ఇన్స్టా రీల్ చూసి ఫేక్ నోట్ల ప్రింటింగ్- ఇంట్లోనే యువకుడి సెటప్- కట్ చేస్తే!
ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్తో నకిలీ నోట్ల తయారీపై ఆసక్తి- టెలిగ్రామ్లో వీడియోల ద్వారా పద్ధతులు నేర్చుకున్న యువకుడు- ఇంట్లోనే నకిలీ నోట్లు ముద్రిస్తూ పోలీసులకు చిక్కిన కిషన్
Published : September 29, 2026 at 5:05 PM IST
Fake Notes Printing Vegetable Vendor : సోషల్ మీడియాలో వచ్చే కొన్ని రీల్స్ యువతను ఆకట్టుకోవడంతో పాటు తప్పుదారి పట్టిస్తున్నాయి. ఇలాంటి ఓ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ చూసిన ఓ యువకుడు ఏకంగా నకిలీ నోట్ల తయారీకి దిగాడు. గతంలో కూరగాయలు విక్రయిస్తూ, డ్రైవింగ్ చేస్తూ జీవనం సాగించిన అతడు, సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆశతో ఇంట్లోనే నకిలీ కరెన్సీ నోట్లను ముద్రించడం మొదలుపెట్టాడు. చివరకు పోలీసుల దాడితో ఆ వ్యవహారం బయటపడింది.
రాజ్కోట్లోని శ్యామ్ కిరణ్ పార్క్, వీధి నంబర్ 3లో ఉన్న ఓ ఇంటిపై SOG, DCB పోలీసులు సంయుక్తంగా దాడి చేశారు. ఆ దాడిలో 30 ఏళ్ల కిషన్ భూపేంద్రభాయ్ సోలంకీని అరెస్టు చేశారు. అతడి ఇంట్లో తనిఖీలు చేయగా రూ.100 విలువైన 216 నకిలీ నోట్లు, రూ.500 విలువైన మూడు నకిలీ నోట్లు లభించాయి. మొత్తం 219 నకిలీ నోట్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అంతేకాదు, రూ.100 నోటు ముద్రణకు సంబంధించిన 28 కాగితాలు, ప్రింటర్లు, స్కానర్, ల్యామినేటర్ హీటర్ మెషిన్, CPU, మానిటర్, బటర్ పేపర్, మొబైల్ ఫోన్ తదితర వస్తువులు కూడా పోలీసులకు లభించాయి. వీటి మొత్తం విలువ సుమారు రూ.65,500 ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు
ఇన్స్టా రీల్తో మొదలు
పోలీసుల విచారణలో కిషన్ నకిలీ నోట్ల తయారీ వెనుక ఆసక్తికరమైన విషయం బయటపడింది. సుమారు ఆరు నెలల క్రితం ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ రీల్ చూసినట్లు కిషన్ పోలీసులకు చెప్పాడు. అందులో ఓ వ్యక్తి నకిలీ భారతీయ కరెన్సీ నోట్లు తయారు చేసే విధానం గురించి చెప్పడంతో పాటు మరింత సమాచారం కోసం సంప్రదించవచ్చని పేర్కొన్నట్లు తెలిపాడు.
ఆ రీల్ చూసిన కిషన్, అందులో ఉన్న వ్యక్తిని సంప్రదించేందుకు ప్రయత్నించాడు. సుమారు నెలన్నర పాటు వరుసగా మెసేజ్లు పంపిన తర్వాత అతడికి స్పందన వచ్చింది. రీల్ చేసిన వ్యక్తి మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన దీపక్ బారఫా సీర్వీగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఆ తర్వాత కిషన్కు టెలిగ్రామ్ ద్వారా నకిలీ నోట్ల తయారీకి సంబంధించిన వీడియోలు పంపినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఫొటోషాప్ తరహా యాప్లను ఉపయోగించి నకిలీ నోట్లను తయారు చేసే విధానాన్ని కూడా నేర్పించినట్లు కిషన్ విచారణలో వెల్లడించినట్లు డీసీపీ జగదీశ్ భాంగర్వా తెలిపారు.
రూ.3 వేలకు రూ.10 వేల నకిలీ నోట్లు
కొన్ని నెలల పాటు పద్ధతులు నేర్చుకున్న తర్వాత కిషన్ నకిలీ నోట్లను తయారు చేయడం ప్రారంభించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో దీపక్ నుంచి అతడికి ఓ ఆఫర్ వచ్చినట్లు వెల్లడైంది. రూ.10 వేల విలువైన నకిలీ నోట్లు ఇస్తే.. అందుకు బదులుగా రూ.3 వేల అసలైన డబ్బు ఇస్తామని చెప్పినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆ డబ్బు సంపాదించే ఆశతో కిషన్ తన ఇంట్లోనే నకిలీ నోట్ల తయారీకి అవసరమైన సామగ్రిని ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లు విచారణలో తేలింది.
పోలీసులకు చిక్కిన ప్రింటింగ్ సెటప్
సెప్టెంబర్ 28న పోలీసులకు అందిన సమాచారంతో SOG, DCB బృందాలు కిషన్ ఇంటిపై దాడి చేశాయి. హింగ్లాజ్ ప్రొవిజన్ స్టోర్ ఎదురుగా ఉన్న అతడి ఇంట్లో తనిఖీలు చేపట్టారు. అక్కడ నకిలీ నోట్లతో పాటు వాటి తయారీకి ఉపయోగించిన పరికరాలు కనిపించాయి. రూ.100 నోట్లతో పాటు రూ.500 నోట్లను కూడా ముద్రించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కొన్ని నోట్లు పూర్తిగా ముద్రించగా, మరికొన్ని కాగితాలపై ముద్రణ ప్రక్రియ మధ్యలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. కిషన్పై DCB పోలీస్ స్టేషన్లో భారతీయ న్యాయ సంహితలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.
గతంలోనూ కేసులు
కిషన్కు గతంలోనూ నేర చరిత్ర ఉన్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. రాజ్కోట్ నగరంలోని తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్లో అతడిపై గతంలో ప్రొహిబిషన్ కేసు నమోదైంది. అలాగే ఏ-డివిజన్ పోలీస్ స్టేషన్లో జీపీ యాక్ట్ కింద మరో కేసు నమోదైనట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఇప్పటివరకు కూరగాయలు అమ్మడం, డ్రైవింగ్ చేయడం ద్వారా జీవనం సాగించిన కిషన్, త్వరగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆలోచనతో నకిలీ నోట్ల తయారీకి పాల్పడినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు.
ఇప్పుడు పోలీసుల దర్యాప్తు మొత్తం సోషల్ మీడియా పరిచయాల చుట్టూనే సాగుతోంది. కిషన్కు నకిలీ నోట్ల తయారీ నేర్పినట్లు చెబుతున్న మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన దీపక్ ఎవరు, అతడితో ఇంకా ఎంతమందికి సంబంధాలు ఉన్నాయి అనే విషయాలను పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. కిషన్ తయారు చేసిన నకిలీ నోట్లను ఎక్కడ చలామణి చేయాలని భావించాడు, వాటిని ఎవరికి ఇవ్వాల్సి ఉంది అనే వివరాలను కూడా పోలీసులు సేకరిస్తున్నారు. అతడి మొబైల్ ఫోన్ను ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీకి పంపించారు. అందులోని టెలిగ్రామ్ చాట్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్ హిస్టరీని పరిశీలిస్తున్నారు.