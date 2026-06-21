తాతయ్య నేర్పిన విద్యతో వేలాది మందికి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ పాఠాలు- యోగా, బాక్సింగ్లోనూ కీర్తి వండర్స్- పర్ఫెక్ట్ ఆల్రౌండర్!
ఎందరికో స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్న అల్వార్కు చెందిన కీర్తి భట్నాగర్- తాత ప్రేరణతో వేలాది మంది బాలికలకు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ శిక్షణ- మహిళా సాధికారతకు విశేష కృషి
Published : June 21, 2026 at 10:50 PM IST
Alwar Kirti Bhatnagar Inspiring Story : ఒకవైపు అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం వేళ దేశవ్యాప్తంగా యోగా ప్రాధాన్యంపై చర్చ జరుగుతున్న వేళ- రాజస్థాన్ అల్వార్కు చెందిన కీర్తి భట్నాగర్ కథ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది. తన చిన్నప్పటి నుంచి తాత నేర్పించిన స్వీయ రక్షణ విద్యనే జీవిత లక్ష్యంగా మార్చుకున్న ఆమె ఇప్పుడు వేలాది మంది బాలికల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతున్నారు. ఇంకా యోగాలో జాతీయ స్థాయి క్రీడాకారుల్ని తయారు చేస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. బాక్సింగ్లోనూ ప్రాతినిథ్యంతో ఆల్రౌండర్ అనిపించుకుంటున్నారు.
కీర్తి భట్నాగర్కు చిన్నప్పటి నుంచే క్రీడలు, ఫిట్నెస్పై ఆసక్తి ఉండేది. కీర్తి తాతయ్య వారి ఇంటిపైన, పార్కుల్లో, మైదానాల్లో కర్రసాము (స్టిక్ ఫైటింగ్), స్వీయ రక్షణ (సెల్ఫ్ డిఫెన్స్) మెలకువలు నేర్పేవారు. ఆ శిక్షణే ఇప్పుడు కీర్తి జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. తాను నేర్చుకున్న విద్యను ఇతరులకు కూడా నేర్పించాలనే ఆలోచన అప్పుడే ఆమె మనసులో మొలకెత్తింది. స్కూల్కు వెళ్లే రోజుల్లోనే తన స్నేహితులకు ఆమె సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ టెక్నిక్స్ నేర్పడం ప్రారంభించిన కీర్తి, మహిళలపై పెరుగుతున్న నేరాల్ని గమనించి బాలికలకు తమను తాము రక్షించుకునేందుకు శిక్షణ ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
ఈ క్రమంలోనే నగరంలోని పార్కులో ఒక సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ట్రైనర్ను కలవడం ఆమె జీవితంలో కీలక మలుపుగా మారింది. ఆ తర్వాత ఆయనతో కలిసి జిల్లాలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ స్కూల్స్, కాలేజీల్లో బాలికలకు స్వీయ రక్షణ శిక్షణ అందించడం ప్రారంభించారు. అయితే తన లక్ష్యం కేవలం శిక్షణ ఇవ్వడం మాత్రమే కాదని, మహిళలు తమపై జరిగే అన్యాయాల్ని ధైర్యంగా ఎదిరించాలని కోరుకుంటున్నట్లు కీర్తి చెబుతున్నారు. ఇప్పటివరకు వేలాది మంది బాలికలకు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్లో శిక్షణ ఇచ్చినట్లు ఆమె ఈటీవీ భారత్తో చెప్పుకొచ్చారు.
సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఒక్కటే కాదు
2014లో మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా జరిగిన సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఈవెంట్లో ట్రైనర్గా వ్యవహరిస్తున్న సమయంలో కీర్తి, బాక్సింగ్ కోచ్ రాజీవ్ శర్మను కలిశారు. అప్పుడే ఆమె మనసు బాక్సింగ్వైపు మళ్లింది. నాలుగేళ్లపాటు బాక్సింగ్లో పాల్గొన్న కీర్తి రాష్ట్ర స్థాయిలో పలు పతకాలు గెల్చుకొని తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్నారు. తర్వాత 2018లో క్రీడాకారిణిగా బాక్సింగ్కు వీడ్కోలు చెప్పి అఫీషియల్గా కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టారు. అప్పటి నుంచి ఆమె ఎన్నో బాక్సింగ్ పోటీల్లో అధికార ప్రతినిధిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు.
మళ్లీ యోగావైపు
బాక్సింగ్ క్రీడాకారిణిగా ఉన్నప్పుడే ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు యోగా సాధన ప్రారంభించిన కీర్తి, తర్వాత ఆ యోగానే తన జీవితంలో అత్యంత కీలకంగా మారుతుందని ఊహించలేదు. ఒక మహిళ డిప్రెషన్ నుంచి బయటపడేందుకు కౌన్సెలింగ్లో భాగంగా యోగా నేర్పగా ఆమెకు మంచి ఫలితాలు కనిపించాయి. దీంతో ఇంకా చాలా మంది కీర్తి భట్నాగర్ దగ్గర యోగా నేర్చుకునేందుకు ముందుకువచ్చారు. కరోనా సమయంలో దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ అమల్లో ఉన్నప్పటికీ, ప్రజల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచేందుకు కీర్తి నిరంతరం యోగా శిక్షణ అందించారు. ఇప్పటివరకు 1500 మందికిపైగా పిల్లలకు యోగా శిక్షణ ఇచ్చినట్లు ఆమె తెలిపారు. 2025లో యోగాసన భారత సంస్థతో అనుబంధం ఏర్పడ్డాక యోగా పోటీల్లో అఫీషియల్గా కూడా పాల్గొంటున్నారు.
ఇప్పుడు యోగా కేవలం ఆరోగ్య సాధనంగానే కాదు క్రీడగా కూడా వేగంగా ఎదుగుతోందని చెబుతున్న కీర్తి, తాను ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన ఎందరో విద్యార్థులు జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పతకాలు సాధించారని అన్నారు. స్కూల్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్లో శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులు జాతీయ స్థాయి వరకు ఎదగడం తనకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుందని కీర్తి చెప్పారు. యోగా అనేది ఆరోగ్యకర జీవనానికి అత్యవసరమని, ప్రస్తుత బిజీ లైఫ్లో మారుతున్న జీవన శైలికి అనుగుణంగా రోజూ కొన్ని నిమిషాలు యోగా చేసినా శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని ఆమె సూచించారు.
కుటుంబం అండ- తాత ప్రోత్సాహం
చివరగా తాను ఎంచుకున్న ప్రతి మార్గంలోనూ కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభించిందని కీర్తి చెబుతున్నారు. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా తన తాత ప్రోత్సాహమే విజయాలకు బాట వేసిందన్నారు. ఈ రోజుల్లో ఏ రంగంలోనూ మహిళలు పురుషుల కంటే వెనుకబడి లేరని, అన్నింట్లోనూ సమానంగా రాణిస్తున్నారని కీర్తి పేర్కొన్నారు. స్వీయ రక్షణ, క్రీడలు, యోగాతో మహిళల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెంచడమే తన లక్ష్యమని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
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