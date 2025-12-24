ETV Bharat / bharat

'భారత్​ డెడ్ సొసైటీగా మారిపోతోంది'- ఉన్నావ్​ అత్యాచార బాధితురాలిని కలిసిన రాహుల్​

ఘటనపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసిన రాహుల్‌గాంధీ- బాధితులను నేరస్థులుగా చూస్తున్నారంటూ మండిపాటు

Unnao Rape Case
Unnao Rape Case (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 24, 2025 at 8:39 PM IST

Unnao Rape Case : ఉన్నావ్​ అత్యాచార బాధితురాలిని కలిశారు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ. బుధవారం దిల్లీలోని 10 జన్​పథ్​లోని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ నివాసంలో బాధితురాలితో రాహుల్​ మాట్లాడారు. బాధితురాలితో పోలీసులు ప్రవర్తించిన తీరు పట్ల తీవ్రంగా మండిపడిన రాహుల్‌, అత్యాచార బాధితురాలి పట్ల ఇలా వ్యవహరిస్తారా అని ప్రశ్నించారు. న్యాయం కోసం గొంతెత్తడమే ఆమె చేసిన తప్పా అని నిలదీశారు. బాధితులు క్షణక్షణం భయంతో జీవిస్తున్నప్పుడు నేరస్థుడికి బెయిల్ ఇవ్వడం నిరశాపర్చిందన్నారు. అత్యాచారం చేసిన వారికి బెయిల్ వచ్చిందని, బాధితులనేమో నేరస్థులలాగా చూస్తున్నారని మండిపడ్డారు. భారత్​ డెడ్​ ఎకానమీ కాకుండా డెడ్ సొసైటీగా మారిపోతుందని ఆరోపించారు. "తనకు అన్యాయం జరిగిందంటూ నిరసన చేస్తున్న ఓ అత్యాచార బాధితురాలి పట్ల ఇలా వ్యవహరించడం సమంజసమేనా? న్యాయం కోసం గళం వినిపించడమే ఆమె చేసిన తప్పా? అత్యాచార నిందితులకు బెయిల్‌ రావడం, బాధితులను నేరస్థులుగా చూడటం ఏ రకమైన న్యాయం? ఇటువంటి అమానవీయ ఘటనలతో మనం కూడా నిర్జీవ సమాజంగా మారుతున్నాం" అని అన్నారు.

'అతడిని విడుదల చేస్తే మేము జైలుకు వెళ్తాం'
మరోవైపు తన పిల్లలు లేకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకునేదానిని ఉన్నావ్ అత్యాచార బాధితురాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వారి గురించి ఆలోచించే ఆత్మహత్య చేసుకోకుండా ఆగిపోయానని అన్నారు. అత్యాచార దోషిని విడుదల చేస్తే తమ భద్రత కోసం తాము జైలుకు వెళ్లేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పారు. రాహుల్ గాంధీని కలిసిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు.

"రాహుల్​, సోనియా కళ్లలో కన్నీళ్లు వచ్చాయి. మాకు న్యాయం జరిగేలా సహాయం చేస్తామని వారు హామీ ఇచ్చారు. నేను చెప్పిన విషయాలు విని రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ ఏడ్చారు. ప్రధానమంత్రి, రాష్ట్రపతిని కూడా కలవాలని అనుకుంటున్నాను. దేశంలో అత్యాచార నిందితుడికి బెయిల్ మంజూరు చేయడం ఇదే మొదటిసారి. ఈ తీర్పు దేశంలోని ఆడపిల్లలను బలహీనపరిచింది. దిల్లీ హైకోర్టు నిర్ణయం చాలా బాధకరమైనది. ఒకవేళ నాకు పెళ్లి కాకపోయి, పిల్లలు లేకుండా ఉంటే జడ్జి ఎదురుగా వెళ్లి ఆత్మహత్య చేసుకునేదానిని. బాధితురాలని పట్టించుకోకుండా తీర్పును ఇచ్చారు. ఒకవేళ దోషి జైలు నుంచి విడుదలైతే మమ్మల్ని కారాగారానికి పంపించండి. అతడు బయటకు వస్తే ఆ శిక్ష కాలాన్ని నేను పూర్తి చేస్తాను. ఇలా జైలుకు వెళ్లడం వల్ల కనీసం మా ప్రాణాలనైనా రక్షించుకోవచ్చు."

--ఉన్నావ్​ అత్యాచార బాధితురాలు

'సుప్రీంలో సవాలు చేస్తాం'
తమ కుటుంబ సభ్యులు, న్యాయవాదులు, సాక్షుల భద్రతను ఇప్పటికే ఉపసంహరించుకున్నారని బాధితురాలు తెలిపారు. తాజా పరిణామాలు తమ భయాలను మరింత పెంచాయని మీడియాతో పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి కేసుల్లో దోషికి ఇలా బెయిల్‌ వస్తే, దేశ మహిళలు సురక్షితంగా ఎలా ఉంటారని ప్రశ్నించారు. సెంగర్‌కు బెయిల్‌ లభించడం తమకు మరణం కంటే తక్కువేం కాదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. డబ్బు లేనివారికి ఎప్పుడు ఓటమేననే విషయాన్ని ఈ పరిణామం నిరూపిస్తోందని విలపించారు.

అంతకుముందు దేశ రాజధాని దిల్లీలో తమకు న్యాయం చేయాలంటూ రోడ్డెక్కిన ఉన్నావ్‌ అత్యాచార బాధితురాలు, ఆమె తల్లిపై పారామిలిటరీ సిబ్బంది దురుసుగా ప్రవర్తించారు. దోషిగా తేలిన బీజేపీ బహిష్కృత నేత కుల్దీప్‌ సింగ్‌ సెంగార్‌కు దిల్లీ హైకోర్టు బెయిల్‌ ఇవ్వడాన్ని నిరసిస్తూ మండిహౌజ్‌ సమీపంలో బాధితులు నిరసన చేసేందుకు యత్నించారు. అయితే CRPF అధికారులు వారు బస్సు దిగేందుకు అంగీకరించలేదు. తర్వాత కొద్దిసేపటికే CRPF అధికారులు ఆమెను చేతులతో తోస్తూ కదులుతున్న బస్సులోంచి కిందకు దూకమని అడిగినట్లు కనిపించిందని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. అత్యాచార బాధితురాలు, ఆమె తల్లిని తరలిస్తున్నప్పటికీ CRPF బస్సులో మహిళా సిబ్బంది లేకపోవడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. తమను చంపేస్తారంటూ ఆ తల్లి రోడ్డుపైనే ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. తనను బస్సు నుంచి తోసి బిడ్డను తీసుకెళ్లిపోవడంతో ఏం చేయాలో తెలియక తీవ్రంగా రోదించింది.

