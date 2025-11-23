ఏడాదిగా కోమాలో కొడుకు- పూరీ జగన్నాథుడిని ప్రార్థించాక చలనం- దేవుడే కాపాడాడంటున్న తండ్రి
కోమాలో ఉన్న కొడుకుని కాపాడింది దైవమే అంటున్న తండ్రి!
Published : November 23, 2025 at 12:03 PM IST
Lord Jagannath Blessings On Boy : సంవత్సరానికి పైగా ఆ బాలుడు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడు. ఎంతో మంది డాక్టర్లకు చూపించాడు తండ్రి. కానీ ఫలితం లేకుండా పోయింది. ఇక చేసేది ఏమి ఒకటే మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు. అదే దైవ మార్గం. అదెలా అనుకుంటున్నారా? కోమాలో ఉన్న తన కుమారుడిని ఆలయం సింహద్వారం ముందు పడుకోబెట్టాడు. ఇక నువ్వే పిల్లవాడిని బతికించాలని వేడుకున్నాడు. ఆ తండ్రి పడుతున్న వేదనకు కరిగిపోయిన భగవంతుడు కోమాలో ఉన్న 8 ఏళ్ల బాలుడిలో చలనం తీసుకొచ్చాడని ఇప్పుడు అంతా నమ్ముతున్నారు. ఇది ఒడిశా పూరీలోని జగన్నాథ స్వామి ఆలయం వద్ద జరిగిన విషయం. అసలు ఆ వ్యక్తి ఎవరు? ఆ ప్రాంతంలో ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం.
అసలేం జరిగింది?
రాజస్థాన్కు చెందిన ప్రకాశ్ భోయ్ అనే వ్యక్తికి నిఖిల్ అనే 8 ఏళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. అయితే గత సంవత్సరం కాలంగా నిఖిల్ అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడు. చాలా కాలంగా స్పృహ కోల్పోయి లేవలేని స్థితిలో ఉన్నాడు. అతడి ఆరోగ్యం కుదుటపడాలని ఎన్నో ఆసుపత్రుల్లో చూపించాడు తండ్రి ప్రకాశ్. కానీ ఆరోగ్యం కుదుటపడలేదు. ఇక చేసేది ఏమీ లేక తాను ఎక్కువ కొలిచే దైవాన్ని తలుచుకున్నాడు. వెంటనే ఒడిశాలోని పూరీకి తీసుకెళ్లాడు. అనారోగ్యంతో ఉన్న తన కుమారుడిని సింహద్వారంలో పడుకోబెట్టాడు. తన కుమారుడి ఆరోగ్యం ఎలాగైనా బాగుచేయమని చెప్పి కన్నీటితో ఆ దైవాన్ని వేడుకున్నాడు. ఎన్నో రోజులుగా అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న నిఖిల్ ఒక్కసారిగా కాళ్లు, చేతులు ఆడించడం మొదలు పెట్టాడు. అంతే ఇక ఆ తండ్రి సంతోషానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. వెంటనే ఆ స్వామి వద్దకు వెళ్లి తన కొడుకును బతికించాడని నమ్ముతూ కృతజ్ఞతలు చెప్పుకున్నాడు.
బాలుడిలో చలనం రావడంతో షాక్!
అయితే ఆ దృశ్యాన్ని చూసినవారంతా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. ఆ దైవ కృప వల్లే బాలుడిలో చలనం వచ్చిందని అంతా భావిస్తున్నారు. నిఖిల్ త్వరగా కోలుకుని పూర్తి ఆరోగ్యంగా ఉండాలని స్థానికులంతా కోరుకుంటున్నారు. ఇదిలా ఉండగా ఈ విషయం తెలుసుకున్న జిల్లా యంత్రాంగం కూడా స్పందించింది. బాధితుడికి సహాయం అందించింది. నిఖిల్కు మెరుగైన వైద్య చికిత్స అందించాలని, వెంటనే అతడు ఉన్న చోటుకు అంబులెన్స్ను పంపించింది. నిఖిల్ను, అతడి తండ్రిని ఆలయం నుంచి పూరీ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లింది. అనంతరం మెరుగైన వైద్య చికిత్స కోసం వైద్యులు అతడిని కటక్ శిశు భవన్కు పంపారు.
నమ్మినవారికి ఆ దైవం ఎప్పుడూ మేలు చేస్తారు!
నిఖిల్కు కచ్చితంగా ఒక కొత్త జీవితం లభిస్తుందని అందరూ ఆశిస్తున్నారు. అయితే ఆ దైవ ఆశీస్సులతో ప్రతిదీ సాధ్యమవుతుందని అక్కడి భక్తులు, సేవకులు అంటున్నారు. మనుషుల హృదయంలో భక్తి, విశ్వాసం, అంకితభావం ఉంటే ఎక్కడున్నా ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నా దైవం వారి వెంటే ఉంటుందని నమ్మకం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తనను నమ్మిన భక్తుల పట్ల వెనువెంటనే ఉంటూ కోరికలను నెరవేరుస్తారని చెబుతున్నారు.
