అర్జెంటీనా టు అమెరికా సైకిల్ యాత్ర- 8నెలల్లో 16,000 కి.మీల ప్రయాణం- రికార్డ్ సృష్టించిన రాజేశ్!

సైకిల్ యాత్రలో రికార్డు సృష్టించిన సైక్లిస్ట్ రాకేశ్ ఖండేకర్- 8నెలల్లోనే సైకిల్‌పై 16వేల కి.మీల దూరం ప్రయాణం

Argentina to America Cycle Yatra
అర్జెంటీనా టు అమెరికా సైకిల్ (ETV Bharat)
Published : March 15, 2026 at 3:11 PM IST

Argentina to America Cycle Yatra : మహారాష్ట్రకు చెందిన ఓ వ్యక్తి అర్జెంటీనా నుంచి అమెరికా వరకు సైకిల్ యాత్ర చేశారు. 8నెలల్లోనే 16,000 కి.మీలు ప్రయాణించారు. ఈ క్రమంలో విదేశాల్లో ఎక్కువ దూరం సైకిల్ యాత్ర చేపట్టిన భారతీయుడిగా రికార్డు సృష్టించారు. అయితే ఈ యాత్ర కోసం సైక్లిస్ట్ అధునాతన సౌకర్యాలు ఉన్న సైకిల్‌ను వాడలేదు. సాధారణ పౌరులు వాడే సైకిల్‌నే ఉపయోగించారు. ఈ క్రమంలో రాజేశ్ ఖండేకర్ సైకిల్ యాత్ర గురించి తెలుసుకుందాం.

చిన్నప్పటి నుంచే సైక్లింగ్ అంటే ఇష్టం
ఠాణెకు చెందిన రాజేశ్ ఖండేకర్ (53) వెల్డర్. ఆయనకు చిన్నప్పటి నుంచే సైక్లింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. రాజేశ్ 'ఆమ్హి సైకిల్ ప్రేమి ఫౌండేషన్' (వి సైకిల్ లవర్స్ ఫౌండేషన్)లో సభ్యుడు. ఈ క్రమంలో సైక్లింగ్ పట్ల ఆసక్తిని పెంచడం, కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం, ఫిట్‌నెస్‌పై అవగాహన కల్పించే లక్ష్యంతో ఆయన సైకిల్ యాత్ర చేపట్టారు. 2025 జూన్ 20న సైకిల్ యాత్రను అర్జెంటీనాలో ప్రారంభించి, ఎనిమిది నెలల వ్యవధిలో 16వేల కి.మీలు ప్రయాణించి అమెరికాకు చేరుకున్నారు. కఠినమైన వాతావరణ పరిస్థితుల్లో ఈ యాత్రను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు.

తన సైకిల్ యాత్ర గురించి రాజేశ్ ఖండేకర్ వివరించారు. "2025 జూన్ 20న అర్జెంటీనాకు చేరుకున్నాను. అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత అమెరికా వైపునకు నా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాను. ఈ యాత్రలో నేను అనేక దేశాల గుండా ప్రయాణించాను. కెనడా వరకు నా ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాలనేది నా అసలు ప్రణాళిక. అయితే ఆర్థిక పరిమితుల కారణంగా అమెరికాతో సైకిల్ యాత్రను ముగించేశాను. ఆ తర్వాత స్వదేశానికి (భారత్‌కు) వచ్చేశాను. అందుకు బాధ కలిగింది. 'ఆమ్హి సైకిల్ ప్రేమి ఫౌండేషన్' చాలా మంది సైక్లింగ్ ఔత్సాహికులను ప్రోత్సహిస్తోంది. వారికి అండగా నిలుస్తోంది." అని రాజేశ్ తెలిపారు.

ఇప్పటివరకు 78000 కి.మీలు పూర్తి
అయితే ఈ సైకిల్ ప్రయాణంలో రాజేశ్ ఖండేకర్ అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. సైకిల్‌పై ప్రయాణించడం ద్వారా ఆయన గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి విదేశీయులకు స్పష్టమైన సందేశాన్ని అందించారు. ఇప్పటివరకు రాజేశ్ ప్రపంచంలోని ఐదు ఖండాల్లోని 41 దేశాల్లో సైకిల్ యాత్ర చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో 78,000 కిలోమీటర్ల దూరం సైకిల్ తొక్కారు.

"రోడ్లపై సైక్లింగ్ చేస్తున్నప్పుడు రిక్షాలు, బైక్‌లు, ఇతర వాహనాలు ఉద్దేశపూర్వకంగా సైక్లిస్ట్‌లను ఓవర్‌ట్రాక్ చేస్తాయి. అలాంటప్పుడు సైక్లిస్టులకు ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది. ఇటీవల నేను అర్జెంటీనా నుంచి అమెరికాకు సైకిల్ యాత్ర చేస్తున్నప్పుడు రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యాను. అయితే విదేశాలలో రోడ్డు యాక్సిడెంట్‌కు, మన దేశంలో రోడ్డు ప్రమాదానికి గణనీయమైన తేడా ఉంది. ఫారిన్‌లో ప్రమాదం తర్వాత నాకు సహాయం చేయడానికి వెంటనే వాహనాలు ఆపేశారు. అదే భారత్‌లో అయితే ముఖ్యంగా ముంబయి లేదా ఠాణె వంటి నగరాల్లో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగితే వాహనాలను ఎవరూ ఆపరు. అందువల్ల, సైక్లిస్టుల భద్రతను నిర్ధారించడానికి ప్రభుత్వం కఠినమైన నిబంధనలను అమలు చేయాలి." అని రాజేశ్ అభిప్రాయపడ్డారు.

'అందుకు మానసిక, శారీరక దృఢత్వం అవసరం'
కొవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలోనే అర్జెంటీనా నుంచి అమెరికాకు సైకిల్ యాత్రను చేయాలని రాజేశ్ అనుకున్నారు. కానీ ఆ సమయంలో ప్రభుత్వ ఆంక్షల కారణంగా వెనక్కి తగ్గారు. అయితే ఇటువంటి సైకిల్ యాత్ర చేపట్టాలంటే మానసిక, శారీరక దృఢత్వం చాలా అవసరమని 'ఆమ్హి సైకిల్ ప్రేమి ఫౌండేషన్' ఫౌండేషన్ సభ్యుడు అమోల్ కులకర్ణి అభిప్రాయపడ్డారు.

అయితే రాజేశ్ ఖండేకర్ ఈ ప్రయాణం కోసం తాను ఉపయోగించిన సైకిల్‌ను స్వయంగా తయారు చేసుకున్నారు. ఈ సైకిల్ బరువు 23 కిలోలు. ఈ యాత్ర సమయంలో పర్యావరణం, ఫిట్‌నెస్ గురించి సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేశారు. గతంలో రాజేశ్ కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు సైక్లింగ్ యాత్రను చేపట్టారు.

