800 ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న 'మిస్టీరియస్ స్వీట్'- GI ట్యాగ్​తో మరింత గుర్తింపు!

జైపుర్​లో ఫిని స్వీట్ చాలా పాపులర్- 800 ఏళ్ల క్రితం నాటి మిఠాయికి స్థానికంగా మంచి ఆదరణ- జియోగ్రాఫికల్​ ఇండెక్స్​ ట్యాగ్​ (జీఐ ట్యాగ్​) లభిస్తే మరింత గుర్తింపు లభిస్తుందన్న నిపుణులు, చరిత్రకారులు

FINI SWEET RAJASTHAN
Sambhar's 800-Year-Old Feeni Sweet Seeks GI Tag For Global Recognition (Etv Bharat)
Fini Sweet Rajasthan: రాజస్థాన్​లో 800 ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న ఫిని అనే స్వీట్ చాలా పాపులర్. దీన్ని ఉత్తరాది ప్రజలు ఎక్కువగా తింటారు. అయితే శతాబ్దాల చరిత్ర ఉన్న ఈ మిఠాయికి ఇప్పటికీ జియోగ్రాఫికల్​ ఇండెక్స్​ ట్యాగ్​ (జీఐ ట్యాగ్​) హోదా రాలేదు. దీనికి జీఐ ట్యాగ్ వస్తే దేశ, విదేశాల్లో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుందని చరిత్రకారులు, నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఫిని స్వీట్ హిస్టరీ గురించి తెలుసుకుందాం పదండి.

మిస్టీరియస్ స్వీట్​
శుద్ధి చేసిన పిండి, నెయ్యితో ఫిని స్వీట్​ను తయారుచేస్తారు. జైపుర్ జిల్లాలోని సాంబార్ ప్రాంతంలో ఈ మిఠాయిని ఎక్కువగా తయారుచేస్తారు. ఇది చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చిన్నని దారాలు పొరలు మాదిరిగా ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని మిస్టీరియస్ స్వీట్ అని కూడా పిలుస్తారు.

800 ఏళ్ల చరిత్ర
చంద్ బర్దాయి రచించిన పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ రాసోలో ఈ స్వీట్ గురించి ప్రస్తావించారని సాంబార్ ప్రాంతంలో ఫిని వంటకం గురించి సర్వే నిర్వహించిన రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్కే శర్మ తెలిపారు. పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ వివాహం సందర్భంగా రెండు రకాల ఫిని స్వీట్స్​ను (తీపి, ఉప్పు) వడ్డించారని పేర్కొన్నారు. అంటే ఈ స్వీట్​కు 800 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉందని స్పష్టం చేశారు. ఫిని కేవలం స్వీట్ మాత్రమే కాదని, రాజస్థాన్ సాంస్కృతిక వారసత్వానికి చిహ్నమని కొనియాడారు. సాంబార్ ప్రాంతం వాణిజ్య కేంద్రంగా మారడానికి ఈ స్వీట్ సహాయపడిందని అన్నారు.

"జియోగ్రాఫికల్​ ఇండెక్స్​ ట్యాగ్​ (జీఐ ట్యాగ్​) ఈ స్వీట్​కు గేమ్ ఛేంజర్ కావచ్చు. జీఐ ట్యాగ్ లభిస్తే ఈ వంటకానికి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. జీఐ ట్యాగ్ హోదా ఫిని స్వీట్ అంతర్జాతీయ మార్కెట్​కు చేరుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. సాంబార్ ఉప్పునీటి సరస్సు సమీపంలోని వాతావరణ పరిస్థితులు ఈ స్వీట్​ను మరింత స్పెషల్ గా ఉంచుతాయి. మంచి నాణ్యత, ఆకృతిని ఇస్తాయి. సరైన బ్రాండింగ్, ప్రభుత్వ మద్దతుతో ఈ 800 సంవత్సరాల పురాతన మిఠాయి ప్రపంచ పాక పటంలో సరైన స్థానాన్ని పొందగలదు" అని ఆర్కే శర్మ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

