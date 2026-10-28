రైళ్లలో ఆ సమయాల్లో మొబైల్ ఛార్జింగ్పై నిషేధం- భారతీయ రైల్వే కీలక నిర్ణయం
రాత్రి 11 గంటల నుంచి ఉదయం 5 గంటల వరకు రైళ్లలో మొబైల్ ఫోన్లు, పవర్ బ్యాంకులు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలకు ఛార్జింగ్ పెట్టడంపై రైల్వే బోర్డు నిషేధం విధించింది.
Published : October 28, 2026 at 2:52 PM IST
Railways Bans Mobile Charging : రైలు ప్రయాణికుల భద్రతే లక్ష్యంగా భారతీయ రైల్వే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాత్రి 11 గంటల నుంచి ఉదయం 5 గంటల వరకు రైళ్లలో మొబైల్ ఫోన్లు, పవర్ బ్యాంకులు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలకు ఛార్జింగ్ పెట్టడంపై ఆంక్షలు విధించింది. ఇటీవలి కాలంలో మొబైల్ ఫోన్లు లేదా పవర్ బ్యాంకులు అగ్నిప్రమాదానికి గురైన అనేక సంఘటనలు నమోదైన నేపథ్యంలో రైల్వే బోర్డు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
రైల్వే కోచ్లలో సంభవించే అగ్నిప్రమాదాలను అరికట్టడానికి, ప్రయాణాన్ని మరింత సురక్షితం చేసేందుకు రాత్రి 11:00 గంటల నుంచి ఉదయం 5:00 గంటల వరకు మొబైల్, పవర్ బ్యాంక్ ఛార్జింగ్ పాయింట్లను పూర్తిగా నిలిపివేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలో ఆయా పాయింట్లకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోతుందని తెలిపింది. ఈ నిర్ణయం ద్వారా రాత్రి సమయంలో నిద్రపోతున్న ప్రయాణికులకు సంభవించే విద్యుత్ ప్రమాదాలు, అగ్ని ప్రమాదాల ముప్పును పూర్తిగా తగ్గించవచ్చని భారతీయ రైల్వే చెబుతోంది.
రాత్రి వేళల్లో ఛార్జింగ్ పాయింట్లను నిలిపివేసే ప్రక్రియను సిబ్బంది కచ్చితంగా అమలు చేయాలని అధికారులను భారతీయ రైల్వే ఆదేశించింది. ఇందులో ఎలాంటి మినహాయింపులు ఉండవని చెప్పింది. ఈ నిబంధనలు సక్రమంగా అమలవుతున్నాయో లేదో తనిఖీ చేయడానికి అధికారులు, సూపర్వైజర్లు రైళ్లలో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టనున్నారు. అలాగే రైల్వే సిబ్బందికి దీనిపై ప్రత్యేక శిక్షణ, కౌన్సెలింగ్ కూడా ఇవ్వనుంది. అక్టోబర్ 24న సౌత్ ఈస్టర్న్ రైల్వే పరిధిలో నడిచే ముంబయి-హౌరా మెయిల్లోని ఒక ఏసీ కోచ్లో ఉన్న ఒక ప్రయాణికుడి పవర్ బ్యాంక్ పేలిపోయింది. అయితే, రైల్వే సిబ్బంది రాత్రి వేళ ఛార్జింగ్ పాయింట్లను స్విచ్ ఆఫ్ చేయకపోవడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని రైల్వే బోర్డు గుర్తించింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజా చర్యలను ఉపక్రమించింది.
దాని వల్ల ఉష్ణోగ్రత వేగంగా పెరిగే అవకాశం
సాధారణంగా సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులు పవర్ బ్యాంక్, హెడ్ఫోన్స్ వంటివి ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలను తమవెంట తీసుకెళుతుంటారు. పగలంతా ఆహ్లాందగా గడిపి రాత్రి సమయాల్లో వాటికి ఛార్జింగ్ పెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. ఈ క్రమంలో తమ బెర్త్ల వద్ద ఉండే ఛార్జింగ్ సాకేట్లపై ఆధారపడతారు. అయితే ఎక్కువ సేపు ఛార్జింగ్ చేయడం వల్ల పరికరాలు వెడెక్కి ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అలా అని ప్రతి పరికరం ప్రమాదం కాదని, ఆధునిక ఫోన్లు, పవర్ బ్యాంక్లు ఛార్జింగ్ నిర్వహణలో రక్షణ సర్క్యూట్లను కలిగి ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పవర్ బ్యాంకుల్లో రీఛార్జ్ చేయగల లిథియం- అయాన్ లేదా లిథియం- పాలిమర్ బ్యాటరీలు ఉంటాయి. ఒకవేళ బ్యాటరీ దెబ్బతిన్నా, లోపాలు ఉన్నా లేదా అంతర్గతంగా షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగినా 'థర్మల్ రన్అవే' అనే పరిస్థితి ఏర్పడి ఉష్ణోగ్రత వేగంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా పొగ, మంటలు, కొన్నిసార్లు పేలుళ్లు వంటివి సంభవించవచ్చు. ఛార్జింగ్ సమయంలో పవర్ బ్యాంక్ లేదా ఫోన్ను దిండు లేదా పరుపు కింద ఉండడం వల్ల వేడి బయటకు పోలేక ప్రమాద తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ పవర్ బ్యాంక్ వేడెక్కి కంపార్ట్మెంట్లో పొగలు వ్యాపిస్తే అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో తెలుసుకోవడానికి సమయం పట్టవచ్చు. ముఖ్యంగా ప్రయాణికులు నిద్రపోతున్న సమయంలో పొగ రావడం లేదా విద్యుత్ లేదా బ్యాటరీకి సంబంధించిన వైఫల్యానికి సంబంధించిన ఇతర సంకేతాలను వెంటనే గమనించకపోవచ్చు. ఫలితంగా కంపార్ట్మెంట్లో అలజడి మొదలై ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
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