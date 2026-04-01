మేం చేసిన వాగ్దానాలతో యమధర్మరాజుకు పనిలేకుండా పోయింది: రాహుల్ కీలక వ్యాఖ్యలు
ఎన్నికల ప్రచారంలో బస్సులో ప్రయాణించిన కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ- యమధర్మరాజు వేషధారణతో ఉన్న వ్యక్తితో సంభాషించిన రాహుల్
Published : April 1, 2026 at 10:52 PM IST
Rahul Yamaraj Story : కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయం దగ్గరపడుతున్న తరుణంలో ప్రచారాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేేశారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో తమ కూటమి చేసిన హామీల వల్ల యమధర్మ రాజు అసంతృప్తిగా ఉన్నారని వ్యాఖ్యానించారు. తమ హామీల్లో ఒకటైనా 'ఉమెన్ చాందీ ఆరోగ్య బీమా పథకం' ద్వారా ప్రజలు ఎక్కువ కాలం జీవిస్తారని, దానివల్ల యమధర్మ రాజుకు అసలు పనే ఉండదని యమరాజు అన్నారని రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు. తాను బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో ఈ వింత సన్నివేశం జరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇందుకు సంబంధించి ఓ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఆ వీడియోలో, రాహుల్ ప్రయాణిస్తున్న బస్సులో యమధర్మరాజు వేషధారణతో ఓ వ్యక్తితో సంభాషించారు.
"నేను నిన్న కేరళలోని బాలుస్సెరీలో బస్సులో ప్రయాణిస్తుండగా యమరాజును కలిశాను. నన్ను, నాతో పాటు ఉన్న ఇతర యూడీఎఫ్ నాయకులను చూసి ఆయన పెద్దగా సంతోషించలేదు. ఎందుకంటే 'ఉమెన్ చాందీ ఆరోగ్య బీమా పథకం' ద్వారా ప్రతి కుటుంబానికి రూ. 25 లక్షల ఆరోగ్య కవరేజీ కల్పిస్తామని యూడీఎఫ్ హామీ ఇచ్చింది. దీనివల్ల యమరాజుకు పని లేకుండా పోతుంది. కానీ త్వరలోనే మేం ఆయనకు వేరే ఉద్యోగం చూపిస్తాం" అని రాహుల్ ఎక్స్లో రాసుకొచ్చారు.
Yesterday in Balussery, Keralam I met Yamaraj on a bus. Unfortunately he wasn’t particularly happy to see me or the other UDF leaders.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 1, 2026
UDF’s Oommen Chandy Health Insurance Scheme promises Rs. 25 lakh health coverage for every household - this is going to put Yamaraj out of work… pic.twitter.com/I54G1QSbZJ
యూడీఎఫ్ హామీల వల్ల నాకు పనిలేకుండా పోతుంది!
ఇక, రాహుల్ గాంధీ పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో కనిపించే వ్యక్తి, గదను చేతబట్టిన 'యమ ధర్మరాజు'. కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ ప్రవేశపెట్టిన హామీల గురించి ఆయన ప్రస్తావించారు. అయితే, యూడీఎఫ్ హామీల్లో ఒకటైన రూ.25 లక్షల బీమా పథకం కారణంగా ప్రజలు ఎక్కువ కాలం జీవిస్తారని, తద్వారా తనకు పని లేకుండా పోతుందని రాహుల్ గాంధీతో ఆయన అన్నారు.
వైద్యపరమైన సంక్షోభం వల్ల ఇబ్బంది పడకూడదు!
ఇదిలా ఉండగా, కేరళ ఎన్నికలకు సంబంధించి 5 గ్యారంటీలను కాంగ్రెస్ ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో భాగంగా రాహుల్ గాంధీ బాలుస్సెరీ ప్రచార కార్యక్రమం అనంతరం బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో ఈ ఆసక్తికర అంశం జరిగింది. అంతకుముందు, కూడా రాహుల్ 5 గ్యారంటీల గురించి మాట్లాడారు.
"కేరళలో ఏ కుటుంబం కూడా వైద్యపరమైన సంక్షోభం వల్ల ఇబ్బంది పడకూడదు. అయితే, కాంగ్రెస్ ప్రవేశపెట్టిన రూ. 25 లక్షల కవరేజీ వల్ల ఏ కుటుంబానికి ఆర్థిక భారాన్ని మోయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడదు. అనారోగ్యం ఏ కుటుంబ ఆత్మగౌరవాన్ని, పొదుపును హరించకుండా మేం భరోసా కల్పిస్తున్నాం. ఆరోగ్య సంరక్షణ అనేది ప్రతి ఒక్కరి హక్కు. ప్రతి కేరళీయుడికీ ఆ హక్కును సాకారం చేసేందుకు యూడీఎఫ్ కట్టుబడి ఉంది" అని రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు.
కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమరం
కాగా, కేరళలోని బస్సుల్లో మహిళలందరికీ ఉచిత ప్రయాణం, కళాశాలకు వెళ్లే విద్యార్థినులకు నెలకు రూ. 1,000 ఆర్థిక సహాయం, అలాగే సంక్షేమ పింఛన్లను నెలకు రూ. 3,000కు పెంచడం వంటి ఐదు 'ఇందిరా హామీలను' యూడీఎఫ్ ప్రకటించింది. వీటితో పాటు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఊమెన్ చాందీ పేరుతో ప్రతి కుటుంబానికి రూ. 25 లక్షల వరకు ఆరోగ్య బీమా కవరేజీని అందించే పథకాన్ని, అలాగే చిన్న వ్యాపారాలకు రూ. 5 లక్షల వరకు వడ్డీ లేని రుణాలను అందించనున్నట్లు కూడా యూడీఎఫ్ హామీ ఇచ్చింది. కేరళలో 140 అసెంబ్లీ స్థానానలకు గానూ ఏప్రిల్ 9న పోలింగ్ జరగనుంది. ఓట్ల లెక్కింపు మే 4న జరగనుంది.