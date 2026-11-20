ఆ పత్రం ద్వారా హిందూ వివాహాన్ని రద్దు చేయలేరు: రాజస్థాన్ హైకోర్టు
Rajasthan HC On Hindu Marriages : సామాజిక విడాకుల పత్రం ద్వారా హిందూ వివాహాన్ని రద్దు చేసినట్లుగా పరిగణించలేమని రాజస్థాన్ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
Published : November 20, 2026 at 5:13 PM IST
హిందూ వివాహం రద్దుపై రాజస్థాన్ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. 'చుట్పల్లా' అని పిలిచే సామాజిక విడాకుల పత్రం ద్వారా హిందూ వివాహాన్ని రద్దు చేసినట్లుగా పరిగణించలేమని తేల్చి చెప్పింది. ఏదైనా వర్గానికి అటువంటి పద్ధతుల ద్వారా విడిపోవడానికి సుదీర్ఘకాలంగా స్థిరపడిన సంప్రదాయం ఉంటే దానిని కోర్టులో పక్కా ఆధారాలతో నిరూపించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు రాజస్థాన్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ అరుణ్ మోంగా, జస్టిస్ యోగేంద్ర కుమార్ పురోహిత్లతో కూడిన డివిజన్ బెంచ్ తీర్పునిచ్చింది. జోధ్పుర్ ఫ్యామిలీ కోర్టు గతంలో ఇచ్చిన తీర్పును సమర్థిస్తూ మహిళ అప్పీల్ను కొట్టివేసింది.
అసలేంటి కేసు?
1999 నవంబర్ 21న హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం ఈ దంపతులు వివాహం చేసుకున్నారు. పెళ్లైన కొన్నాళ్లకే దంపతుల మధ్య గొడవలు మొదలయ్యాయి. వారిని కలపడానికి కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామంలోని పెద్దలు ప్రయత్నించారు. ఆ ప్రయత్నాలన్ని విఫలమయ్యాయి. చివరకు 2000 డిసెంబర్ 4న ఈ దంపతులు తమ సమాజంలోని పెద్దలు, కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో విడిపోయారు. ఛుత్పల్లా పద్ధతి ప్రకారం వీరు వేరుపడ్డారు. కాగా, ఈ దంపతులకు పిల్లలు లేరు. ప్రస్తుతం ఈ దంపతులు వేర్వేరుగా ఉంటున్నారు.
అయితే 'చుట్పల్లా' (సామాజిక విడాకుల పత్రం) ఆధారంగా భార్య హిందూ వివాహ చట్టంలోని సెక్షన్ 13 కింద తమ వివాహం రద్దయిందని ప్రకటించాలని కోరుతూ జోధ్పుర్ కుటుంబ న్యాయస్థానంలో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ఈ పిటిషన్ను 2023 మే 18న ఫ్యామిలీ కోర్టు కొట్టివేసింది. చుట్పల్లా విడాకులు తమ సమాజంలో చాలా కాలంగా ఉన్న, గుర్తింపు పొందిన ఆచారమని నిరూపించడంలో మహిళ విఫలమైందని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. సాక్ష్యంగా సమర్పించిన సామాజిక విడాకుల పత్రంలో అటువంటి ఆచార పద్ధతి గురించి ఎటువంటి ప్రస్తావన లేదని పేర్కొంది. కాగా, సదరు మహిళకు తాజాగా రాజస్థాన్ హైకోర్టులోనూ ఎదురుదెబ్బే తగిలింది.