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రాజస్థాన్‌లో కలకలం- సైన్యానికి రోబోలు తయారు చేసే కంపెనీలో సీక్రెట్ కోడింగ్ చోరీ- నలుగురిపై కేసు నమోదు!

ఆర్మీ కోసం రోబోలు తయారుచేసే డీప్‌టెక్ సంస్థలో రహస్య డేటా చోరీ- LiDAR సెన్సార్లు, రోబోటిక్ కోడింగ్ దోచుకెళ్లిన మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్- మొత్తం నలుగురిపై కేసు నమోదు!

Rajasthan Defence Robotics Theft
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2026 at 10:33 PM IST

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Secret Coding Stolen Rajasthan : భారత సైన్యానికి అధునాతన రోబోటిక్ పరికరాల్ని సరఫరా చేసే రాజస్థాన్‌కు చెందిన ఒక ప్రముఖ డీప్‌టెక్ కంపెనీలో సాంకేతిక సమాచారం చోరీకి గురైంది. ఈ సున్నితమైన రహస్యాల దొంగతనం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. కంపెనీకి చెందిన రహస్య రోబోటిక్ కోడింగ్, రక్షణ రంగంలో ఉపయోగించే కీలకమైన పరికరాల డేటాను దొంగిలించి ఇతరులకు అందించారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనిపై కంపెనీ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ సహా మొత్తం నలుగురిపై కేసు నమోదు చేశారు.

అసలేం జరిగింది?
రాజస్థాన్‌లోని 'క్లబ్ ఫస్ట్ రోబోటిక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' అనే సంస్థ డిఫెన్స్ రంగానికి అవసరమైన రోబోటిక్స్, డ్రోన్లు, నిఘా వ్యవస్థల్ని రూపొందిస్తుంది. ఈ సంస్థ భారత ప్రభుత్వం కింద రిజిస్టర్ అయిన డీప్‌టెక్ రోబోటిక్స్ కంపెనీగా ఉంది. చోరీకి సంబంధించి కంపెనీ ప్రతినిధి భువనేశ్ మిశ్రా న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించడంతో, కోర్టు ఆదేశాల మేరకు శివదాస్‌పురా పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. కంపెనీలో మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్‌గా పనిచేస్తున్న మోహన్ లాల్ చౌదరి ప్రధాన నిందితుడిగా తేలగా, ఆయనతో పాటు రోహిత్ సోలంకి, దేవేశ్ ఉపాధ్యాయ్, వికాస్ అనే మరో ముగ్గురిపై కూడా మొత్తం 7 సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. కేసులోని అన్ని అంశాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు శివదాస్‌పురా పోలీస్ స్టేషన్ SHO రాజేశ్ గౌతమ్ తెలిపారు.

సైనిక పరికరాలు, రహస్య కోడింగ్ చోరీ!
ఫిర్యాదులోని వివరాల ప్రకారం మోహన్ లాల్- కంపెనీకి చెందిన ల్యాప్‌టాప్, మొబైల్‌ను ఎవరికీ చెప్పకుండా తీసుకెళ్లాడు. వాటితో పాటు లైడార్ (LiDAR) సెన్సార్లు (లేజర్ ఆధారిత మ్యాపింగ్ టెక్నాలజీ), యూజీవీ (అన్‌మ్యాన్డ్ గ్రౌండ్ వెహికిల్స్) కి సంబంధించిన కీలక భాగాలు, MK-15 రిమోట్ కెమెరా మాడ్యూల్స్ వంటి సున్నితమైన సాంకేతిక పరికరాల్ని, రోబోటిక్ ప్రోగ్రామింగ్ కోడింగ్‌ను చోరీ చేసి, మిగతా నిందితులతో పంచుకున్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ తరహా సాంకేతికతను డిఫెన్స్ పరికరాలు, డ్రోన్లు, నిఘా వ్యవస్థలు, అధునాతన రోబోటిక్స్‌లో ఉపయోగిస్తారు. దీంతో ఈ వ్యవహారంలో కేవలం ఆస్తుల చోరీ మాత్రమే కాకుండా సున్నితమైన టెక్నాలజీ బయటకు వెళ్లిందా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

కంపెనీ నిధులు తన వ్యక్తిగత అకౌంట్లలోకి మళ్లింపు
సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని దొంగిలించినట్లు ఆరోపణలతో పాటు మోహన్ లాల్‌పై ఆర్థిక మోసానికి సంబంధించిన ఆరోపణలు కూడా వచ్చాయి. కంపెనీకి రావాల్సిన బకాయిల్ని ఆ కంపెనీ ఖాతాల్లో కాకుండా, నేరుగా తనకు అందేలా చేసుకున్నాడు. ఇందుకోసం కంపెనీ పేరుతో నకిలీ లెటర్ హెడ్స్, కొటేషన్లు సృష్టించాడు. ఇలా కంపెనీకి డబ్బులు చెల్లించాల్సిన వారి నుంచి ఆ నిధుల్ని నేరుగా తన వ్యక్తిగత బ్యాంక్ ఖాతాలకు మళ్లించుకున్నాడు. అంతేకాకుండా జైపుర్‌లోని మున్సిపల్ వ్యవహారాల సంస్థలో (DLB) కంపెనీ పేరుతో ఒక టెండర్ దక్కించుకునేందుకు నకిలీ పత్రాల్ని సమర్పించేందుకు ప్రయత్నించినట్లు కూడా అధికారులు గుర్తించారు.

మోసం ఎలా బయటపడిందంటే?
2026, మే 13న మోహన్ లాల్ ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా కంపెనీకి చెందిన ల్యాప్‌టాప్‌, మొబైల్ ఫోన్ తీసుకెళ్లినట్లు ఫిర్యాదు దారు ఆరోపించారు. అనంతరం ఆ పరికరాల్లోని సమాచారాన్ని ఇతరులతో కూడా పంచుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. నిందితుడి వద్ద కంపెనీకి చెందిన సిమ్ కార్డు లభించిందని, దానిలోని డేటాను పునరుద్ధరించగా (డేటా రికవరీ) వాట్సాప్ చాట్స్ సహా ఇతర సమాచారాన్ని పరిశీలించగా అనేక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయని తెలిపారు. మోహన్‌ లాల్ దగ్గర కంపెనీ ల్యాప్‌టాప్, మొబైల్ ఫోన్ కూడా ఉన్నట్లు కంపెనీ ప్రతినిధులు చెప్పారు. వాటిలో కంపెనీ నుంచి రోబోట్లను కొనుగోలు చేసే సంస్థలకు సంబంధించిన వివరాలతో పాటు డిఫెన్స్ రంగానికి సంబంధించిన సున్నితమైన సమాచారం ఉన్నట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు ఈ ఆరోపణలన్నింటిపైనా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. రహస్య కోడింగ్, రోబోటిక్స్ టెక్నాలజీ, డిఫెన్స్‌కు సంబంధించిన పరికరాలు ఇతరులకు చేరాయా? అసలు సాంకేతిక సమాచారం ఎంత వరకు బయటకు వెళ్లింది? అనే కోణంలో దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

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