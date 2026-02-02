ETV Bharat / bharat

యువతి కడుపులో నుంచి 10కిలోల కణితి తొలగింపు- రోగి గొంతులో ఇరుక్కున్న జలగ బయటకు తీసిన వైద్యులు

రాజస్థాన్‌లో కష్టతరమైన సర్జరీ చేసిన వైద్యులు- యువతి కడుపులో నుంచి 10కిలోల కణితి తొలగింపు- హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని ఓ ఆస్పత్రిలో రోగి గొంతులో నుంచి జలగను తొలగించిన డాక్టర్లు

Tumor Remove From Woman Stomach
Tumor Remove From Woman Stomach (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 2, 2026 at 12:35 PM IST

3 Min Read
Tumor Remove From Woman Stomach : 18 ఏళ్ల యువతి కడుపులో ఉన్న 10 కిలోల కణితిని సర్జరీ చేసి విజయవంతంగా తొలగించారు వైద్యులు. కొన్ని గంటలపాటు శ్రమించి డాక్టర్లు ఆపరేషన్‌ను చేశారు. ఈ ఘటన రాజస్థాన్‌లోని సవాయి మాన్‌సింగ్ ఆస్పత్రిలో జరిగింది. మరోవైపు, హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని ఇందిరా గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్ (ఐజీఎంసీ)లో ఓ రోగి గొంతులో ఇరుక్కున్న బతికున్న జలగను సక్సెస్‌ఫుల్‌గా తొలగించారు డాక్టర్లు. దీంతో ఆ వ్యక్తి ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు.

రోగి కడుపులో నుంచి 10కిలోల కణితి తొలగింపు
రాజస్థాన్‌‌లోని జైపుర్‌కు చెందిన 18 ఏళ్ల యువతి ఆర్నెల్లుగా విపరీతమైన కడుపు నొప్పితో బాధపడుతోంది. చికిత్స కోసం అనేక ఆస్పత్రులకు తిప్పినా ప్రయోజనం లేకపోయింది. చివరగా ఆమె కుటుంబ సభ్యులు జైపుర్‌లోని సవాయి మాన్‌సింగ్ ఆస్పత్రి (ఎస్ఎంఎస్)కి తీసుకొచ్చారు. అక్కడ చేసిన వైద్య పరీక్షల్లో యువతి పొత్తికడుపులో సుమారు 10 కిలోగ్రాముల బరువున్న కణితి బయటపడింది. ఇది కాలేయం, మూత్రపిండాలు, ఇతర అవయవాలను లింక్ అయి ఉంది. దీంతో సర్జరీ చేయాలని నిర్ణయించారు సవాయి మాన్‌సింగ్ ఆస్పత్రి వైద్యులు.

ఈ సంక్లిష్టమైన ఆపరేషన్ డాక్టర్ షాలు గుప్తా, డాక్టర్ బీఎల్ యాదవ్, డాక్టర్ హేమలత ఆధ్వర్యంలో ప్రణాళికాబద్ధంగా జరిగింది. కొన్ని గంటలపాటు వైద్యులు శ్రమించి యువతి పొత్తి కడుపులోని 10కిలోల కణితి విజయవంతంగా తొలగించారు. దీంతో యువతికి కొత్త జీవితం లభించింది. సర్జరీ జరిగిన రెండు రోజుల తర్వాత రోగి తినడం ప్రారంభించింది. పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాత శస్త్రచికిత్స జరిగిన ఐదో రోజు ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యింది.

