONS
IAF LCA TEJAS FIGHTER JET
TEJA FIGHTER JETS TO IAF

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