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'దేశంలో వర్షాల లోటు 12 శాతానికి తగ్గింది'- ఎల్‌నినోపై కేంద్రం అలర్ట్​- PMO అత్యున్నత స్థాయి సమీక్ష

ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం అత్యున్నత స్థాయి సమీక్ష- వ్యవసాయం, విద్యుత్, తాగునీరు, ఆరోగ్యం, ఆర్థికం, వాతావరణ శాఖ సహా 15కు పైగా మంత్రిత్వ శాఖల కార్యదర్శులు, ఉన్నతాధికారులు హాజరు

El Nino Effect in India 2026
El Nino Effect in India 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 8, 2026 at 8:47 AM IST

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El Nino Effect in India 2026 : దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఎల్‌నినో తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్న వేళ కేంద్రం అప్రమత్తమైంది. ఈ అంశంపై ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం అత్యున్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించింది. వ్యవసాయం, విద్యుత్, తాగునీరు, ఆరోగ్యం, ఆర్థికం, వాతావరణ శాఖ సహా 15కు పైగా మంత్రిత్వ శాఖల కార్యదర్శులు, ఉన్నతాధికారులు ఈ సమీక్షలో పాల్గొన్నారు. గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్‌గఢ్, మహారాష్ట్రల్లో రుతుపవనాల రాక 10 రోజులు ఆలస్యమైనప్పటికీ, జూలై తొలి వారంలో కురిసిన వర్షాల వల్ల దేశ లోటు 12 శాతానికి తగ్గిందని వాతావరణ అధికారులు తెలిపారు. అత్యంత ముప్పును ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉన్న 262 జిల్లాల కోసం ప్రత్యేక వ్యవసాయ అత్యవసర ప్రణాళికను సిద్ధం చేసినట్లు వ్యవసాయ శాఖ కార్యదర్శి వెల్లడించారు. కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్, పీఎం ఫసల్ బీమా యోజనల పరిధిని పెంచనున్నట్లు తెలిపారు. నిత్యావసరాల ధరలు, రబీ సీజన్‌కు సరిపడా ఎరువుల లభ్యతపై ఆయా శాఖల అధికారులు నివేదికలు సమర్పించారు. అటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి కల్పన కోసం వీబీజీరామ్‌జీ ద్వారా ఇప్పటికే కోటి పనిదినాలు కల్పించినట్లు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ తెలిపింది. రాష్ట్రాలతో నిరంతరం సమన్వయం చేసుకుంటూ క్షేత్రస్థాయిలో తాగునీరు, పశుగ్రాసం కొరత రాకుండా చూడటమే తమ మొదటి ప్రాధాన్యమని PMO ప్రధాన కార్యదర్శి పీకే మిశ్రా తెలిపారు. జలాశయాల్లో నీటిని పొదుపుగా వాడుకునేలా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

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EL NINO EFFECT IN INDIA 2026
EL NINO EFFECT IN INDIA 2026

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