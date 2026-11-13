నాతో చర్చ తర్వాత మోదీ ఇక ప్రధానిగా ఉండలేరు: రాహుల్
Rahul Call To Modi For Debate : వ్యవసాయ చట్టాలు, ఓట్ల చోరీ, చైనా అంశాలపై చర్చకు రాహుల్ సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలిపారు. పార్లమెంటులో తనకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వడం లేదని ఆరోపించారు.
Published : November 13, 2026 at 11:49 AM IST
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి మరోసారి బహిరంగ చర్చకు సవాల్ విసిరారు. తనతో ముఖాముఖి చర్చ జరిగితే మోదీ ప్రధానిగా కొనసాగలేరని వ్యాఖ్యానించారు. శుక్రవారం ఇన్స్టాగ్రామ్లో నిర్వహించిన 'ఆస్క్ మీ' సెషన్లో ఓ ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. పార్లమెంటులో చర్చకు అవకాశం ఉందని బీజేపీ చెబుతున్నప్పటికీ, తనకు అక్కడ మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వడం లేదని, మైక్రోఫోన్ కూడా ఆపివేశారని రాహుల్ ఆరోపించారు.
"వ్యవసాయ చట్టాలు, ఓట్ల చోరీ, చైనా వ్యవహారం, జనరల్ నరవాణే రాసిన పుస్తకం, ఎప్స్టెయిన్ వంటి అంశాలపై నన్ను మాట్లాడనివ్వలేదు. నాకు కావాల్సింది ముఖాముఖి చర్చ. సుదీర్ఘ ప్రసంగాలతో కూడిన చర్చ నాకు వద్దు. నరేంద్ర మోదీ నాపై ఆరోపణలు చేయాలి, నేను ఆయనపై ఆరోపణలు చేయాలి. ఆయన రావాలి. ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. ఒక వైపు నరేంద్ర మోదీ ఉంటారు. మరోవైపు నేను ఉంటాను"
- రాహుల్ గాంధీ, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు
ఈ చర్చకు అదానీ గ్రూప్ చైర్పర్సన్ గౌతమ్ అదానీని లేదా ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ను మధ్యవర్తిగా నియమించినా తనకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. రాహుల్ గాంధీ పదేపదే మోదీని బహిరంగ చర్చకు సవాలు చేస్తున్నారు. గతంలోనూ మోదీని బహిరంగ చర్చకు ఆహ్వానించిన రాహుల్, ప్రధానిని 'దేశద్రోహి'గా నిరూపించడానికి తనకు ఐదు నిమిషాలు చాలని వ్యాఖ్యానించినట్లు గుర్తుచేశారు.
మరోవైపు, రాహుల్ గాంధీ సవాలుపై బీజేపీ నేతలు విమర్శలు గుప్పించారు. పార్లమెంటులో చర్చల నుంచి రాహులే తప్పించుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ స్పందిస్తూ, చర్చకు వేదికను ఎంచుకోవాలని రాహుల్ ప్రధానిని కోరుతున్నారని, కానీ పార్లమెంటే అందుకు సరైన వేదిక అని పేర్కొన్నారు. లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా రాహుల్ మరింత బాధ్యతాయుతంగా, గంభీరంగా వ్యవహరించాలని ఆమె సూచించారు.