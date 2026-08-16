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మట్టిదిబ్బల మధ్యే మువ్వన్నెల జెండా పండుగ- ఏడాది గడిచినా కొత్త బడి ఊసే లేదు!

శిథిలావస్థకు చేరడంతో 2025 ఆగస్టు 1న కూల్చివేసిన ప్రభుత్వ పాఠశాల భవనం- స్వాతంత్య్ర వేడుకలకు ప్రైవేటు భవనం యజమాని నిరాకరణ- శిథిలాల మధ్యే జెండా ఆవిష్కరణ

Udaipur School Without Building
శిథి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2026 at 10:41 PM IST

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Udaipur School Without Building : చేతుల్లో మువ్వన్నెల జెండా, కళ్లలో ఎన్నో కలలు, స్వాతంత్య్ర వేడుకలపై చిన్నారుల ముఖాల్లో ఉత్సాహం. కానీ ఆ ఆనందానికి సరైన వేదిక మాత్రం లేకుండా పోయింది. ఓవైపు దేశం స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహిస్తుంటే, మరోవైపు పాఠశాల భవనం శిథిలాల మధ్యే చిన్నారులు జెండాను ఎగరేసి పండుగ చేసుకున్నారు. రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పుర్‌ జిల్లాలో జరిగింది.

దక్షిణ రాజస్థాన్‌లోని గిరిజన ప్రాంతంగా గుర్తింపు పొందిన కానోడ్‌-భిండర్‌ పరిధిలోని హరియాఖేడా లూన్​దా ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఈ పరిస్థితి నెలకొంది. పాఠశాల భవనం తీవ్రంగా శిథిలావస్థకు చేరడంతో గతేడాది ఆగస్టు 1న అధికారులు దానిని కూల్చివేశారు. భవనం ఎప్పుడు కూలిపోతుందో తెలియని పరిస్థితి ఉండటంతో ముందస్తు చర్యగా దాన్ని నేలమట్టం చేశారు. అయితే, భవనం కూల్చిన తర్వాత కొత్త పాఠశాల నిర్మిస్తామని భావించిన స్థానికుల ఆశలు ఏడాది గడిచినా నెరవేరలేదు. పాఠశాల భవనం లేకపోవడంతో చిన్నారుల చదువుకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా గ్రామస్థులు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేశారు. గ్రామంలోని ఓ ప్రైవేటు భవనంలో తరగతులు నిర్వహించేలా సహకరించారు. దాదాపు ఏడాది కాలంగా అక్కడే పిల్లలకు బోధన కొనసాగుతోంది. ఈ పాఠశాలలో మొదటి తరగతి నుంచి ఐదో తరగతి వరకు సుమారు 40 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు.

శిథిలాల మధ్యే జెండా పండుగ
అయితే స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజున మరో సమస్య ఎదురైంది. ప్రైవేటు భవనం యజమాని తన వ్యక్తిగత కారణాలతో అక్కడ జెండావిష్కరణకు అనుమతి ఇవ్వలేదని స్కూల్ హెడ్​మాస్టర్ శివ్​కుమార్ తెలిపారు. దీంతో చిన్నారులతో స్వాతంత్య్ర వేడుకలు నిర్వహించకుండా ఉండటం సరికాదని గ్రామస్థులు భావించారని అన్నారు. చివరకు పాత పాఠశాల ఉన్న ప్రదేశాన్నే వేడుకలకు వేదికగా ఎంచుకున్నారని అన్నారు. పాత భవనం కూల్చివేసిన తర్వాత మిగిలిన శిథిలాల మధ్య చిన్నారులను నిలబెట్టి జెండాను ఎగరేశారు. చిన్నారులు చేతుల్లో జాతీయ జెండాలను పట్టుకుని స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ దృశ్యాలకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. కాగా, పాఠశాలకు మాత్రమే కాకుండా గ్రామంలోని అంగన్‌వాడీ కేంద్రానికీ ఇదే పరిస్థితి ఎదురైంది. గతంలో పాఠశాల భవనంలోనే అంగన్‌వాడీ కేంద్రం కూడా కొనసాగేది. పాఠశాల భవనం కూల్చివేసిన తర్వాత అంగన్‌వాడీని కూడా ప్రైవేటు భవనంలోనే నిర్వహిస్తున్నారు.

'ఏడాది అయినా కొత్త భవనం లేదు'
పాఠశాల భవనం కూల్చివేసి ఏడాది కావస్తున్నా కొత్త భవన నిర్మాణానికి సంబంధించిన పనులు మొదలు కాకపోవడంపై గ్రామస్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ పిల్లలు ఏడాది కాలంగా ప్రైవేటు భవనంలో చదువుకోవాల్సి వస్తోందని చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం అక్కడ కూడా తరగతుల నిర్వహణకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని పేర్కొంటున్నారు. స్థానికుడు ప్రతాప్‌సింగ్‌ మీణా తన కుమారుడు ఇదే పాఠశాలలో ఐదో తరగతి చదువుతున్నాడని తెలిపారు. పాత భవనం కూల్చివేసి ఏడాది గడిచినా కొత్త భవనం కోసం బడ్జెట్‌ కూడా మంజూరు కాలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పిల్లలకు శాశ్వత భవనం లేకపోవడంతో విద్యాభ్యాసం ఇబ్బందికరంగా మారిందన్నారు.

విద్యా వ్యవస్థపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను రాజస్థాన్‌ ప్రదేశ్‌ కాంగ్రెస్‌ కమిటీ అధ్యక్షుడు గోవింద్‌సింగ్‌ డోటాసరా సోషల్​ మీడియా ఎక్స్​లో షేర్​ చేశారు. రాష్ట్రంలోని విద్యా వ్యవస్థపై బీజేపీ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. దేశమంతా 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ సంబరాల్లో ఉంటే, ఇక్కడ మాత్రం శిథిలాల, రాళ్ల మధ్య మువ్వన్నెల జెండాను ఎగురవేస్తున్నారని అన్నారు. ఇది కేవలం ఈ ఒక్క పాఠశాల దుస్థితి కాదని, బీజేపీ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల శిథిలాల కింద సమాధి అయిన ఆ కలల ప్రతిరూపం కూడా అని పేర్కొన్నారు. దేశ విద్యా వ్యవస్థను అగాధంలోకి నెట్టివేసిన బీజేపీ-ఆర్ఎస్‌ఎస్ ఆలోచనా విధానంలో, పిల్లల విద్య, వారి భవిష్యత్తు ఎప్పుడూ ప్రాధాన్యత అంశాలుగా లేవని ఆరోపించారు.

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