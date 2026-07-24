'విద్యార్థులు తెలివితేటలను అవమానించొద్దు'- మోదీ వీడియో సందేశంపై రాహుల్ విమర్శలు
విద్యార్థుల తెలివితేటలను అవమానించవద్దన్న రాహుల్గాంధీ- విద్యార్థులకు ప్రధాని మోదీ క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్
Published : July 24, 2026 at 7:20 AM IST
Rahul About Modi Video Message : కేంద్రమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా అంశాన్ని దాటవేస్తూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వీడియో సందేశంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ విమర్శలు చేశారు. విద్యార్థుల తెలివితేటలను తక్కువ చేసి చూడవద్దని, వారిని అవమానించవద్దని ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులు ప్రధాన్ రాజీనామాను కోరుకుంటున్నారని, ఇలాంటి వీడియో సందేశంతో వారి తెలివితేటలను అవమానించవద్దన్నారు. విద్యార్థులపై దాడి చేసినవారిని శిక్షించాలని కోరారు. అదేవిధంగా ప్రధాని మోదీ వారికి క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
Mr. Modi, our students are demanding Dharmendra Pradhan’s resignation.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2026
Don’t insult their intelligence with this pathetic midnight video.
1. Sack Pradhan.
2. Punish those who beat students.
3. Apologise https://t.co/7SLB6pQqZx