సర్జరీ చేసిన డాక్టర్ మృతితో విషాదం
అయితే ఈ విజయవంతమైన శస్త్రచికిత్స గురించి పత్రికా ప్రకటన వెలువడిన కొద్ది నిమిషాలకే, యువతికి సర్జరీ చేసిన వైద్యుల్లో ఒకరైన డాక్టర్ బీఎల్ యాదవ్ అకస్మాత్తుగా గుండెపోటుకు గురయ్యారు. ఆస్పత్రిలోకి వైద్యుల బృందం అతన్ని బతికించడానికి అన్ని విధాలా ప్రయత్నించింది. అయినా ఫలితం లేకపోయింది. బీఎల్ యాదవ్ కన్నుమూశారు. దీంతో విషాదం నెలకొంది. డాక్టర్ బీఎల్ యాదవ్ నైపుణ్యం కలిగిన సర్జన్ అని ఎస్ఎంఎస్ ఆస్పత్రి డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ప్రదీప్ శర్మ తెలిపారు. రోగుల కోసం అంకితభావంతో పనిచేసే వైద్యుడిగా పేరొందారని కొనియాడారు.

రోగి గొంతులో నుంచి జలగ తొలగింపు
మరోవైపు, హిమాచల్‌ప్రదేశ్ రాష్ట్రం శిమ్లాలోని ఇందిరా గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్ (ఐజీఎంసీ)లో అరుదైన కేసు బయటపడింది. 55 ఏళ్ల వ్యక్తి గొంతులో ఇరుక్కున్న బతికున్న జలగను వైద్యులు విజయవంతంగా తొలగించారు. దీంతో డాక్టర్లపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

సిర్మౌర్ జిల్లాలోని కంగేర్ ధర్యార్ గ్రామానికి చెందిన 55 ఏళ్ల సురేశ్ దత్ గొంతులో 15 రోజుల క్రితం జలగ ఇరుక్కుపోయింది. దీంతో ఆయన నొప్పితో విలవిల్లాడాడు. దీంతో సురేశ్‌ను సోలన్ జిల్లాలోని ఎంఎంయూకు తరలించారు కుటుంబ సభ్యులు. అక్కడ వైద్యుల బృందం సురేశ్‌కు లారింగోస్కోపీ చేసింది. దీంతో రోగి గొంతులో ఏదో వస్తువు ఇరుక్కున్నట్లు గుర్తించింది. ఆ తర్వాత ఎంఎంయూకు వైద్యులు సురేశ్‌ను శిమ్లాలోని ఐజీఎంసీకి రిఫర్ చేశారు.

ప్రాణాలతో బయటపడ్డ రోగి
ఐజీఎంసీలో రోగిని మొదట ఈఎన్‌టీ విభాగానికి చెందిన వైద్యులు పరీక్షించారు. ఆ విభాగం వైద్యుల వద్ద గొంతు నుంచి జలగను తొలగించడానికి పరికరాలు లేకపోవడంతో అతన్ని పల్మనరీ విభాగానికి చెందిన డాక్టర్లకు రిఫర్ చేశారు. బ్రోంకోస్కోపీ చేయగా సురేశ్ శ్వాసనాళం దగ్గర గొంతులో జలగ ఇరుక్కుపోయినట్లు తేలింది. దీంతో వైద్యులు చూషణ (వాక్యూమ్ పరికరం)ను ఉపయోగించి రోగి గొంతు నుంచి బతికున్న జలగను విజయవంతంగా తొలగించారు. దీంతో రోగి ప్రాణాల నుంచి సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు.

జలగ తొలగింపు చికిత్సలో వైద్యుల బృందానికి డాక్టర్ డింపుల్ కె. భగ్లాని నాయకత్వం వహించారు. డింపుల్ కె. భగ్లాని నేతృత్వంలో డాక్టర్ రాఘవ్ నీరులా, డాక్టర్ మయూర్ బగ్గా, డాక్టర్ నిశాంత్, డాక్టర్ కుమార్ సౌరవ్ బృందం రోగి గొంతులో నుంచి జలగను తొలగించింది. సకాలంలో చికిత్స అందించడం వల్ల రోగి ప్రాణాలతో బయటపడినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. రోగి ఆరోగ్య పరిస్థితి ప్రస్తుతం నిలకడగా ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. 20 నిమిషాల పాటు శ్రమించి సురేశ్ గొంతులో నుంచి జలగను తొలగించినట్లు వెల్లడించారు.

