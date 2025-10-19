జారిపోయిన ప్రయాణికుడి దవడ- క్షణాల్లోనే సరిచేసిన రైల్వే వైద్యుడు- వీడియో వైరల్
Kerala Passenger Jaw Dislocation : ప్రమాదం లేదా ఏదైనా జరిగినప్పుడు తక్షణమే స్పందిస్తే పెద్ద ముప్పు నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. అలాంటి సంఘటనే కేరళలో జరిగింది. రైలులో ప్రయాణిస్తున్న ఓ వ్యక్తి దవడ అకస్మాత్తుగా జారిపోయింది(డిస్లొకేటెడ్ జా). రైల్వే డాక్టర్ తక్షణమే స్పందించడం వల్ల ఆ వ్యక్తి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి నుంచి బయటపడ్డాడు. ప్రస్తుతం ఈ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
అసలేం జరిగిదంటే?
అక్టోబర్ 18న కన్యాకుమారి- దిబ్రుగఢ్ వివేక్ ఎక్స్ప్రెస్లో ప్రయాణిస్తున్న 24 ఏళ్ల వ్యక్తి దవడ అకస్మాత్తుగా జారిపోయింది. అంటే దవడ ఎముక పక్కకు జరడం దీని వల్ల నోరు మూయలేరు. మాట్లాడం సాధ్యం కాదు. నోరు అలాగే తెరిచి ఉంటే విపరీతమైన నొప్పి ఉంటుంది. ఆ యువకుడికి కూడా అలానే జరిగింది. నొప్పితో బాధపడుతున్న యువకుడిని తోటి ప్రయాణికులు చూసి రైల్వే అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పాలక్కాడ్ రైల్వే ఆస్పత్రి డివిజనల్ మెడికల్ ఆఫీసర్ జితిన్కు సమాచారం ఇచ్చారు. రైలు పాలక్కాడ్ స్టేషన్కు రాగానే ఆ ప్రయాణికుడిని పరీక్షించారు. క్షణాల్లోనే అతడి దవడను సరిచేశాడు. దీనితో ఆ వైద్యుడికి కృతజ్ఞతలు తెలిపి తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాడు ఆ యువకుడు.
అందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలను దక్షిణ రైల్వే ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది. సకాలంలో వైద్య సహాయం అందించామని, ఆ ప్రయాణికుడు సురక్షితంగా ప్రయాణాన్ని కొనసాగించారని పేర్కొంది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. వైద్యుడు తక్షణమే సంబంధించాడని మెచ్చుకుంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.
ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఓటోరైనోలారిన్జాలజీ అండ్ హెడ్ అండ్ నెక్ సర్జరీలో ప్రచురితమైన వ్యాసం ప్రకారం, జా డిస్లొకేటెడ్ అంటే టెంపొరో మాండిబ్యులర్ జాయింట్ దాని సహజ స్థానం నుంచి జారిపోవడం. సాధారణంగా కింద దవడ తలతో అనుసంధానమై ఉంటుంది. ఇది కనుక జారిపోతే తీవ్రమైన నొప్పి, దవడ కదలడంలో ఇబ్బంది, నోరు మూయలేకపోవడం, లాలాజలం కారడం వంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి. అలాగే వాపు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. మాట్లాడలేరు, ఏది నమలలేని పరిస్థితి వస్తుంది. దవడ ముందుకు లేదా పక్కకు జారిపోతుంది. దీని వల్ల జాయింట్ సరిగా పనిచేయదు. ఇది ఒక్కసారిగా లేదా పునరావృతమయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఒక్క వైపు లేదా రెండు వైపులా సంభవించే అవకాశం ఉంది.
కారణాలు
నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్లో ప్రచురితమైన వ్యాసం ప్రకారం, దవడ జారిపోయవడాకి ప్రధాన కారణాలు గాయాలు, ముఖానికి దెబ్బ తగలడం, అధికంగా నోరు తెరవడం, ఎక్కువగా ఆవలించడం, వాంతులు. అలాగే మసిల్ టోన్పై ప్రభావం చూపే కనెక్టివ్ టిష్యూ డిసార్డర్స్ లేదా న్యూరాలాజికల్ రుగ్మతలు. ఇలాంటివి వృద్ధులలో, అలాగే జాయింట్ స్థిరత్వాన్ని ప్రభావితం చేసే ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.
చికిత్స
నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్లో ప్రచురితమైన వ్యాసం ప్రకారం, మాన్యువల్గా దవడను సరి చేయడం జరుగతుంది. ఇది వీలైనంత త్వరగా చేయడం అవసరం. ఈ ప్రక్రియలో హిపోక్రటిక్ టెక్నిక్, వ్రిస్ట్ పివట్ పద్ధతి వంటి పద్ధతులు ఉపయోగిస్తారు. అవసరమైతే మసిల్ రీలాక్సెంట్స్ లేదా తాత్కాలిక నిద్ర మందులు ఇస్తారు. అయితే దవడను స్వయంగా సరిచేయడానికి ప్రయత్నించకూడదు. వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోవాలి. తర్వాత దవడను కదలకుండా ఉంచేందుకు బ్యాండేజీ లేదా ఎలాస్టిక్ ఫిక్సేషన్ ఉపయోగిస్తారు. ఇది సాధారణంగా 1 నుంచి 4 వారాల పాటు కొనసాగుతుంది.