'NTA వైఫల్యాలకు విద్యార్థులు శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు'- UGC నెట్ రీ ఎగ్జామ్లపై రాహుల్ ఫైర్
తప్పుల తడకగా ప్రశ్నపత్రాలను రూపొందించి దాదాపు రెండు నెలల తర్వాత NTA పరీక్షను రద్దు చేసిందని మండిపాటు- మోదీ ప్రభుత్వంలోని ఇతర విభాగాల తరహాలో ఎన్టీఏ కూడా ఎన్నడూ తన తప్పును అంగీకరించదని వ్యాఖ్య
Published : August 17, 2026 at 11:36 AM IST
Rahul Gandhi on NTA : UGC-నెట్లో మూడు పరీక్షలను తిరిగి నిర్వహించాలన్న NTA నిర్ణయంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. NTA వైఫల్యాలకు విద్యార్థులు శిక్ష అనుభవిస్తున్నారని ఎక్స్ వేదికగా దుయ్యబట్టారు. తప్పుల తడకగా ప్రశ్నపత్రాలను రూపొందించి దాదాపు రెండు నెలల తర్వాత NTA పరీక్షను రద్దు చేసిందని ఆరోపించారు. కొన్నేళ్ల పాటు కష్టపడి చదివి, ఫీజులు చెల్లించి, దూరప్రాంతాల్లోని పరీక్షా కేంద్రాలకు వెళ్లి పరీక్ష రాసిన వేలాది మంది విద్యార్థులు ఇప్పుడు మళ్లీ శ్రమ పడాల్సి వస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఇది విద్యావ్యవస్థ కాదని, దోపిడీ యంత్రమని ధ్వజమెత్తారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు గుప్పించారు. మోదీ ప్రభుత్వంలోని ఇతర విభాగాల తరహాలో ఎన్టీఏ కూడా ఎన్నడూ తన తప్పును అంగీకరించదని ఆయన విమర్శించారు.
"మోదీ జీ, మీ ఎన్టీఏ ఇప్పుడే ఏం చేసిందో చూడండి. సోషియాలజీ, ఇంగ్లీష్, కామర్స్ సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన యూజీసీ-నెట్ పరీక్షలు జూన్ 22 నుంచి 30 మధ్య జరిగాయి. దాదాపు రెండు నెలల తర్వాత, ఎన్టీఏ తప్పులతో కూడిన ప్రశ్నపత్రాలు, పాత ప్రశ్నలనే పునరావృతం చేసిందనే కారణంతో ఈ మూడు పరీక్షలనూ రద్దు చేసింది. ఏళ్ల తరబడి సన్నద్ధమై, దరఖాస్తులు నింపి, ఫీజులు చెల్లించి, దూర ప్రాంతాల్లోని పరీక్షా కేంద్రాలకు ప్రయాణించిన వేలాది మంది అభ్యర్థులు ఇప్పుడు సెప్టెంబరులో వాటన్నింటినీ మళ్లీ చేయాల్సి ఉంటుంది. తప్పు NTA చేస్తే, శిక్ష మాత్రం విద్యార్థులు అనుభవించాల్సి వస్తోంది."
----రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
Modi ji, look at what your NTA has just done.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 17, 2026
UGC-NET exams for Sociology, English and Commerce were held between 22 and 30 June. Nearly two months later, NTA has cancelled all three because it set faulty papers and repeated old questions.
Thousands of candidates who prepared… https://t.co/TUMhhMhjvL
పరీక్షల వ్యవస్థ ఒక దోపిడీ యంత్రంగా మారిందని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ఇది విద్యార్థుల డబ్బు, సమయం (ఏళ్లు), మానసిక ఆరోగ్యం, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని హరిస్తుందని, కానీ దానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని ఇవ్వదని పేర్కొన్నారు. "కోటా, దెహ్రాదూన్, ప్రయాగ్రాజ్లలో నేను ఇదే చెప్పాను. ఇకపైనా చెబుతూనే ఉంటాను. ఇది ఇకపై విద్యా వ్యవస్థ కాదు. ఇది ఒక దోపిడీ యంత్రం. ఇది మీ డబ్బు, మీ ఏళ్లు, మీ మానసిక ఆరోగ్యం, మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తీసుకుంటుంది కానీ తిరిగి ఏమీ ఇవ్వదు. కనీసం ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వదు. NTA ఇప్పటికీ అసలు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడం లేదు. పరీక్షకు ముందే ఈ ప్రశ్నపత్రాలు లీక్ అయ్యాయా? మోదీ ప్రభుత్వంలోని ఇతర విభాగాల మాదిరిగానే NTA కూడా ఎప్పుడూ తమదే తప్పని ఒప్పుకోదు. రాజీపడిన ఇతర పరీక్షా పత్రాల విషయంలో జరిగినట్లుగానే ఇందులో కూడా ఎటువంటి బాధ్యతా నిర్ధరణ ఉండదని నాకు కచ్చితంగా తెలుసు." అని ఆయన అన్నారు.
"ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా మొదటి అడుగు మాత్రమే, చివరిది కాదు. NTA నాయకత్వం కూడా దీనికి బాధ్యత వహించాలి. సెప్టెంబరులో మళ్లీ ఈ పరీక్ష రాయబోయే ప్రతి విద్యార్థికీ నేను చెప్పేది ఒక్కటే సమస్య మీలో లేదు. పరీక్షను సరిగ్గా నిర్వహించలేని వ్యవస్థను ప్రధాని మోదీ సృష్టించి, ఆ తర్వాత పరీక్ష రాసే విద్యార్థులనే నిందిస్తున్నారు. మీ అమూల్యమైన సమయం హరించుకుపోతుంది. దీనికి ప్రధాని మోదీ సమాధానం చెప్పే వరకు మేము పోరాటం ఆపము." అని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు.
మోదీ ఈసారైనా విద్యార్థులకు సమాధానం చెబుతారా : జైరాం రమేశ్
మరోవైపు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఎర్రకోట వేదిక నుంచి యువతను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈసారైనా విద్యార్థులకు సమాధానం చెబుతారా అని కాంగ్రెస్ ఎంపీ జైరాం రమేశ్ ప్రశ్నించారు. ప్రశ్నపత్రాల్లో ప్రముఖ విద్యావేత్తల పేర్లు, పుస్తకాల పేర్లను తప్పుగా పేర్కొన్నారని తెలిపారు. గతంలో అడిగిన ప్రశ్నలనే మళ్లీ రిపీట్ చేశారని సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. ఇంత తీవ్రమైన తప్పులు ఉన్న ప్రశ్నపత్రాన్ని ఎలా రూపొందించారు? ఎవరు ఆమోదం తెలిపారని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఇటువంటి లోపాలను గుర్తించడానికి రెండు నెలల సమయం పట్టిందా అని నిలదీశారు.
UGC NET जून 2026 की परीक्षा के करीब दो महीने बाद NTA ने खुद माना कि English, Commerce और Sociology के प्रश्नपत्रों में factual, typographical और translation errors थे। प्रमुख विद्वानों के नाम गलत लिखे गए, किताबों के शीर्षक बिगाड़ दिए गए, प्रश्नों की भाषा में त्रुटियां थीं,…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 17, 2026
వచ్చే నెల 9, 10న మళ్లీ పరీక్ష నిర్వహిస్తామని NTA ప్రకటన
అంతకుముందు ప్రశ్నపత్రాల్లో పలు తప్పులు దొర్లాయన్న ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో UGC-నెట్ ఇంగ్లీష్, కామర్స్, సోషియాలజీ సబ్జెక్టులకు మళ్లీ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు జాతీయ పరీక్షల సంస్థ (NTA) ప్రకటించింది. వచ్చే నెల 9న ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఇంగ్లీష్, అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 నుంచి 6 గంటల వరకు కామర్స్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని తెలిపింది. సోషియాలజీ పరీక్షను సెప్టెంబరు 10న ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 వరకు నిర్వహిస్తామని వెల్లడించింది. అభ్యర్థుల నుంచి ఎటువంటి అదనపు రుసుము వసూలు చేయబోమని NTA స్పష్టం చేసింది. అటు UGC-నెట్ జూన్ 2026కు సంబంధించి 84 సబ్జెక్టుల ప్రాథమిక కీలను NTA విడుదల చేసింది.
కాగా, యూజీసీ-నెట్కు సంబంధించి 87 సబ్జెక్టులకు జూన్ నెలలో ఎన్టీఏ పరీక్షలను నిర్వహించింది. అయితే ఇంగ్లీష్, కామర్స్, సోషియాలజీ ప్రశ్నపత్రాల్లో భారీగా తప్పులు ఉన్నట్లు ఫిర్యాదులు రావడంతో ఎన్టీఏ ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. కేవలం తప్పుగా ఉన్న ప్రశ్నలను మాత్రమే తొలగించడం సరికాదని, పారదర్శకత కోసం ఆ మూడు సబ్జెక్టులకు మళ్లీ పరీక్ష నిర్వహించాలని కమిటీ సూచించింది. దీంతో ఆ మూడు సబ్జెక్టులకు వచ్చే నెల 9, 10న మళ్లీ పరీక్ష నిర్వహిస్తామని NTA తెలిపింది.
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