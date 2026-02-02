పేద అమ్మాయిల పెళ్లికి ఆర్థిక సాయం- 132 ఏళ్లుగా చేస్తున్న ఓ కుటుంబం- ఎందుకో తెలుసా?
తండ్రి రాసిచ్చిన బాధ్యతల వీలునామా - 132 ఏళ్లుగా పేద అమ్మాయిల పెళ్లి కోసం సాయం చేస్తున్న వైనం!
Published : February 2, 2026 at 6:37 PM IST
Support For Poor Brides At Wedding : ఆధునిక కాలంలో అనేక సంప్రదాయాలు కనుమరుగవుతున్నా, బికనీర్కు చెందిన ఒక కుటుంబం మాత్రం తరతరాలుగా ఓ గొప్ప కార్యాన్ని అలానే కొనసాగిస్తూ ఉంది. పుష్కర్ణ సామాజిక వర్గం నిర్వహించే సామూహిక వివాహ వేడుకల్లో నిరుపేద యువతులకు అండగా నిలుస్తోంది. ఇలా 132 ఏళ్ల నాటి గొప్ప వారసత్వాన్ని బిన్నానీ కుటుంబం నేటికీ కొనసాగిస్తోంది. ఈ సేవ కేవలం ఒక నైతిక బాధ్యతగానే కాకుండా, కుటుంబంలోని పెద్దలు దీనిని ఒక వీలునామాలో పొందుపరచడం ద్వారా చట్టపరమైన, భావోద్వేగపూరిత బాధ్యతగా మార్చారు.
ఈ సేవా వారసత్వం మేఘరాజ్ బిన్నానీ పూర్వీకుల కాలం నుంచి ప్రారంభమైంది. ఆయన కుమారుడు బులాకీ దాస్ బిన్నానీ ఈ విలువలను మరింత పటిష్టం చేశారు. 2008లో బులాకీ దాస్ మరణించడానికి ముందు, తన ముగ్గురు కుమారులకు సామాజిక, మతపరమైన బాధ్యతలను ఒక వీలునామా ద్వారా విభజించి ఇచ్చారు. ప్రతి కుమారుడు ఒక నిర్దిష్టమైన సేవను తప్పనిసరిగా కొనసాగించాలని ఆయన అందులో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. ఆ వీలునామా ప్రకారం, రాంగోపాల్ బిన్నానీకి ఒక ముఖ్యమైన బాధ్యత అప్పగించారు. పుష్కర్ణ సామూహిక వివాహాల్లో పెళ్లి చేసుకునే నిరుపేద యువతులకు వేల రూపాయల విలువైన గృహోపకరణాలను బహుమతిగా ఇవ్వాలని సూచించారు. ఇందుకోసం రూ.1లక్ష నిధిని కేటాయించి, దానిపై వచ్చే వడ్డీని ఏటా ఈ కార్యక్రమం కోసం వినియోగించాలని ఆదేశించారు.
"2008 కంటే ముందు మా తండ్రి మా పూర్వీకుల మార్గంలో ఈ సేవ చేసేవారు. ఆయన మరణం తర్వాత, మేము ఆయన వీలునామాలో పేర్కొన్న విధంగానే ఈ పనిని కొనసాగిస్తున్నాము" అని రాంగోపాల్ గుర్తు చేసుకున్నారు. కాలక్రమేణా ఒక్కొక్కరికి ఇచ్చే సహాయం పరిమాణం తగ్గినప్పటికీ, ఇది కూడా తన తండ్రి కోరిక ప్రకారమే జరుగుతుందని రాంగోపాల్ తెలిపారు. "సేవ అనేది సమిష్టిగా జరగాలని మా తండ్రి నమ్మేవారు. నేడు మా కుటుంబంతో పాటు మరెందరో ఈ సేవలో భాగస్వాములయ్యారు. అందరం కలిసి ఈ సంప్రదాయం నిలిచిపోయేలా చూస్తున్నాం" అని ఆయన అన్నారు.
మత విధులు కూడా
వీలునామాలో రాంగోపాల్ సోదరులకు కూడా ప్రత్యేక మతపరమైన విధులు కేటాయించారు. ఒక సోదరుడు క్రమం తప్పకుండా 'శ్రావణి' ఆచారాలను నిర్వహించాలని, మరొకరు ప్రతిరోజూ పావురాలకు, పక్షులకు ఆహారం అందించాలని సూచించారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేక నిధులను కేటాయించారు. కేటాయించిన మొత్తం తక్కువే అయినప్పటికీ, తదుపరి తరంవారు ఈ పద్ధతులను అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో అనుసరిస్తున్నారు. "అంతా ఆ దేవుడి దయ, ఆయనే ఇచ్చేవాడు" అని సమాజ సభ్యుడు శ్రీకృష్ణ సింఘీ పేర్కొన్నారు.
పుష్కర్ణ సామాజిక వర్గం నిర్వహించే ఈ సామూహిక వివాహ వేడుక ప్రజల సమష్టి నమ్మకానికి ప్రతీక. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 10న బికనీర్ నగరవ్యాప్తంగా వివిధ కల్యాణ మండపాల్లో వందలాది మంది యువతులకు వివాహాలు జరగనున్నాయి. అయితే "మేమంతా దీనిని ఒకే మండపంగా భావిస్తాం" అని సింఘీ చెప్పారు. దీని సామాజిక ప్రాముఖ్యతను గుర్తించిన ప్రభుత్వం, దీనిని సామూహిక వివాహాల కేటగిరీలో చేర్చింది. ఈ వివాహాల తేదీని విద్వాంసులు, పండితులు శాస్త్రాల ప్రకారం చర్చించి నిర్ణయిస్తారు. ప్రతి రెండు ఏళ్లకోసారి దసరా పండుగ రోజున గంటల తరబడి చర్చించి ఈ ముహూర్తాన్ని ఖరారు చేస్తారు.
బిన్నానీ కుటుంబం ప్రతి వధువుకు వెండి ఆభరణాలు, నిత్యావసర సరుకులు, వంట పాత్రలు, ఇతర చిన్నపాటి కానుకలతో సహా మొత్తం 23 రకాల వస్తువులను అందజేస్తుంది. బికనీర్లో ఈ సంప్రదాయం కేవలం దాతృత్వం మాత్రమే కాదు; ఇది ఒక లిఖితపూర్వకమైన, చట్టపరంగా రక్షించబడుతున్న వారసత్వం. అన్నింటి కంటే ముఖ్యంగా, తరతరాలుగా ఈ కుటుంబం దీనిని నిబద్ధతతో పాటిస్తుండడం గమనార్హం.
మోమోస్ కోసం రూ.85లక్షల విలువైన నగలను ఇచ్చేసిన బాలుడు- పరారైన దుండగులు- ఏం జరిగిందంటే?
ఏకంగా గల్లీ అంతటా విద్యుత్ సరఫరా బంద్- పదేళ్ల నుంచి చెల్లించని బిల్లులు- రూ.లక్ష వరకు బకాయిలు!