వెజిటెబుల్ గీతో తయారీ
అయితే ఈ ప్రాచీనమైన, పురాతనమైన ఫిని స్వీట్​ను సాంబార్ ప్రాంతంలో చాలా మంది వ్యాపారులు తయారుచేస్తున్నారు. అందులో బన్షిలాల్ ఫ్యామిలీ ఒకటి. ఈ కుటుంబంలోని మూడో తరం ఇప్పుడు ఈ స్వీట్​ను తయారుచేస్తోంది. "వెజిటేబుల్​ గీతో తయారు చేసిన ఫిని స్వీట్ ఏడాది పొడవునా దొరుకుతుంది. స్వచ్ఛమైన నెయ్యి ఫిని శీతాకాలంలో మాత్రమే తయారవుతుంది. మకర సంక్రాంతి సమయంలో దీనికి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది" అని బన్షిలాల్ తెలిపారు. తాను, తన సోదరుడు పెద్దల నుంచి ఈ క్లిష్టమైన ఫిని స్వీట్​ను తయారు చేయడం నేర్చుకుంటున్నామని యువ వ్యవస్థాపకుడు మనీశ్ ప్రజాపత్ తెలిపారు. ఈ సంప్రదాయ వంటకం మరింత కాలం మనుగడ సాగించి, భవిష్యత్ తరాలకు చేరాలని తాము కోరుకుంటున్నామని వెల్లడించారు.

RAJASTHAN MYSTERIOUS SWEET
ఫిని స్వీట్​ (ETV Bharat)

'రెండు నెలలపాటు ఈ మిఠాయికి ఫుల్ డిమాండ్'
డిసెంబరు నుంచి జనవరి వరకు ఫిని స్వీట్ తయారుచేసేందుకు అనువైన కాలమని ఈ వంటకం తయారీదారుడు కమల్ కుమావత్ తెలిపారు. తేమ లేదా వాతావరణంలో స్వల్ప మార్పులు కూడా ఫిని స్వీట్ తయారీ ప్రక్రియను చెడగొడతాయని అన్నారు. అధిక వేడి మీద ఈ స్వీట్​ను తయారుచేస్తారని వెల్లడించారు. మరోవైపు, సాంబార్ ప్రాంతంలో వందలాది కుటుంబాలు ఈ స్వీట్​ను తయారు చేయడం ద్వారా జీవనోపాధిని పొందుతున్నారని శిల్పి యోగేశ్ గుర్జార్ స్పష్టం చేశారు. ఈ స్వీట్లకు ప్రతి ఏటా రెండు నెలలు ఫుల్ డిమాండ్ ఉంటుందని, అందుకే కస్టమర్లు తమ అవసరాలకు సరిపడా ఆర్డర్లును ముందే ఇచ్చేస్తారని చెప్పారు. సాంబార్ ప్రాంతంలోని వచ్చి ప్రతీ టూరిస్ట్ తప్పకుండా ఫిని స్వీట్​ను కొనుగోలు చేసి తీసుకువెళ్తాడని అన్నారు.

టర్నోవర్ దాదాపు రూ.50 కోట్లు
ఫిని స్వీట్ వ్యాపారం వార్షిక టర్నోవర్ దాదాపు రూ.50 కోట్లు. దాదాపు 50 మందికి పైగా వ్యాపారులు కూరగాయల నెయ్యిని ఉపయోగించి ఫినిని తయారు చేస్తారు. అయితే 10 మందికి పైగా వ్యాపారులు శీతాకాలంలో స్వచ్ఛమైన నెయ్యి ఫినిని తయారు చేస్తారు. ఈ స్వీట్ ఇప్పటికే భారత్, విదేశాల్లో పాపులర్. ఎందుకంటే విదేశాలలో స్థిరపడిన సాంబార్ ప్రాంతవాసులు దీన్ని అక్కడికి తప్పకుండా తీసుకెళ్తారు. ఆగ్రాలోని పెథా లేదా బికనేరి భుజియాకు లభించినంత గుర్తింపు మాత్రం ఫినికి దక్కలేదు. జీఐ ట్యాగింగ్ లేకపోవడం, నిర్మాణాత్మక బ్రాండింగ్ లేకపోవడం వల్ల ఫినికి పెద్ద స్థాయిలో గుర్తింపు దక్కలేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

