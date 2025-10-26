ETV Bharat / bharat

ప్రభుత్వ వైద్యురాలి బలవన్మరణం- వ్యవస్థలు చేసిన హత్యగా అభివర్ణించిన కాంగ్రెస్ అగ్రనేత

నేరస్థులతో కూడిన అవినీతి వ్యవస్థ- అందుకు వైద్యురాలు బలైందని ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన రాహుల్​ గాంధీ

Rahul slams BJP over woman doctor death
Rahul (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 26, 2025 at 3:12 PM IST

2 Min Read
Rahul Slams BJP : మహారాష్ట్ర సతారా జిల్లాలో ప్రభుత్వ వైద్యురాలి బలవన్మరణం, వ్యవస్థలు చేసిన హత్య అని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. వైద్యురాలి మరణం బీజేపీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వపు అమానవీయ వైఖరిని చాటుతోందని దుయ్యబట్టారు. ఎస్సై గోపాల్‌ బదానే తనపై పలుమార్లు లైంగికదాడి చేశారని అరచేతిలో రాసుకొని ప్రభుత్వ వైద్యురాలు ఫుల్టాన్‌ పట్టణంలోని ఒక హోటల్‌ గదిలో ఉరివేసుకుని చనిపోయారు. సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్‌ ప్రశాంత్ బంకర్ తనను మానసికంగా వేధించినట్లు పేర్కొన్నారు.

వైద్యురాలి మృతిపై ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేసిన రాహుల్
ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలో తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది. ఎస్సైను సస్పెండ్ చేసిన ప్రభుత్వం నిందితులపై చర్యలకు ఆదేశించింది. అయితే ఈ విషయంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైద్యురాలి మృతిపై ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేసిన రాహుల్ ఆమె బలవన్మరణం సామాజిక స్పృహ ఉన్న ఏ పౌర సమాజాన్ని అయిన దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తుందన్నారు. నేరస్థులతో కూడిన అవినీతి వ్యవస్థలో ఆమె బలైపోయిందన్నారు.

ప్రజలను రక్షించాల్సిన వారే నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు!
నేరస్థుల నుంచి ప్రజలను కాపాడే బాధ్యత ఉన్నవారే అమాయక మహిళలపై క్రూర నేరాలకు పాల్పడుతున్నారని రాహుల్ గాంధీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బీజేపీకి సన్నిహితంగా ఉన్న కొందరు ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తులు అవినీతికి పాల్పడాలని ఆమెపై ఒత్తిడి చేశారని ఆరోపించారు. అధికారులు కాపాడుతున్న నేరభావజాలానికి ఇదో ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ అని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ఆమెకు న్యాయం జరగాలని డిమాండ్ చేశారు.

వైద్యురాలి మృతి ప్రభుత్వ హత్య!
అదేవిధంగా అధికారులే నేరస్థులను రక్షిస్తుంటే, బాధితులకు న్యాయం చేసేది ఎవరు? అని రాహుల్​ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలను రక్షించాల్సిన పోలీసులే దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారని, సహాయం కోసం ప్రజలను ఇంకెవరిని ఆశ్రయిస్తారని మండిపడ్డారు. వైద్యురాలి మృతి ప్రభుత్వ హత్యగా అభివర్ణించారు. న్యాయపోరాటంలో మృతురాలి కుటుంబసభ్యులకు తాము మద్దతుగా నిలబడతామని రాహుల్​ గాంధీ హామీ ఇచ్చారు.

నేరస్థులు చేసిన పాపాలకు వైద్యురాలు బలి!
మరోవైపు వైద్య పరీక్షలకు తీసుకురాకుండానే నిందితులకు ఫిట్‌నెస్‌ సర్టిఫికెట్లు జారీ చేయాలంటూ పోలీసులు, అధికారులు, వైద్యురాలిని బెదిరించడం ప్రభుత్వ వ్యవస్థలోని అవినీతికి నిదర్శమని రాహుల్‌ పేర్కొన్నారు. నేరస్థులు చేసిన చర్యలకు వైద్యురాలు బలైపోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. భాజపాతో సంబంధమున్న కొందరు వ్యక్తులు కూడా అవినీతికి పాల్పడాలని, వైద్యురాలిని బెదిరించారని ఆరోపించారు.

పోలీసుల అదుపులో నిందితులు
చనిపోయేముందు 26 ఏళ్ల వైద్యురాలు రాసిన నోట్‌ ఆధారంగా విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు శనివారం నిందితులు సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌ ప్రశాంత్‌ బంకర్‌, ఎస్సై గోపాల్‌ బదానేలను అరెస్టు చేశారు. ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న పోలీసు, బాధితురాలు ఇద్దరూ బంధువులేనని దర్యాప్తులో తేలిందని అధికారి ఒకరు తెలిపారు. ఎంపీపై ఆమె చేసిన ఆరోపణలపై విచారణ కొనససాగుతోందన్నారు. కాగా ఈ ఆత్మహత్య మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది.

