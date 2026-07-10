భారత తొలి హైడ్రోజన్ ట్రైన్కు రైల్వే శాఖ ఆమోదం- ఎన్ని స్టాపులో తెలుసా?
74010/74009 రైలు నంబర్లతో ఈ సర్వీసు నడుస్తుందని రైల్వే వర్గాల వెల్లడి
Published : July 10, 2026 at 5:40 PM IST
Hydrogen Train India Launch Date : భారతదేశపు తొలి హైడ్రోజన్ రైలు త్వరలోనే పట్టాలు ఎక్కనుంది. జింద్- సోనిపత్ మధ్య డైలీ హైడ్రోజన్ రైలు సర్వీసును ప్రవేశపెట్టడానికి రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మేరకు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. 74010/74009 రైలు నంబర్లతో ఈ సర్వీసు నడుస్తుందని చెప్పాయి. జింద్ సిటీ, పాండు పిండారా, లలిత్ ఖేడా, భంబేవా, ఇషాపుర్ ఖేరి, బుటానా, ఖండ్రాయ్, గోహానా, రభ్రా, లాత్, మోహనా, హరియాణా, బర్వాస్ని స్టేషన్లలో వాణిజ్యపరమైన స్టాపులు ఉంటాయని వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఇప్పటికే జూన్లో దిల్లీ- జింద్ మధ్య హైడ్రోజన్ రైలు ట్రయల్ రన్ పూర్తి చేశారు.ఇందులో అత్యవసర బ్రేకింగ్ దూరం, రైలు డోలనం వంటి కీలక అంశాలపై దృష్టి సారించారు.