జైలులో చిగురించిన ప్రేమ- పెళ్లితో ఒక్కటైన జీవిత ఖైదీలు- ఇద్దరిపైనా మర్డర్ కేసులు!
ఖైదీల పెళ్లి కోసం 15 రోజుల పెరోల్ ఇచ్చిన కోర్టు- జైలు సాక్షిగా పెళ్లి చేసుకున్న హంతకులు
Published : January 23, 2026 at 8:55 PM IST
Rajasthan Open Jail Love Story: సినిమాల్లో ప్రేమకు కులం, మతం లేదని అంటూ ఉంటారు. కానీ ఈ కథలో ఆ ప్రేమ ఇద్దరు కరడుగట్టిన నేరస్థుల మధ్య, అదీ జైలు గోడల మధ్య చిగురించింది. చివరికి అది పెళ్లికి దారి తీసింది. ఏంటీ ఆశ్చర్యంగా ఉందా? అయితే ఈ కథనం చదవండి.
డేటింగ్ యాప్ ద్వారా ట్రాప్ చేసి హత్య చేసిన కేసులో నిందితురాలుగా ఉన్న ప్రియా సేథ్, అలాగే ఐదుగురిని హతమార్చిన కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న హనుమాన్ ప్రసాద్ శుక్రవారం వైవాహ బంధంతో ఒకటి అయ్యారు. ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏమిటంటే, ఈ ఖైదీల పెళ్లి కోసం రాజస్థాన్ హైకోర్టు ఏకంగా 15 రోజుల పెరోల్ మంజూరు చేసింది.
ప్రేమను జైలు గోడలు అడ్డుకోలేవ్!!
ప్రస్తుతం జైపూర్ సాంగనేర్ ఓపెన్ జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తున్న వీరిద్దరికీ పెరోల్ కమిటీ నుంచి అనుమతి లభించింది. దీనితో ఈ ఇద్దరు కరుడు గట్టిన నేరస్థుల మధ్య రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని అల్వార్ జిల్లా బరోడా మేవ్లో శుక్రవారం వివాహం జరిగింది. దీనిని బట్టి ప్రేమను జైలు గోడలు అడ్డుకోలేవని మరోసారి నిరూపితమైంది!!
ట్రాప్ చేసి మర్డర్ చేసిన పెళ్లికూతురు
జైపుర్ ఝోట్వారా ప్రాంతానికి చెందిన ప్రియా సేథ్ (అలియాస్ నేహా సేథ్) అత్యంత క్రూరమైన హత్య కేసులో ప్రస్తుతం జీవిత ఖైదీగా ఉంది. తన ప్రియుడు దీక్షిత్ చేసిన అప్పులను తీర్చడం కోసం, డేటింగ్ యాప్ ద్వారా దుష్యంత్ శర్మ అనే యువకుడిని ఆమె గతంలో ట్రాప్ చేసింది. అతడిని తన ఫ్లాట్కు పిలిపించి, కిడ్నాప్ చేసి రూ.10 లక్షల డిమాండ్ చేసింది. దుష్యంత్ తండ్రి రూ.3 లక్షలు డిపాజిట్ చేసినప్పటికీ, ప్రియ, ఆమె సహచరులు దుష్యంత్ను దారుణంగా చంపేసి, మృతదేహాన్ని సూట్కేస్లో కుక్కి బయటపడేశారు. ఈ కేసును విచారణ చేసిన న్యాయస్థానం 2023 నవంబర్ 24న ఆమెకు జీవిత ఖైదు విధించింది. అప్పటి నుంచి ఆమె జైలు జీవితం గడుపుతోంది.
ఏకంగా ఐదుగురిని చంపేసిన పెళ్లికొడుకు
ఇక పెళ్లికొడుకు హనుమాన్ ప్రసాద్ కథ అయితే మరింత భయంకరం. అతను 2017లో జరిగిన ఒక సామూహిక హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడుగా ఉన్నాడు. ఒక మహిళతో ఉన్న అక్రమ సంబంధం కారణంగా, ఆమె భర్తను, ముగ్గురు పిల్లలను చంపేశాడు. అంతేకాదు మేనల్లుడిని కూడా దారుణంగా హతమార్చాడు. ఈ విధంగా ఐదుగురిని దారుణంగా హత్య చేశాడు. ఈ క్రూరమైన నేరానికిగాను కోర్టు అతనికి జీవిత ఖైదు విధించింది.
జైలులో పరిచయం - ప్రేమ
ఈ కరుడుగట్టిన నేరస్థులు ఇద్దరూ జైపుర్ సాంగనేర్ ప్రాంతంలోని ఓపెన్ ప్రిజన్ క్యాంప్లో శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు. ఈ క్యాంపులో ఖైదీలు కలుసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. దీనితో వీరిద్దరి మధ్య ముందుగా పరిచయం ఏర్పడింది. తరువాత అది క్రమంగా ప్రేమగా మారింది. తరువాత అది బాగా ముదిరింది. దీనితో వీరు పెళ్లి చేసుకోవాలని బలంగా నిర్ణయించుకున్నారు.
ఖైదీల పెళ్లి కోసం పెరోల్
తమ వివాహం కోసం పెరోల్ కోరుతూ ప్రియా సేథ్ పిటిషన్ను దాఖలు చేసింది. దీనిని విచారణ చేసిన జస్టిస్ మహేంద్ర కుమార్ గోయల్, జస్టిస్ చంద్రప్రకాశ్ శ్రీమాలిలతో కూడిన హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్, దీనిపై త్వరతగతిన నిర్ణయం తీసుకోవాలని పెరోల్ కమిటీని ఆదేశించింది. దీనితో కమిటీ వీరిద్దరికీ జనవరి 23 నుంచి 15 రోజుల పాటు పెరోల్ ఇచ్చింది.
దీనితో శుక్రవారం అల్వార్లో పోలీసుల పర్యవేక్షణలో, నిబంధనలకు లోబడి వీరి వివాహం జరిగింది. ఇద్దరు హంతకులు జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తూ, ప్రేమలో పడి, చివరికి పెళ్లి చేసుకోవడం ఇప్పుడు రాజస్థాన్తోపాటు, దేశమంతంటా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
