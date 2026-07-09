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దేశంలో భారీ వర్షాలు- వరదలో కొట్టుకుపోయిన 3000 సిలిండర్లు

దిల్లీలో వరుణుడి ఉగ్రరూపం- మహారాష్ట్రలో కూలిన మూండస్తుల భవనం- భారీ వర్షాల కారణంగా గుజరాత్​లో 9 మంది మృతి- ఉత్తరాఖండ్‌ అతలాకుతలం

Rain Updates In India
Rain Updates In India (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 9, 2026 at 1:05 PM IST

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Rain Updates In India : దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నాయి. ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడటం, నివాసాలు, భవనాలు కూలడంతో జనజీననం అస్తవ్యస్థమైంది. రైళ్లు, విమాన సర్వీసులకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. పరిస్థితులను చక్కదిద్దేందుకు అధికారులు పలు చోట్ల రెస్క్యూ బృందాలను రంగంలోకి దించారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి వేలాది మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. రానున్న రోజుల్లో దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.

దిల్లీలో వరుణుడి ఉగ్రరూపం
దేశ రాజధాని దిల్లీలో వరుణుడు ఉగ్రరూపం దాల్చాడు. గత రాత్రి నుంచి కురిసిన కుండపోత వర్షాలకు పలు ప్రాంతాలు జలదిగ్భందంలో చిక్కుకున్నాయి. వాహనాలు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోవడంతో భారీగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ ఏర్పడింది. భారీ వర్షాల దృష్ట్యా అధికారులు రెడ్, ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌లు జారీ చేశారు. దిల్లీ వ్యాప్తంగా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. కుండపోత వర్షాల కారణంగా రోహిణి ప్రాంతంలో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న నాలుగంతస్తుల భవనం కుప్పకూలి ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా అక్షరధామ్ ఆలయం సమీపంలో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఘాజియాబాద్‌, గ్రేటర్‌ నోయిడా, గురుగ్రామ్‌లో భారీ వర్షాల కారణంగా రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. రోడ్లపై నీరు నిలిచి వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. దిల్లీ-జయపుర హైవే సర్వీస్ లేన్, బసాయి, ఉమంగ్ భరద్వాజ్ చౌక్, కదీపూర్, సెక్టార్ 10A, సోహ్నా రోడ్ తదితర ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.

మహారాష్ట్రలోనూ బీభత్సం - వరదలో సిలిండర్లు
అటు, మహారాష్ట్రలోనూ భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. పింప్రి చించ్వాడ్‌లో కొండలా పేరుకుపోయిన చెత్తకుప్ప కూలి మూడంతస్తుల భవనం దెబ్బతిన్న ఘటనలో 9 మందిని విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు రక్షించాయి. మరో 11 మంది శిథిలాల కింద చిక్కుకుపోయారు. వారి కోసం సహాయ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఠాణే జిల్లాలో గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 8 వందల మందిని అధికారులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. అటు ముంబయిలో ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడటంతో లోకల్ రైళ్ల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. వసాయి-విరార్ సెక్షన్‌లో నీరు నిలిచి గుజరాత్ వైపు వెళ్లే రైళ్ల రాకపోకలకు ఆటంకం కలిగింది. భోర్ ఘాట్ ప్రాంతంలో కొండచరియలు విరిగిపడి ముంబయి-పుణె మార్గంలో రైల్వే సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. రానున్న రోజుల్లో మహారాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని, ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.

వరదలో కొట్టుకుపోయిన 3000 సిలిండర్లు
ఒకవైపు అమెరికా, ఇరాన్‌ యుద్ధంతో గ్యాస్‌ సిలిండర్లను అత్యంత భద్రంగా దాచుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటే మరోవైపు ప్రకృతి ప్రకోపానికి ఏకంగా వేల సంఖ్యలో గ్యాస్ సిలిండర్లు నీటిపాలయ్యాయి. మహారాష్ట్రలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు రాయగఢ్‌ జిల్లాలో ఈ అనూహ్య ఘటన చోటుచేసుకుంది. భారీ వర్షాల కారణంగా ఏకంగా 3 వేలకు పైగా గ్యాస్ సిలిండర్లు వరదనీటిలో కొట్టుకుపోయాయి. రాయగఢ్‌ జిల్లాలోని HPCL పాతాళ్‌గంగ ఎల్‌పీజీ బాట్లింగ్ ప్లాంట్‌ జలమయమైంది. ఆ వరద ప్రవాహ తీవ్రతకు 3వేల వరకు సిలిండర్లు పాతాళగంగ నదిలోకి కొట్టుకుపోయాయి. వాటిలో కొన్ని ఖాళీవి కూడా ఉన్నాయి. ఒడ్డుకు కొట్టుకొచ్చిన సిలిండర్లను ఎవరూ తీసుకెళ్లవద్దని అధికారులు కోరారు. నదిలోకి కొట్టుకొచ్చిన సిలిండర్లలో గ్యాస్ ఉందో లేదో, సురక్షితమైన స్థితితో ఉన్నాయో లేదో చెప్పలేమని, ప్రమాదం జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని హెచ్చరించారు.

గుజరాత్‌లో 9 మంది మృతి!
ఇక, గుజరాత్‌లోని సూరత్ నగరాన్ని భారీ వర్షాలు ముంచెత్తాయి. గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా 9 మంది మృతి చెందినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న వేలాది మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న ప్రజలకు ఆహారం, నిత్యావసర సరకులు పంపిణీ చేశారు. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో నగరంలోని పలు ప్రాంతాలు ఇంకా జలదిగ్భందంలోనే ఉన్నాయి. జమ్మూకాశ్మీర్‌లో భారీ వర్షాల కారణంగా దోడా జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆకస్మిక వరదలు పోటెత్తాయి. అధికారులు అత్యవసర సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. అక్కడి పరిస్థితులపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, ముఖ్యమంత్రి ఒమర్‌ అబ్దుల్లాతో చర్చించారు.

ఉత్తరాఖండ్‌ అతలాకుతలం
ఉత్తరాఖండ్‌లో భారీ వర్షాలు అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానలతో పలుచోట్ల కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. తెహ్రీ గర్వాల్‌లోని కద్దుఖాల్‌ సమీపంలో కొండచరియలు విరిగిపడి ఓ భవనం దెబ్బతింది. ఉత్తరకాశీ జిల్లాలోని నలుపాని గ్రామం సమీపంలో భారీ వర్షాల ధాటికి కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. కొండపై నుంచి భారీ బండరాళ్లు, మట్టికట్టలు ఒక్కసారిగా రోడ్డుపైకి దూసుకురావడంతో ప్రధాన రహదారి పూర్తిగా మూసుకుపోయింది. ఫలితంగా ఆ మార్గంలో వాహనాల రాకపోకలు పూర్తిగా స్తంభించిపోయాయి. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న విపత్తు ప్రతిస్పందన దళాలు సహాయ చర్యలు ముమ్మరం చేశాయి. కుండపోత వర్షాల కారణంగా పవిత్ర నగరమైన హరిద్వార్‌ జలదిగ్భందంలో చిక్కుకుంది. ప్రతికూల వాతావరణం దృష్ట్యా దెహ్రాదూన్ వ్యాప్తంగా పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు.

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